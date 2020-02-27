2020-02-27T13:50:11+03:00
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Масленица в Тюмени – 2020: публикуем самую полную афишу массовых гуляний

Рассказываем, куда сходить на Масленицу в Тюмени
Алена Кульмухаметова
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Масленица в Тюмени -2020: публикуем самую полную афишу массовых гуляний. Фото из группы "Тюмень - наш дом" во ВКонтактеМасленица в Тюмени -2020: публикуем самую полную афишу массовых гуляний. Фото из группы "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте
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Широкая Масленица стартовала в понедельник, 24 февраля. Всю неделю тюменцы поедают блинчики с разными начинками и готовятся к массовым гуляньям. В нашей афише рассказываем, где можно отлично провести время всей семьей.

Идем на Масленицу

Тюменцы начнут провожать зиму уже завтра, 28 февраля. В 18.30 на улице Славянской, 9 (Верхний Бор) состоится народное гулянье «Масленица. Перезагрузка». Гостям праздника организаторы покажут театрализованное представление с уличными развлечениями, забавами, рядом расположатся интерактивные площадки для тюменцев всех возрастов и раскинется блинная ярмарка. Будут работать аниматоры в костюмах ростовых кукол.

В субботу, 29 февраля, тюменцы смогут встретить Масленицу сразу на четырех площадках города.

С 11.00 до 12.00 на площади у ДК «Поиск» (ул. Пушкина, 10) пройдет народное гулянье «Масленица. Будем жечь». Ожидаются игры на свежем воздухе и масленичные забавы, проводы зимы пройдут с традиционным сожжением чучела. Коллективы Дома культуры порадуют публику танцами, песнями и плясками. Также гостей встретят скоморохи.

В 12.00 на площади у ДК «Орфей» на ул. С. Шахлина, 20 начнется народное гулянье «Масленица Перезагрузка». Гостей праздника ждет театрализованное представление с уличными развлечениями и забавами. Также будут работать аниматоры в народных костюмах и ростовых кукол, рядом раскинутся интерактивные площадки. Эти же мероприятия, но уже в 16 часов, пройдут по адресу ул. 70 лет Октября, 5в.

В 13.00 на площади мкр. Тарманы на ул. Малышева, 24 начнется народное гулянье «Идет Масленица!». Организаторы уверяют, что традиционный русский праздник гости и жители мкр. Тарманы проведут с конкурсами, забавами, русскими плясками. А самое главное – каждого гостя ждут блины и подарки.

На Масловском взвозе ожидается самое большое гуляние. Фото из группы "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

На Масловском взвозе ожидается самое большое гуляние. Фото из группы "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Самое массовое гулянье ожидается на берегу Туры 1 марта. Смелые и ловкие парни могут испытают себя в кулачных боях, а девушки сплетут самую большую косу на Масловском взвозе.

В 12.00 рядом с ДК «Нефтяник» на берегу Туры развернется красочное театральное представление в честь народного гулянья «Широкая Масленица». Для гостей праздника подготовлены масленичные игры и казачьи забавы, там же красавица Весна в своей резиденции встретит гостей с теплотой и любовью. Кроме того, любой желающий сможет принять участие в конкурсе на лучшее чучело Масленицы.

С 11.00 до 12.00 на площадь ЦКиИ «Современник» (ул. Олимпийская, 9) состоится народное гулянье «Масленичный переполох». Скоморох Афоня и друг Ерёма вместе отправятся на поиски весны. На пути им встретятся различные препятствия, через которые им придется пройти. Смогут ли друзья найти невесту, вовремя ли наступит весна и чем закончится эта история, тюменцы узнают, если придут на праздник. Всех присутствующих на уличном гулянье ждут зимние забавы, юмор, смех, игры, конкурсы и отличное настроение.

С 12.00 до 15.00 тюменцев ждут в сквере Казачьи Луга на ул. Домостроителей, 22, корпус 2 на народном гулянии «Широкая Масленица». Участники праздника поучаствуют в веселых гуляньях, подвижных играх и народных забавах «Масленичный столб», «Силачи-ловкачи», «Комоедица», «Свадебные потехи», «Подходи, разомни кости, казаки приглашают в гости!». Гости мероприятия поучаствуют в театрализованном действии «Как Пахомушку женили», познакомятся с выставкой «Сибирские валенки до чего же хороши!».

В 13.30 горожан ждут на площади ДК «Водник» на ул. Судоремонтной, 1а. На народном гулянье «Солнышко красно, гори, гори ясно» зрители узнают об истории возникновения праздника, о традициях, обрядах. Организаторы подготовили театрализованное представление с участием ростовых кукол и творческих коллективов. Участники мероприятия будут проверять силу в перетягивании каната, бегать в мешках, устроят петушиные бои и конкурс частушек. Выставка-ярмарка «Тюменская деревянная игрушка» обещает удивить тюменцев, а завершится праздник сжиганием чучела.

Самая «поздняя» Масленица пройдет на улице Вербной, 6. С 17.00 до 18.00 на дворовой площадке ожидается народное гулянье «Масленица по-тюменски». Гостей праздника организаторы завлекают масленичными забавами, играми и веселыми развлечениями для детей и взрослых.

Добавим, что после Масленой недели у православных верующих начинается Великий пост. В этом году проводы зимы и встреча весны пришлись на 1 марта.

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Битва блинопёков, сжигание чучела зимы, забавы, традиционные масленичные игры, а также дегустация блинчиков с разными начинками пройдут в эти выходные, 29 февраля и 1 марта, в Ялуторовске. Первых гостей Масленица в Ялуторовске встретит уже 29 февраля, в субботу, но основные мероприятия состоятся 1 марта, в воскресенье (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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