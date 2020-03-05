Что подарить на 8 марта? ТОП-10 оригинальных подарков от тюменской «Комсомолки»

В канун 8 Марта перед мужчинами страны встает этот вызывающий дикий стресс вопрос, как оригинально поздравить своих дам с международным женским днем, что такого необычного, креативного, запоминающегося преподнести им к празднику, чтобы вызвать сильные искренние эмоции. С цветами все понятно – без букета на 8 марта вряд ли можно обойтись. Но если вы не хотите прослыть формалистом, который решил «отделаться жалким букетом» в ответ на шикарный презент, который она приготовила вам на 23 февраля, то придется придумать что-то еще.

Если хотите приятно удивить свою спутницу (а может быть, коллегу по работе), попробуйте преподнести ей что-то особенное, чтобы она как минимум долго об этом вспоминала. «Комсомольская правда – Тюмень» предлагает вам топ забавных, интересных и оригинальных подарков для тюменок к весеннему празднику.

Горшочек с цветами

В последнее время такой вариант набирает все большую популярность. Во-первых, вы дарите все те же цветы, которых женщины ждут на свой праздник. Во-вторых, такой презент простоит в доме гораздо дольше, чем обычный букет в вазе с водой. Поливая подарок в очередной раз, женщина будет вспоминать, кто и когда его преподнес. Остается выбрать красивый и необычный сорт. Стоимость - от 300 рублей.

Если вы плохо рисуете, обратитесь к профессионалуФото: pixabay.com

Портрет

Если вы не художник, вы можете заказать портрет девушки, жены, подруги, коллеги, мамы в говорящем, стильном или забавном образе. Если решите сэкономить, можно обратиться к начинающим портретистам из художественной школы. Но тогда качество вам не гарантируют. Желаете получить солидный результат в прогнозируемые сроки? Тогда лучше заказать в профессиональной студии, где картину создадут за 1-2 дня. Стоимость - в зависимости от сложности портрета.

Магнитная доска в виде сердца

Такой подарок не только вызовет умиление у вашей второй половины, но и будет весьма функциональным предметом на кухне. Эластичную доску, которая при необходимости легко сворачивается, можно закрепить на холодильнике и писать на ней приятные и смешные послания домочадцам либо записывать рецепты для блюд. Стоимость - от 1000 рублей и выше.

Видеоролик

При обладании определенными навыками съемки и монтажа можно создать трогательное видеопоздравление как для любимой женщины, так и для компании коллег по работе. Ролик может включать памятные фото, забавные случаи, элементы юмора, оригинальной склейки, любимую песню и многое другое – насколько хватит фантазии. Главное – подарить яркие эмоции тому, кто это будет смотреть. Стоимость - в зависимости от сложности видео.

Книга-шкатулка

Всего за 1000 рублей в Тюмени можно приобрести необычный и приятный глазу презент – книгу-шкатулку. Предмет, выполненный в ярком дизайне, наверняка украсит любой интерьер. Но при этом он будет выполнять функцию не просто сувенира, а удобного места для хранения драгоценностей или других вещей, которыми женщины пользуются в повседневной жизни. Удобно, функционально и красиво. Стоимость - от 1500 рублей.

Шкатулка: и красиво, и функциональноФото: pixabay.com

Букет из сладостей

Девушки любят сладкое. А значит, велика вероятность, что такое подношение придется по душе вашей избраннице. Букет из конфет или фруктов вы можете попробовать изготовить самостоятельно – в интернете хватает обучающих видео и сайтов с соответствующими мастер-классами. Но если вы не уверены в своих силах, то лучше заказать у профессиональных кондитеров. Стоимость - от 1000 рублей.

Именные презенты

Все, на чем написано имя или размещено фото той, кому предназначен подарок, будь то кружка, календарь, майка, фартук, чехол от телефона, подушка, зонтик, настенные часы, плитка шоколада или более оригинальный предмет, наверняка вызовет приятные эмоции у девушки. Это необязательно может быть что-то дорогое и крупногабаритное, важнее окажется внимание, с которым вы подошли к приготовлению подарка. Да, его нельзя назвать супер-оригинальным, но это все еще работает. Сегодня множество типографий, студий и салонов предлагают услуги печати на различных поверхностях, так что изготовить все можно быстро и без хлопот. Стоимость зависит от сложности гравюры.

Леденцы-тролли

Если у вашей девушки все в порядке с чувством юмора, можно попробовать преподнести ей набор оригинальных леденцов с надписями. Их содержание может показаться веселым и забавным далеко не всем женщинам. Вот почему критически важно сначала выяснить, все ли в порядке у вашей второй половины с самоиронией. Например, есть леденец, который дарят «За создание проблем из ничего», и это еще, пожалуй, одна из самых безобидных формулировок. Остальные здесь лучше не приводить, чтобы не испытывать нервы феминисток (и не только). В общем, подумайте трижды (а лучше 10 раз), прежде чем дарить девушкам такие леденцы.

Музыкальный подарок

Мужчинам, играющим на музыкальных инструментах и обладающим хорошими вокальными данными, ничего не будет стоить подготовить и исполнить для своей женщины романтический музыкальный номер. Такой перформанс вряд ли оставит ее равнодушной. Если не лады со слухом и голосом, можно позвать на помощь более одаренных друзей, коллег, ну или в конце концов пригласить профессионального исполнителя. Талантливых музыкантов, готовых спеть и сыграть за умеренный гонорар, на самом деле много.

Музыкальное поздравление не оставит ее равнодушнойФото: pixabay.com

Набор для выживания

Если девушка – поклонница экстремального туризма, любит походы, восхождения, сплавы по горным рекам, ей наверняка придется по душе набор для выживания, который можно приобрести в магазинах для туристов, охотников и рыбаков. В него входят ножи, открывашки, рыбочистки и прочие полезные на природе инструменты. Но если вы сам рыбак или охотник, не вздумайте дарить это своей жене, иначе она непременно решит, что это сделали, чтобы потом пользоваться подарком самому. Тогда вам не сдобровать. Стоимость - от 1000 рублей.

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