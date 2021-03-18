Онлайн-выставка «Легенды и мифы Крыма» поможет тюменцам составить маршрут по полуострову

Крымская весна в Тюмени Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Жители Тюмени прониклись атмосферой таинственных мест Крымского полуострова и узнали его секреты на онлайн-выставке «Легенды и мифы Крыма», организатором которой выступила Тюменская областная научная библиотека им. Д. И.Менделеева. Поводом к такой познавательной «онлайн-прогулке» стало возвращение Крыма под крыло России 26 марта 2014 года.

Выставка «Легенды и мифы Крыма» – это библиографический обзор книг про полуостров. Издания наиболее интересны тем жителям Тюменской области, которые собрались посетить это чудесное место или просто интересуются его историей.

– На выставке мы используем фотографии, которые выложены в свободном доступе в высоком качестве. Посмотрев на них, тюменцы сформировали свое представление о том, куда бы они хотели съездить и что посмотреть в Крыму. Это очень полезно при подготовке маршрутов путешествия и для общего кругозора, – рассказала «Комсомольской правде» – Тюмень» организатор выставки Светлана Николаевна Волхонцева.

Областная научная библиотека им. Д.И. Менделеева подготовила насыщенную программу

«Крымская весна» – так коротко и ясно называют присоединение Крыма к России. Оно и понятно, ведь воссоединение когда-то «разлученных» частей единого государства произошло весной. С тех пор прошло вот уже семь лет, за это время прирост российских туристов в Крыму увеличился в несколько раз.

Тюменцы тоже активно путешествуют по Крыму. В социальных сетях, в рамках фоточелленджей «Этот незабываемый Крым!» и «Путешествие по Крыму», они поделились своими фотографиями из путешествий. Чтобы фотографии было проще найти, они указали соответствующие хештеги, а некоторые дополнили снимки рассказами о своих странствиях.

Активные тюменцы посетили тематический флешмоб об отдыхе в Крыму, который хоть и прошел в формате онлайн, но точно так же требовал особой концентрации внимания, а главное – хорошего настроения. В нем участники использовали свои фотоматериалы, привезенные также из Крыма.

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