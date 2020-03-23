2020-03-23T11:52:07+03:00
Политика

«Прости нас, глупых»: певец из Ишима Матвей Гилев не смог поразить «Штилем» жюри шоу «Голос. Дети»

Зал ликовал от профессионального исполнения ребенка [видео]
Алена Кульмухаметова
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«Прости нас глупых»: певец из Ишима Матвей Гилев не смог поразить «Штормом» жюри шоу «Голос. Дети» . Скрин с видео«Прости нас глупых»: певец из Ишима Матвей Гилев не смог поразить «Штормом» жюри шоу «Голос. Дети» . Скрин с видео
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Матвей Гилев из Ишима не смог пройти в полуфинал шоу «Голос.Дети». Жюри высоко оценило профессиональность исполнения рок-баллады «Штиль» группы «Ария», но не повернулось к вокалисту.

Одиннадцатилетний тюменец достойно держался на сцене, зал ликовал от его исполнения песни. Матвей ни разу не сбился, не сфальшивил, спел идеально, но судьи остались сидеть спиной к ребенку.

Оценивали мальчика Баста, Полина Гагарина и Валерий Меладзе. Первым высказался Баста. Он отметил, что не повернулся к Матвею только потому, что не знает, чему он сможет его научить.

– Не могу до конца представить, чем я могу быть вам полезен. Мне правда очень понравилось. Очень правильное наполнение, правильное мелодическое чувство. Я уверен, что зрители, которые любят такую музыку и эту песню, нас разорвут в клочья, – высказался он.

Полина Гагарина заявила, что у нее нет слов. Она боится, что сейчас на жюри польется гнев зрителей за их выбор.

И певица оказалась права. На официальном сайте проекта поклонники «Голоса» негодовали, называя жюри в лучшем случае, глухими. Некоторые и вовсе оскорбляли судей, уверяя, что талант у мальчика невероятный.

– Ты лучший, Матвей! – сходятся во мнении большинство комментаторов.

Валерий Меладзе также похвалил Матвея, добавив, что он принимал участие в разных музыкальных конкурсах и не получил ни одного места, однако сейчас он известный певец.

Сам Матвей Гилев держался молодцом. Он не показал зрителям, что расстроен, и сохранял самообладание. Талантливый мальчик не раз становился победителем многих песенных конкурсов и смог пройти как участник на популярное шоу.

Добавим, что рок-баллада «Штиль» группы «Ария». Песня вошла в альбом «Химера» 2001 года, последнюю пластинку, где солистом «Арии» был Валерий Кипелов. Стихи написала Маргарита Пушкина, музыку – басист группы Виталий Дубинин. Кавер-версию песни записала группа Rammstein. В шоу «Голос. Дети» песню исполняли Анна Мошкорина, Владимир Черноклинов и Мадина Саидазимова.

Певец из Ишима Матвей Гилев не смог поразить «Штормом» жюри шоу «Голос. Дети».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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