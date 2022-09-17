В самолете рейсом Москва – Тюмень умер мужчина. Фото: Алексей КОСЕНЧУК

В самолете, который должен был направиться из Москвы в Тюмень, умер мужчина. Трагедия произошла, когда пассажиры уже сидели на своих местах в воздушном судне.

– Его садили на борт во Внуково в плохом состоянии. Друг привел под руку, – рассказывает главный редактор «Комсомольской правды – Тюмень» Алексей Косенчук, который стал очевидцем происшествия. – Полтора часа его откачивали медики, но спасти мужчину не удалось. Тело в проходе в центре самолета накрыли голубой тканью, всех высадили.

Далее капитан воздушного судна сказал, что случилось «негативное событие, поэтому придётся пересесть на резервный борт». Когда всех высадили, на борт снова поднялись медики и полицейские. Они составили протокол о смерти в самолёте и допросили экипаж. По словам очевидцев, они сначала подумали, что мужчина был пьян, настолько он был бледен, однако, скорее всего, у него стало плохо с сердцем.

Сразу же после трагедии пассажирам прислали смс-сообщения, в которых говорилось, что время вылета изменено на 02.30. Изначально борт должен был направиться в областную столицу в 00.30. Правда, в 02.30 улететь тоже не получилось – от этого времени прошло еще около 45 минут, прежде чем объявили посадку на резервный борт.

Официальные комментарии ожидаются.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что врачи из тюменского «Медицинского города» помогли юной пассажирке во время полёта. Девушке внезапно стало плохо, когда самолет уже находился в воздухе: она побелела, ее стало тошнить, сильно заболел живот и началось головокружение. Полет уже собирались прервать и экстренно вернуться в аэропорт, но стюардессы решили поинтересоваться, нет ли на борту медиков. На помощь пришли заведующий онкологическим отделением № 1 «Медицинского города» Олег Царёв и хирург хирургического отделения № 1 Елена Ральченко.