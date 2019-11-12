Как не остаться без социальных выплат: в Тюмени обсудили взаимоотношения работника и работодателя

В Тюмени обсудили реализацию прав граждан на выплату пособий по обязательному социальному страхованию. Круглый стол по данной тематике провели редакция газеты «Комсомольская правда Тюмень» совместно с региональным отделением Фонда социального страхования.

Целью мероприятия стало информирование населения о новых электронных сервисах, внедряемых ФСС РФ в части реализации прав граждан на получение пособий по обязательному социальному страхованию.

В круглом столе приняли участие представители регионального отделения Фонда социального страхования РФ, общественные организации, представители контролирующих ведомств, СМИ и другие. Спикеры и эксперты поговорили о государственных услугах Фонда, уделив особое внимание реализации прав граждан на выплату пособий по обязательному социальному страхованию и нововведениях 2020 года, призванных сделать этот процесс более гибким.

Целью мероприятия стало информирование населения о новых электронных сервисах ФСС в части реализации прав граждан на получение пособий. Фото Ивана Горбунова

ЧТО ТАКОЕ СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

Открывая работу круглого стола и.о. управляющего Тюменским региональным отделением ФСС Динара Поштаренко отметила, что, получая своевременные выплаты, к примеру, по больничному листу, мало кто из работавших задумывается, какой сложный путь проходят финансовые потоки, обеспечивающие им социальную защищенность.

- Но даже государственная копилка, гарантирующая социальные выплаты, может пустеть при безответственном подходе работодателей к уплате страховых взносов. Поэтому несвоевременная или неполная уплата страховых взносов работодателями, отсутствие легальных трудовых договоров с наемными работниками, а также наличие «серых» зарплат, то есть сокрытие реальных доходов- все это является нарушением законодательства в части социальной защиты трудящихся, - подчеркнула Динара Поштаренко.

Динара Поштаренко отметила важность правовых отношений между работодателем и работником. Фото Ивана Горбунова

В свою очередь депутат Тюменской областной Думы, региональный куратор федерального проекта «Крепкая семья» Елена Кашкарова добавила, что рамках проводимых онлайн конференций на популярном портале для родителей «Детки», где целевая аудитория в основном семьи и мамы, встречается много вопросов по теме выплат в связи с отпуском за уходом по ребенку и в связи с рождением ребенка.

- Как показывает практика недовольства, проблемы и негативные эмоции возникают из-за недостатка информации. Когда вопрос понятен, понятно и в каком направлении двигаться в той или иной ситуации. При этом часть вопросов как раз затрагивает сферу защиты прав в случае, если работодатель ликвидируется, или его счета закрыты, или он не стадии банкротства, - пояснила Елена Кашкарова.

По словам Елены Кашкаровой, вопрос получения соцвыплат наиболее частый среди молодых мам. Фото Ивана Горбунова

Она добавила, что в следующем году вступят в силу изменения, которые смогут эти проблемы решить, но всем участникам этого процесса предстоит колоссальная работа по информированию населения о нововведениях.

НА КАКИЕ ПОСОБИЯ МОЖНО РАССЧИТЫВАТЬ

Начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством регионального отделения ФСС РФ Ольга Велижанина напомнила, что на сегодняшний день Фонд социального страхования Российской Федерации осуществляет функции по контролю за осуществлением двух видов обязательного социального страхования: это на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Так, по ее словам, в 2019 году минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком в регионе составляет 5100 рублей за месяц, по уходу за вторым и последующим ребенком - 7500 рублей за месяц. Максимальный размер пособия в 2019 году достиг суммы 26000 рублей за месяц. При этом размер минимального пособия по беременности и родам в 2019 году составил 59700 рублей, максимальный - 301000 рублей

Ольга Велижанина рассказала, на какие соцвыплаты может рассчитывать застрахованный работник. Фото Ивана Горбунова

Чуть больший размер выплаты в месяц полагается при временной нетрудоспособности при заболевании, травме, или по уходу за больным членом семьи. Так, минимальный размер пособия составляет 12800 рублей за месяц, максимальный - 64500 рублей за месяц. Аналогичный минимальный размер выплаты и при временной нетрудоспособности вследствие несчастного случай на производстве – 12 800 рублей, а вот максимальный размер в регионе составляет - 309000 рублей за месяц.

За 2018 год региональным Фондом социального страхования выплачено пособий по временной нетрудоспособности и связи с материнством на сумму 5.6 млрд рублей.

КАК ЗАЩИТИТЬ СВОИ ТРУДОВЫЕ ПРАВА

Вместе с тем, работодатели не всегда исполняют свои обязательства по выплате пособий. В таких случаях региональное отделение ФСС принимает необходимые меры, направленные на восстановление нарушенных прав работников и осуществляет выплаты пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством непосредственно на лицевые счета получателей. Так, по словам и.о. заместителя управляющего тюменским региональным отделением ФСС РФ Антона Ионова, только за 2018 год на лицевые счета 319 жителей региона поступило более 17 млн рублей. За 9 месяцев этого год месяцев - 139 человек получили выплаты на сумму почти в 10 млн рублей.

Всего по состоянию на 15 октября в Тюменской области в процедуре банкротства находятся 352 предприятия, а это значит, что социальные выплаты не получили тысячи застрахованных граждан.

О том, как защитить свои трудовые права рассказал Антон Ионов. Фото Ивана Горбунова

- Для практического содействия в реализации прав застрахованных граждан, не получивших пособия по вине недобросовестных работодателей, территориальные органы Фонда организуют работу по оказанию бесплатной юридической помощи гражданам в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера. Сотрудники также могут представлять интересы граждан в судах при наличии надлежащим образом оформленной доверенности, - пояснил Антон Ионов.

