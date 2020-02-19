В Тюмени экстренно приземлился самолёт, выполнявший рейс Новосибирск – Москва

Экстренную посадку в Тюмени совершил сегодня утром, 19 февраля, самолёт авиакомпании Smartavia, выполнявший рейс 5N-238 Новосибирск – Москва. Причиной стало ухудшение самочувствия одного из пассажиров. По информации пресс-службы тюменского аэропорта Рощино, 59-летнего мужчину сняли с рейса и госпитализировали в больницу.

Скриншот с Flightradar

Как рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области, вызов в скорую помощь поступил в 9.21 местного времени (7.21 мск), и через 20 минут бригада медиков уже была на месте. После того как мужчину осмотрели и оказали ему помощь, его доставили в областную клиническую больницу № 1. Сейчас его осматривают, а также проводят диагностику специалисты мультдисциплинарной бригады.

Остальным пассажирам предоставлен резервный борт. По данным аэропорта, вылет состоялся в 10.50 по местному времени (8.50 мск).

Самолёт вылетел. Фото: табло аэропорта Рощино

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что пассажиру самолёта, который летел из Тюмени в Москву, вдруг стало плохо. Благо на борту оказался врач и его коллеги, которые и помогли парню прийти в себя. После того как самолёт приземлился, на борт поднялись сотрудники реанимационной бригады скорой помощи и медицины катастроф.