«Приходят битком». В Тюмени жители района МЖК жалуются на работу маршрута № 65

В Тюмени жители района МЖК жалуются на работу маршрута №65. Фото: c cайта 2ГИС

В Тюмени жители района МЖК жалуются на работу маршрута № 65. Они написали сообщение в социальных сетях с обращением к компетентным органам.

«Разберитесь с маршрутом 65! Продлили его до квартала «1964», теперь мы, жители МЖК, не можем уехать из микрорайона, маршрутки приходят битком. И это 10 утра. Не представляю, сколько людей в час пик. Может быть, еще какой-то маршрут запустить?» – спрашивает Анастасия В.

В пресс-службе администрации города Тюмени ответили, что, по информации, полученной от специалистов городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта, в ближайшее время на маршруте 65 проведут изучение пассажиропотока. По результатам будет рассмотрен вопрос корректировки расписания движения автобусов по этому маршруту.

Отметим, что горожане жалуются и на работу маршрута № 80. «Сколько мы писали, звонили, жаловались на 80-й маршрут, всё бесполезно. График не менялся несколько лет, на маршруте маршрутки минимальной вместимости. Не знаю, что должно произойти, чтобы что-то изменилось в этом вопросе. Наверное, зашевелятся только, когда битком набитый автобус с незакрывающимися дверями попадёт в аварию», – также пишет в соцсетях Юлия И.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что жители Тюмени массово жалуются на работу маршрута № 68. Они утверждают, что автобусы малой вместимости редко ходят по графику. «Для чего придумывают расписание автобусов, если они не ходят по нему? Пришел заранее, стоишь как дурак, мерзнешь, опаздываешь на работу. И ладно бы через раз так было, а так ведь каждый день», – вылили свой гнев горожане в социальные сети.