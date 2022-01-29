В Тюмени полицейский случайно выстрелил в человека и сбежал, оставив его у больницы

Фото: Администрация тюменского муниципального района (www.atmr.ru) Фото: внешний сайт

В Тюмени майор полиции отправился в лес, чтобы пристрелять оружие, но попал в человека, спутав его с диким зверем. Полицейского смутили звуки, доносящиеся из кустов. Проверять, кто там, служащий не стал и решил сразу выстрелить дважды в источник шума, которым оказался прохожий мужчина. Об этом сообщили в городском сообществе «Тюмень Live».

Свой выходной сотрудник полиции запомнит надолго: отправившись в лес, мужчина прикрепил к дереву доску и открыл огонь, чтобы пострелять из нового охотничьего карабина. Но прогулка перетекла в трагический исход: сотрудник органов ранил человека, которого по ошибке спутал с животным.

Выстрел пришелся в область головы, лицо раненого было сильно окровавлено. Испугавшись последствий, полицейский позвонил своему другу с просьбой о помощи. Вместе они погрузили пострадавшего в машину и повезли в больницу. Правда, в само медучреждение заходить не стали: оставили раненого на скамейке у входа, а сами скрылись.

Однако скрыться основательно у мужчин не получилось: через несколько дней майора задержали полицейские. Сейчас он является фигурантом уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью. Огнестрельное ранение привело к перелому черепа и ушибу мозга пострадавшего.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о бывшем сотруднике силовых структур Виталии Бережном, который признался в убийстве восьмилетней девочки Насти Муравьевой. Напомним, восьмилетняя Настя Муравьева пропала 30 июня 2021 года. Поисками ребенка занимались сотрудники правоохранительных органов, спасатели МЧС, водолазы, добровольцы и волонтеры. Однако 19 августа поиски прекратились – тело малолетней было обнаружено в районе Лесобазы рядом с АГЗС. Уже спустя 6 дней следователи задержали подозреваемого. В конце ноября Тюменский районный суд в очередной раз продлил арест обвиняемому.

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