Тюменская область готова к переходу на прямые выплаты пособий

В составе еще восьми регионов Российской Федерации Тюменская область в 2020 году присоединится к системе прямых выплат социальных пособий. Данный механизм уже реализован в 69 субъектах страны. О том, как будет выстраиваться система, рассказали участники семинара-совещания, который проходит в эти минуты в Тюмени.

Постепенный переход к новой системе обусловлен разным состоянием финансового благополучия регионов, пояснила первый заместитель председателя Фонда социального страхования РФ Татьяна Лотоцкая. По ее словам, первыми к проекту подключали сложный субъекты.

– Тюменская область включается в процесс одной из последних, что в очередной раз подтверждает статус благополучного региона. Более того, у региона один из успешных кураторов перехода на прямые выплаты – Республика Татарстан, – отметила Татьяна Лотоцкая.

В свою очередь заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента социального развития Тюменской области Ольга Кузнечевских подчеркнула, что регион начинает переход на новый механизм выплат спокойно и стабильно.

– Как и всё, что делает наша область. Какие бы нормативные документы не принимались, человек должен почувствовать только плюсы. У каждого предприятия разное финансовое положение. Сегодня средства есть, а завтра – нет, но на работнике это не должно отражаться, – сказала Ольга Кузнечевских.

Заместитель губернатора добавила, что главная задача правительства региона и профильных ведомств сейчас – технически отработать переход на новый механизм с конкретными предприятиями.

– Сегодня у нас установочный семинар-совещание. В дальнейшем мы планируем провести еще ряд обучающих встреч, где подробно будет рассказывать, в какой программе работать, какую кнопку нажать, какие типичные ошибки встречаются в реестрах, – добавила Татьяна Лотоцкая. Так, помимо Тюмени, обучающие семинары также пройдут в Тобольске и Ишиме. Региональному отделению Фонда социального страхования Тюменской области предстоит выстроить механизм работы с органами социальной защиты, с налоговой службой региона.

СПРАВКА «КП»

Проект «Прямые выплаты» кардинально меняет систему выдачи пособий застрахованным лицам. С 1 июля расчет и выплату пособий будет производить региональное отделение, направляя денежные средства гражданам на карту «Мир», или другим способом по выбору самого работника. Таким образом, со страхователей снимаются лишние функции, региональное отделение Фонда в полной мере будет выполнять функции страховщика.

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