Афиша на выходные в Тюмени - 2020: куда сходить на выходных 15 и 16 февраля

Сегодня День всех влюбленных, значит, у тюменцев есть повод провести выходные в романтической атмосфере. Для этого прекрасно подойдут кафе, рестораны и различные развлекательные заведения. Впрочем, в предстоящие выходные городская афиша предлагает тюменцам и весьма насыщенный культурный досуг. «Комсомольская правда – Тюмень» подготовила традиционную афишу на выходные, выбирайте то, что вам действительно интересно!

Суббота, 15 февраля

Игровая музейная программа «Зимние посиделки»

Зимние посиделки. Фото: VisitTyumen

Вас приглашают на интересную, вовлекающую в деревенский быт интерактивную экскурсию! Вас ждет обзорная экскурсия по старинному сибирскому подворью.

Вы поучаствуете в зимних народных уличных играх, побываете на посиделках в крестьянском доме, как в старые давние времена. Вы сможете отдохнуть да поработать, хороводы поводить да в игры поиграть, сказки послушать да загадки поотгадывать. Хорошее настроение да положительные эмоции, совместные игры да интересное общение, ароматный травяной чай да румяная картошечка из русской печки Вас ждут!

Музей находится в старом деревянном доме-пятистенке, в живописном месте - одной из старейших деревень Ирбитского тракта - деревне Насекине. Экспозиции, размещенные в двух частях дома, отражают этапы истории развития крестьянского дома, дают представление о жизни и быте крестьян XIX-XX вв.

Продолжительность экскурсии 1,5 часа. Обязательная предварительная запись за день до экскурсии.

Подробности и запись по тел: +79123904216

Стоимость: для взрослых - 500 руб., для детей - 250 руб.

По субботам и воскресеньям в 12:00 и 15:00

Музей крестьянского быта (д. Насекина ул. Центральная дом, 7)

Мастер-класс «Живая бумага»

Живая бумага. Фото: Pixabay

Асия Утяшева снова проводит мастер-класс по созданию авторской бумаги разных цветов и текстур с помощью фольги, блесток, травинок, цветов или ракушек. Хороший повод добавить в свою жизнь теплоту рукописных писем, самодельных открыток и настоящих фотоальбомов.

Контора пароходства, малый зал, 12:00

Посещение по предварительной записи

Спектакль «Испанская баллада»

Испанская баллада. Фото: VisitTyumen

Обладатель гран-при 35 Международного фестиваля «Липецкие театральные встречи-2019». Спектакль рассказывает трагическую историю страстной и запретной любови короля Кастилии Альфонсо и юной еврейки Ракель, которая переворачивает ход исторических событий средневековой Испании. За воротами королевского дворца плетутся политические заговоры и интриги. Любовь женатого короля – грех, а страданиями обманутой королевы и заботой о благополучии королевства можно оправдать любые жертвы.

Режиссер-постановщик и балетмейстер – Сергей Захарин

ТБДТ, большой зал, 18.00

Стоимость: 300-1200 рублей

Воскресенье, 16 февраля

Спектакль «Пузырь, соломинка и лапоть»

Пузырь, соломинка и лапоть. Фото: Театр кукол

Даже самые маленькие дети знают, что в сказках чего только не бывает! Ну а взрослые знают это наверняка. Смотрите сами! Рак с Лисой наперегонки бегают. Воробей, Мышь и Блин масленый в одном доме живут, дрова рубят, печь топят, кашу варят, хозяйством занимаются. А Пузырь, Соломинка и Лапоть в далёкий лес грибы собирать отправляются. И чего только с ними со всеми в сказке не случается, но всё, однако, хорошо кончается. И не скучно всё. А весело. С музыкой, с балалайкой, с песнями и танцами…

Начало в 10.00 и 16.00.

Стоимость 350 рублей.

Воскресенье, 16 февраля

Спектакль «Бобик в гостях у Барбоски»

Бобик в гостях у Барбоски. Фото: Театр кукол

Как славно пригласить своего приятеля в гости, немного прихвастнуть перед ним: а вот у меня есть то, сё, а я могу вот так и вот эдак. Хорошо мне, одним словом! А как весело и забавно можно поиграть с гостем, не церемонясь с заведёнными порядками, ведь ты – хозяин всего, на данный момент, по крайней мере … Все авторитеты сдвинуты, фантазия и азарт выпущены на волю и ветер вседозволенности лихо гонит их вперёд! Когда игра заканчивается, приходит неминуемое наказание, а с ним - осознание очень важных вещей: что такое настоящая свобода и ответственность. Неважно, что герои нашего спектакля – дворовый и домашний пёсики, на их месте с успехом могли бы оказаться обычные мальчишки и девчонки.

Начало в 12.00.

Стоимость 200-450 рублей.

Воскресенье, 16 февраля

Концерт фортепианной музыки

Концерт фортепианной музыки.Фото: pixabay.com

В воскресенье Тюменская филармония приглашает любителей классической музыки на концерт «Шуман, Брамс и Клара Вик – музыкальный роман…». В программе – сочинения Р. Шумана и И. Брамса. Исполнители: Денис Хуланхов, Станислав Хуланхов, Валентина Хуланхова (фортепиано). Ведущая - музыковед Надежда Коваленко.

Любовный треугольник – Роберт Шуман, Иоганнес Брамс и пианистка Клара Вик – один из самых нестандартных в истории академической музыки. Переживания композиторов вылились в гениальные сочинения, которые прозвучат на концерте.

Органный зал Тюменской филармонии. Начало в 13.00 и 15.00.

Стоимость: 200-300 рублей.

Спектакль «Мертвые души»

"Мёртвые души". Фото: ТБДТ

Поэма Николая Васильевича Гоголя "Мертвые души" - один из самых загадочных текстов русской литературы.

Спектакль на сцене Тюменского драмтеатра в жанре музыкального фарса расскажет историю про русскую дорогу, по которой в тройке мчится Павел Иванович Чичиков. Мимо него проносятся русские деревни, русская природа, и сама суть России - русские люди во всей своей полноте. Какие они? Чем они живут? Что для них есть Россия? И куда несется сама Россия не сбавляя оборотов? Куда она добралась за эти годы?

Режиссер-постановщик и балетмейстер – лауреат Национальной театральной премии "Арлекин" Ирина Ткаченко.

ТБДТ, большой зал, 18.00

Стоимость: 300-1200 рублей

Концерт «Джаз-атака 2.0»

Джаз. Атака 2.0. Фото: Тюменская филармония

Новый репертуар в полюбившемся формате зимнего концерта джаз-оркестра "Золотая труба" с приглашенными солистами – молодыми звездами отечественного джаза (инструментального и вокального). Риск и бескомпромиссность в выборе музыкального материала, смешение полярных джазовых направлений, мощная энергетика и драйв – все это в программе «Джаз-атака 2.0». Специальные гости: Егор Тренин (саксофон), Алёна Поль (вокал).

ДК «Нефтяник», большой зал. Начало в 17.00.

Стоимость: 200-700 рублей.

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