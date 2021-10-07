Жители Тюмени массово жалуются на работу маршрута № 68: «Стоишь как дурак, мерзнешь»

Жители Тюмени массово жалуются на работу маршрута №68. Фото - читатель "КП".

Жители Тюмени массово жалуются на работу маршрута № 68. Они утверждают, что автобусы малой вместимости редко ходят по графику.

«Для чего придумывают расписание автобусов, если они не ходят по нему? Пришел заранее, стоишь как дурак, мерзнешь, опаздываешь на работу. И ладно бы через раз так было, а так ведь каждый день», – вылили свой гнев горожане в социальные сети.

Мария Тюменская присоединяется: «Маршрутка № 68 каждое утро мин. на 5 – 7 раньше уходит с Мыса». В редакцию «Комсомольской правды» – Тюмень» также сообщили о плохой работе водителей этого маршрута: «Когда им говоришь об этом, они препираются и отнекиваются, мол, всё хорошо».

– По факту неудовлетворительной работы автобусов маршрута 68 специалисты МКУ «Тюменьгортранс» проведут контроль работы автобусов на линии. По результатам проверки при необходимости будут приняты соответствующие меры. Сообщить о нарушениях работы автобусов по маршрутам можно по бесплатному телефону справочной службы 8-800-250-07-22, – напомнили в пресс-службе администрации города Тюмени.

В ведомстве также сообщили, что служба сопровождения регулярных перевозок «Тюменьгортранса» мониторит работу автобусов по маршрутам областного центра в режиме онлайн. В случае нарушения расписания с диспетчерской перевозок организуется взаимодействие по возникшей ситуации. Все факты нарушения расписания фиксируются и учитываются ежемесячно при приёмке выполненных работ перевозчиком.