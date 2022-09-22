В Тюмени пьяный полицейский в отпуске устроил стрельбу в элитном ЖК. Фото: Скриншот с видео

Во дворе жилого комплекса «Европейский» мужчина устроил стрельбу из травматического пистолета. По словам местной жительницы, которая рассказала об инциденте, он попал в ее машину. Стрелявшим оказался полицейский, информацию подтвердили коллеги стража правопорядка, если после этого можно его так называть.

– Я не знаю, что с головой у этого человека. Надеюсь, что его посадят. Он попал по нашей машине. Мои дети спокойно гуляли до сегодняшнего дня. Теперь не знаю, как их одних отпускать. Он пришел к бывшей жене, она ему не открывала. Его отпустили. Мне в свое время пришлось даже писать жалобу в прокуратуру, по результатам рассмотрения которой было вынесено представление. А он работает до сих пор, – рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» горожанка.

В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что в распоряжении силовиков появилось видео, на котором видно, как в одном из дворов многоквартирных домов на лавке сидит гражданин и производит манипуляции с предметом, похожим на пистолет.

– По предварительным данным, мужчина является сотрудником отдела полиции № 6 УМВД России по городу Тюмени. Он находится в очередном отпуске, у него есть зарегистрированный в установленном законом порядке травматический пистолет, – сообщили в ведомстве.

В настоящее время по данному факту руководство управления назначило проверку. Коллеги полицейского установят все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято решение в установленном законом порядке.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени майор полиции отправился в лес, чтобы пристрелять оружие, но попал в человека, спутав его с диким зверем. Полицейского смутили звуки, доносящиеся из кустов. Проверять, кто там, служащий не стал и решил сразу выстрелить дважды в источник шума, которым оказался прохожий мужчина.