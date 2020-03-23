Из-за коронавируса пожилых тюменцев просят сидеть дома

Заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских сообщила о текущей ситуации по профилактике коронавируса в регионе. Она напомнила жителям, что в группе риска прежде всего находятся люди пожилого возраста, имеющие сопутствующие заболевания.

– Первой группой риска при коронавирусе являются пожилые граждане в возрасте 65+, а также люди с хроническими заболеваниями. Это может быть сахарный диабет, гипертония, сердечно-сосудистые заболевания. В Тюменской области проживают более 200 тысяч граждан в возрасте 65 лет и старше. Они же составляют основу тех, кто содержит в своем анамнезе хронические заболевания, – отметила Ольга Кузнечевских.

Что касается тех, кто в основном прибывает из-за границей, а также граждан из так называемой контактной группы, это в основном молодежь.

– Среди них людей в возрасте нет. Поэтому сегодня важно обратить внимание на профилактику среди пожилого населения. Это прежде всего максимальная изоляция и отказ от посещения мероприятий, торговых центров и так далее. Обращаюсь ко всем пожилым людям: по возможности не покидайте дом. Если есть возможность, можно выехать на дачу. Ограничьте визиты родственников, знакомых, – сказала заместитель губернатора Тюменской области.

Также она обратилась к родственникам пожилых людей с просьбой оказать им необходимую помощь в условиях домашнего пребывания.

– Они не должны нуждаться в продуктах питания, лекарствах. Ограничьте посещения пожилых родителей. Но почаще звоните им, оказывайте внимание дистанционно. Те, кто живет в другом городе, могут обратиться на телефон горячей линии с просьбой оказания адресной помощи своим родителям, – добавила Кузнечевских.

Молодым также не стоит подвергать себя риску и испытывать судьбу. Им следует минимизировать выходы в люди.

– Студенты и школьники находятся на дистанционном обучении. Прошу вас: сидите дома, развлекайтесь и общайтесь в домашних условиях посредством телефонов, интернета и так далее. Чем лучше мы обеспечим режим разобщения больших групп, тем эффективнее будет борьба с распространением инфекции, – подчеркнула замгубернатора.

Она сообщила, что на карантине в обсерватории на территории «Градостроителя» находятся 56 человек. Все они чувствуют себя хорошо. Первые результаты их анализов отрицательные. Температуры ни у кого нет. Регион обеспечен достаточным количеством аппаратов ИВЛ: 650, при потребности в 400 штук. В лечебных учреждениях сейчас находятся 25 человек. 15 человек выписаны. На домашнем карантине 70 человек.

В кол-центр поступило 1500 звонков от граждан, вернувшихся из-за границы. У 1300 из них уже побывали медики. Кузнечевских также заметила, что если жители узнают о гражданах, которые прибыли из-за рубежа, но не дали о себе знать, они могут сами сообщать о таких людях на горячую линию. Кроме того, о пересечении границы так или иначе станет известно компетентным органам. Поэтому в интересах граждан самостоятельно сообщать о возвращении в страну.

Также Ольга Кузнечевских рассказала о состоянии трех человек, у которых в Тюменской области подтвердился диагноз «коронавирус». Китайская студентка, которая заболела первой в регионе еще в конце января, чувствует себя великолепно. Сейчас она находится на карантине. Второй заболевший находится в боксе, он держится бодро, его самочувствие нормальное. Состояние третьего стабильное, однако у него есть сопутствующее заболевание. Он находится под наблюдением врачей, которые предпринимают все усилия по минимизации рисков для его здоровья.

Комментируя текущую ситуацию с наличием средств индивидуальной защиты, Ольга Кузнечевских сообщила, что Минпромторг централизованно решает этот вопрос для обеспечения достаточного количества медицинских масок во всех регионах. Уже начались поставки первых партий из Китая.

Она призвала земляков не паниковать и не искать у себя симптомы болезни, если для этого нет веских оснований.

– Сидите дома, отдыхайте, смотрите телевизор и обращайтесь к официальным источникам информации. Если никуда не выезжали из России, не контактировали ни с кем, у кого подозревают инфекцию, не надо сдавать тесты. Не нагнетайте и не накручивайте себя, – призвала жителей Ольга Кузнечевских.