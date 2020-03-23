Двойной контроль: тюменский железнодорожный вокзал усилил дезинфекционный режим

Сойдет ли вирус на станции Тюмень? Сотрудники тюменского железнодорожного вокзала и областного Роспотребнадзора утверждают, что такого не может быть. В здании вокзала с 18 марта 2020 года усилили основную меру профилактики по коронавирусу – стало в два раза больше дезинфекции.

Если к россиянам обращаются с просьбой чаще мыть руки, то учреждения, где места массового скопления людей, обязаны максимально обеспечить свои помещения чистотой, а также защитить сотрудников от возможной опасности. Удвоенная дезинфекция проводится на ж/д вокзале в соответствии с постановлением главного санитарного врача России и с постановлением правительства Тюменской области от 18 марта 2020 года. Так же, как и в местах общего пользования, потенциального скопления людей и в общественном транспорте, пояснили на пресс-туре по железнодорожному вокзалу журналистам.

Больше чистоты и гигиены

Пассажиропоток снизился незначительно, заверил начальник тюменского вокзала Дмитрий Верясов. Как и раньше, в сутки здесь бывает около 6 тыс. человек. Все поезда продолжают курсировать, за исключением международных, которые были отменены вовсе.

– Пассажиропоток практически не изменился. Конечно, в связи с коронавирусом наблюдается небольшое снижение детских групп, потому что отменили экскурсии. На вокзале проводится комплекс мероприятий, согласованный с Роспотребнадзором. Проводятся инструктажи среди работников вокзала, обеспечен взаимный контроль состояния работников. Если выявляются какие-то признаки, то работники обращаются в медпункт. Тогда проводится более детальное обследование, ставится диагноз, – рассказал Верясов.

Посетителей РЖД информируют о мерах профилактики коронавирусаФото: Ирина Ромашкина

В смену на вокзале работает 17-18 человек. Перед работой у сотрудников проверяют температуру. Рабочие места обеспечены одноразовыми перчатками, растворами для обработки рук и медицинскими масками – для сотрудников РЖД введен масочный режим. На рабочих местах и в комнате отдыха есть бактерицидные лампы. В санитарных комнатах для посетителей, как обычно, есть дозаторы с жидким мылом, бумажные полотенца, сушилки для рук.

Заместитель начальника вокзала Ирина Казаринова рассказала, что в здании в два раза чаще обычного убираются.

– Обычно уборка была раз в три-четыре часа, то есть прошли, помыли, пошли дальше. Сейчас у нас удвоился график уборки и в два раза увеличился штат, чтобы постоянно, раз в два часа, убирать вокзал, – сообщила она.

Перед работой сотрудникам РЖД проверяют температуруФото: Ирина Ромашкина

Руководство вокзала увеличило количество дезинфицирующих растворов – запаслись не менее чем на пять дней. На информационных стойках опубликовали информацию о мерах профилактики коронавируса. Сопровождает пассажиров и аудионапоминание о необходимых мерах защитить себя и своих близких от цепкого вируса.

Югорчане Николай и Валентина Широковы прервали свой отдых в ялуторовском профилактории «Светлый». Теперь супружеская пара едет в Екатеринбург на нижневартовском поезде, а затем самолетом отправится в Югру.

– Здесь, на вокзале, всегда чисто, посмотрите, как убирают, – обратил внимание глава семьи.

Гостей с Губкинского встречает тюменец Дмитрий Нохрин. Он один из немногих, кроме персонала вокзала, оказался в зале ожидания в медицинской маске. Мужчина не простужен, не боится подцепить инфекцию или вирус, но береженного, говорят, Бог бережет.

– Уже возраст – надо предохраняться маленько. Как говорится, для безопасности. Забочусь о себе и обо всех окружающих, – сказал Дмитрий.

Больше безопасности и контроля

Начальник отдела эпиднадзора областного управления Роспотребнадзора Александр Летюшев напомнил, что в регионе продолжается сезон ОРВИ и гриппа. Симптоматика схожа с коронавирусной инфекцией. В любом случае, если сотрудники РЖД еще в поезде заметят у пассажиров подозрительные синдромы, они докладывают об этом начальнику поезда. Он же в свою очередь передает информацию начальнику вокзала. В таком случае пассажира будет ждать на вокзале медицинская бригада.

– Не стоит относится к каждому простывшему как к потенциальному источнику коронавирусной инфекции – это далеко не так, – сообщил Летюшев. – У нас были выявлены единичные случаи, когда лица потенциально могли быть источником ОРВИ, пневмонии, коронавирусной инфекции. В данном случае человек снимается с пассажирского поезда, за ним организуется медицинское наблюдение с лабораторным обследованием. Как вы знаете, на нашей территории есть Центр гигиены и эпидемиологии Тюменской области, в лаборатории которого есть всё необходимое оборудование для проведения анализа. Через 5-6 часов у нас на руках есть результат на новую коронавирусную инфекцию. Пока проводят анализ, пассажир находится на ж/д вокзале – в медпункте, в изоляторе. Если возникнет необходимость, пассажир будет помещен в инфекционную больницу. Пока таких случаев не было.

Из-за пандемии отменили экскурсионные рейсыФото: Ирина Ромашкина

Настороженность вызывают те, кто вернулся из стран, эпидемически неблагополучных в отношении коронавирусной инфекции. Они подлежат обязательной проверке. Но тут Александр Летюшев отмечает, что на сегодняшний день у нас нет прямого авиа- и железнодорожного сообщения с этими странами. Поэтому основная нагрузка идет на те территории, которые принимают международные авиарейсы и пассажирские поезда.

– Все, кто прилетает в Москву, проходят контроль измерения температуры бесконтактным термометром. Поэтому они уже проконтролированы. Информация передается в региональный Роспотребнадзор. Далее с прибывшими работают сотрудники Роспотребнадзора и тюменские врачи, – разъясняет алгоритм действий Александр Летюшев. – Мы рекомендуем этим лицам в обязательном порядке находиться в домашней изоляции. Более того, региональный Роспотребнадзор выдает им постановление от санитарного врача по Тюменской области об ответственности в нахождении в режиме домашней изоляции.

В местах общего пользования и общественном транспорте Тюмени усилили меры профилактикиФото: Ирина Ромашкина

Далее за прибывшими из-за границы в течение двух недель карантина наблюдают врачи, ходят к ним на дом. За это время тюменцев обследуют, в том числе проводят анализ на коронавирус.

– Основная нагрузка идет на Москву. У нас же идет основная нагрузка в аэропорту Рощино, так как у нас до сих пор есть авиасообщение с Таиландом и Вьетнамом. Все лица, которые прибывают на этих рейсах, проходят двойной контроль: им измеряют температуру на борту воздушного судна и в терминале перед паспортным контролем, – подчеркнул представитель Роспотребнадзора.

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