2020-04-03T11:53:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тюмени, новости на 3 апреля 2020: спрос на товары первой необходимости не падает, цены – не растут

Горожане соблюдают дистанцию в магазинах и на остановках
Алена Кульмухаметова
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Тюменцы на самоизоляции продолжают штурмовать полки с крупами в магазинах у домаТюменцы на самоизоляции продолжают штурмовать полки с крупами в магазинах у домаФото: Алена Кульмухаметова
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Неделя самоизоляции у тюменцев плавно переходит к выходным. Все торговые центры, развлекательные, спортивные и другие учреждения закрыты. По-прежнему на работу выходят медики, сотрудники аварийных служб, провизоры и сотрудники магазинов с товарами первой необходимости.

Кассиры дезинфицируют поверности несколько раз в день Фото: Алена Кульмухаметова

Кассиры дезинфицируют поверности несколько раз в деньФото: Алена Кульмухаметова

Корреспондент «Комсомольской правды» – Тюмень» побывала в «магазинах у дома» и проверила, насколько там прислушиваются к мерам безопасности в период распространения коронавируса.

Первая торговая точка расположена на улице Ямской – сетевой магазин «Пятерочка». Люди входят и выходят из него, у половины покупателей нет даже намека на маски на лице. А что же внутри?

На полу магазина появилась разметка, чтобы покупатели не толпились и не стояли близко к другу к другу. Тюменцы не торопясь запасаются товарами первой необходимости. У холодильника с молоком «застряла» бабушка. Рядом у полок с сыром и маслом что-то выбирает целая семья. Все полки магазинов полны продуктов: крупы, в том числе и гречка нескольких производителей, сахар, мука, консервы – всё есть и по доступным ценам.

Супервайзер Оксана Калюк рассказывает, что ажиотаж на товары первой необходимости пока не спал.

Супервайзер Оксана Калюк Фото: Алена Кульмухаметова

Супервайзер Оксана КалюкФото: Алена Кульмухаметова

– Бывает, что покупатели сметают с полок крупы. Сахар, муку, макароны, масло, но наши сотрудники сразу же пополняют запасы, благо склад полон, – добавляет она.

Оксана попросила обратить внимание на то, что все сотрудники магазина, согласно постановлению правительства и губернатора Тюменской области, работают в масках и перчатках и регулярно обрабатывают различные поверхности.

– Мы несколько раз день проводим обработку поверхностей. Особенно тщательно дезинфицируем ручки дверей, полки, ленту у касс, – уточняет она.

Супервайзер также пояснила, что спад покупателей наблюдается небольшой. В основном молодежь перестала гулять по магазинам, на прибыли это почти не отразилось, а вот пожилые тюменцы продолжают посещать магазинчики у дома. Ограничения по времени, как например в соседней Курганской области, где пожилым рекомендовано посещать магазины до 11 часов утра, нет.

Покупатели соблюдают дистанцию Фото: Алена Кульмухаметова

Покупатели соблюдают дистанциюФото: Алена Кульмухаметова

В большинстве своем покупатели с пониманием относятся к ситуации и не пересекают ограничительные линии, чтобы не подвергать опасности ни себя, ни окружающих.

Едем из района Дома Обороны в сторону Восточного микрорайона. Автобусы почти пустые: в салоне сидят по три-пять человек максимум. Главные улицы города непривычно безлюдны, на дороге нет привычного шумного потока автомобилей. Доезжаем до магазина «Сельский дворик» на улице Моторостроителей. Там с порога также предупреждают покупателей не толпиться, хотя очереди не наблюдается.

Все крупы есть в достатке Фото: Алена Кульмухаметова

Все крупы есть в достаткеФото: Алена Кульмухаметова

Цены на продукты ни в первом магазине, ни во втором почти не изменились со дня объявления самоизоляции: молоко, гречка, хлеб, макароны, масло, курица и яйца стоят так же.

Директор департамента продовольственного рынка и туризма Александр Сидоров заверил, что власти следят за тем, чтобы не возникало необоснованного роста цен на товары первой необходимости, особенно на крупы и сахар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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