И такой опыт у Фонда уже есть. Присутствующие на встрече сотрудники предприятий, столкнувшиеся с проблемой банкротства работодателя и как следствие, не своевременного получения пособий, рассказали о содействии регионального Фонда социального страхования в решении вопросов.

По состоянию на 15 октября в Тюменской области в процедуре банкротства находятся 352 предприятия. Фото Ивана Горбунова

НЕФОРМАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ – В ЧЕМ ОПАСНОСТЬ

Вторым важным вопросом круглого стола стала неформальная занятость и распространенная во многих регионах России практика выплаты «серых» зарплат. Тюменская область не исключение. Сегодня многие предприятия, стремясь уменьшить объем отчисляемых в Фонд Социального страхования средств, идут по пути выплаты части заработной платы «в конвертах». В результате чего у сотрудников, зачастую, возникают проблемы с получением тех или иных пособий.

Так, по словам уполномоченного по правам человека в Тюменской области Сергея Миневцева жители региона регулярно обращаются с жалобами, касающимися нарушения их трудовых прав, невыплаты заработной платы. Причем люди, зачастую оказываются официально не трудоустроенными, или получают серую зарплату, на которую вынуждены соглашаться потому что у них нет выбора.

- Предприятия не стоят без работы, это работники стоят в очередь. В сельских муниципалитетах люди готовы идти работать и за две, и за полторы тысячи рублей уборщиками. Мы сейчас отправили в прокуратуру обращения, у нас семь человек обратились. Этот индивидуальный предприниматель задолжал зарплаты кому 40 тысяч, а кому 60 тысяч рублей. И вот, когда он людям не заплатил, тогда они к нам пришли, - рассказал Сергей Миневцев, добавив, что договора найма на руках у работника не было, а у предпринимателя же он был составлен на 11 тысяч рублей.

Как уверяет Сергей Миневцев, жители региона регулярно обращаются с жалобами относительно нарушения их трудовых прав. Фото Ивана Горбунова

По словам уполномоченного по правам человека, обращаются с такими вопросами, как правило, работники из частных небольших предприятий и тех, кто трудится у индивидуальных предпринимателей, часто встречаются нарушения с выплатой зарплаты. В этом случае помогает прокуратура.

- Защита трудовых прав граждан является одной из первоочередных задач органов прокуратуры. Мониторинг ситуации в сфере соблюдения трудового законодательства осуществляется на основе взаимодействия и обмена информацией с органами государственной власти, контролирующими, правоохранительными органами и профсоюзами, - отметил начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Тюменской области Альберт Новопашин.

Защита трудовых прав граждан является одной из первоочередных задач органов прокуратуры, отметил Альберт Новопашин. Фото Ивана Горбунова

По его словам, совместная работа позволяет оперативно принимать необходимые меры реагирования. Как результат, за 10 месяцев 2019 года в регионе были погашены долги по зарплате в сумме более 660 млн. рублей. Всего же с начала года тюменские прокуроры в сфере трудовых прав выявили свыше 6,8 тыс. нарушений закона, из них более 5 тыс. касались оплаты труда. Для их устранения опротестовано более 400 незаконных правовых актов, внесено свыше 660 представлений, в суды предъявлено более 2100 исковых заявлений, объявлено свыше 200 предостережений. По актам прокурорского реагирования более 980 лиц привлечено к дисциплинарной и административной ответственности.

ПЕРЕХОД НА ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ

Избежать проблем с получением положенных выплат гражданам помогут нововведения, которые вступят в силу в Тюменской области 2020 года. Действующий в настоящее время зачетный принцип уплаты взносов уступит место прямым выплатам.

- Проект «Прямые выплаты» реализуется в части субъектов Российской федерации еще с 2011 года. Он успел показать свою эффективность в части своевременного получения работниками необходимых им пособий, - отметила заместитель начальника отдела администрирования страховых взносов регионального отделения ФСС РФ Наталья Озерова.

По ее словам, от перехода на прямые выплаты выигрывают все участники трудового процесса. Так, для застрахованных лиц главные преимущества нововведений – это высокий уровень и качество предоставления социальных гарантий, правильность расчета пособий и осуществление выплат в установленные сроки, предотвращение конфликтных ситуаций с работодателем, и что немало важно - независимость от финансового состояния страхователя. Кроме того, застрахованные лица имеют возможность самостоятельно выбрать способ получения пособий (на банковский счет (карту МИР) или почтовым переводом.

С июля 2020 года зачетный принцип уплаты взносов уступит место прямым выплатам, пояснила Наталья Озерова. Фото Ивана Горбунова

Для страхователя же прямые выплаты хороши тем, что минимизируется участие в обеспечении страховыми выплатами работников, сокращается количество проверок, упрощается отчетность, которую необходимо ежеквартально предоставлять работодателями в территориальные органы Фонда. Сами обязательства по назначению, исчислению и выплате пособий, которые ранее рассчитывались и выплачивались работодателями, возлагаются непосредственно на территориальный орган Фонда.

Проект «Прямые выплаты» реализуется в части субъектов Российской федерации еще с 2011 года. Фото Ивана Горбунова

Что касается Фонда, то главное преимущества перехода на прямые выплаты – это прозрачность выплаты страхового обеспечения без участия посредников, ведение персонифицированного учета застрахованных лиц, получивших пособия, создание системы сплошного контроля за обоснованностью назначения пособия и правильностью расчета его размера. Нововведения также позволят эффективно выявлять попытки страхового мошенничества и пресечение выплат по фальшивым бланкам листков нетрудоспособности.