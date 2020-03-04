Купить цветы в Тюмени на 8 Марта недорого: публикуем адреса и цены

Мужчины начинают штурмовать цветочные салоны за несколько дней до наступления Международного женского дня. По разным данным, в Тюмени около 400 торговых точек, где можно заказать букет к празднику. И для них наступает самый «хлебный» день в году. Продажи к 8 Марта в среднем за сутки по сравнению с обычными днями возрастают в 4-5 раз, а то и больше. Расскажем тюменцам, где купить цветы на 8 марта в Тюмени. Помните, по мере приближения даты Х, когда ажиотаж достигнет апогея, цены будут неизбежно расти.

По данным статистики и различных опросов, большинство женщин предпочитают, чтобы им дарили на праздники розы. Многие цветочные салоны Тюмени предлагают эффектные букеты из 101 розы. Цвет покупатель может выбрать любой от традиционных белого и красного до сочетания розового с желтым за сумму от 8 до 13 тысяч рублей в зависимости от сорта, длины и других параметров.

За 2-3 дня до самого праздника для экономных мужчин есть возможность воспользоваться специальными акциями, которые предлагают цветочные базы и студии. Например, если у вас на работе большой коллектив, можно сделать оптовый заказ. Тогда каждый цветок обойдется в сумму от 20 рублей, включая доставку.

Порядок цифр

Для тех, кто не разбирается в сортах (а таких подавляющее большинство), подскажем, что вы можете выбрать эквадорские, голландские, кенийские, российские розы. Они отличаются не только по внешнему виду, но и по аромату. Если мужчина не обладает большим бюджетом, можно подобрать букет поскромнее, заказав розы поштучно. Цены в большинстве тюменских салонов на основной ассортимент на сегодняшний день примерно одинаковые, если и наблюдаются колебания по отдельным видам, то весьма незначительные.

Многие женщины редким цветам предпочитают обычные розыФото: pixabay.com

Так, магазин «Цветочная база» на Холодильной предлагает розы от 20 рублей за штуку. Также можно подобрать букеты из одного вида из тех же роз по 30-120 рублей за штуку, тюльпанов (по 35 рублей), хризантем (99-120), ирисов (50), герберов (65), альстромерий (70), эустом (130) и так далее. Либо заказать готовые оформленные букеты из разных видов на сумму от 800 до 4500 рублей. Также можно взять цветы в горшочках или шляпных коробках. Такой подарок стоит 2500-4000 рублей.

Салон «Аллея цветов», расположенный на улице 50 лет Октября, предлагает готовые букеты из роз, тюльпанов, лилий и других видов за 600-4000 рублей. Либо сформировать самим из кенийских роз по 30 рублей за штуку, красных голландских по 50 рублей, белых – по 79, эквадорских – по 70, кустовых – по 120 и так далее. Букет из 51 красной и белой роз обойдется в сумму от 3700 рублей, если роз будет 101, то в 7070 рублей. Тюльпаны можно приобрести по цене 35 рублей за штуку.

В салоне «Лафает» на Рижской вы также сможете приобрести готовые букеты. Например, из 35 тюльпанов за сумму от 1950 рублей, микс из альстромерий – от 2430 рублей. Также можно приобрести в подарок букет в шляпной коробке с пионовидными розами за 4890 рублей и многое другое.

В сети магазинов цветочной компании Fan Fan Tulpan мужчинам предлагают приобрести для своих женщин оригинально оформленные миксы из тюльпанов, роз и других цветов в пределах 1-2 тысяч рублей. Для более взыскательной аудитории есть предложения посолиднее и подороже. Например, букет из 101 тюльпана стоимостью более 6 тысяч рублей.

В салоне «Ананас» можно заказать как стандартные розы (70-110 рублей), тюльпаны (45-55), хризантемы, так и более экзотические подсолнухи (160), нутаны (190), ананасы (300), а также букеты в корзинках, коробках, конвертах и с другим оригинальным оформлением.

Ананасы и подсолнухи

Салон «Голландия» также может предложить букеты из 51 (4329 рублей) и 101 (8379 рублей) красных роз, из шикарных гербер (2061 рубль), подсолнухов (1500) и многое другое. На самом деле ассортимент очень обширен, а дальше все зависит от кошелька и вкуса покупателя. Разумеется, преимуществом будет тот факт, что вы точно знаете, какие именно цветы больше всего любит ваша дама.

Цветочные салоны предлагают богатый выборФото: pixabay.com

Как заметила тюменский флорист Ирина Гребенькова, вопреки расхожему представлению, что самыми популярными цветами к 8 Марта являются розы, мужчины проявляют большое разнообразие в выборе.

– Трудно говорить о каких-то конкретных предпочтениях. Каждый вид и сорт пользуется определенным спросом, поэтому утверждать, что какой-то один преобладает над другими, сложно. Выбирают на свой вкус. Берут не только розы, но и хризантемы, и тюльпаны и так далее, – отмечает эксперт.

Чтобы букет не завял раньше времени, за ним нужно ухаживать, добавляет специалист. Перед тем, как поставить цветы в воду, следует подрезать кончики. Воду нужно периодически менять. Кроме того, некоторые сорта цветов лучше чувствуют себя, если использовать специальные подкормки, которые также можно приобрести в цветочных салонах. Это заметно продлит жизнь букету, и он будет радовать вашу даму много дней.

– Также сегодня пользуются спросом луковичные весенние цветы, которые можно посадить в горшочек: гиацинты, крокусы и так далее. Такой вариант мужчины также могут взять на заметку, – добавляет флорист.