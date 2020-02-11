День Святого Валентина: куда сходить в Тюмени 14 февраля 2020 года

14 февраля все влюблённые отметят День Святого Валентина – праздник хоть и не наш, но любимый многими россиянами. В этот день влюблённые парочки ходят в кино, дарят друг другу подарки и стараются как-то удивить свою вторую половинку. Для таких голубков «Комсомольская правда» – Тюмень» подготовила обзор интересных событий праздничного дня.

Весь этот джаз

Jazz World. Фото: Fabric Bar

В Fabric Bar (ул. Молодёжная, 74/4) в 19 часов пройдёт джазовый концерт в исполнении трио Славы Токарева, Дмитрия Бердюгина и Антона Карабута, а также специального гостя из Екатеринбурга Николая Цушко. Всех влюблённых (и не только) ожидает неувядающая вечнозелёная музыкальная классика с актуальным современным подходом. Организаторы обещают: коллектив вам подарит заряд хорошего настроения и энергии, которая очень необходима в феврале.

Стоимость: 400 рублей по предпродаже, 500 рублей – в день концерта. Подробности по телефону: +7-922-042-00-26.

История любви

Истории любви. Фото: Максимиллианс

В ресторане баварской кухни «Максимиллианс» (ул. 50 лет Октября, 8б, деловой дом «Пётр Столыпин») в 20 часов стартует программа «История любви», посвящённая Дню святого Валентина. Организаторы обещают «повышенную концентрацию сердечек, романтическую атмосферу и вкусную еду».

Стоимость: вход – 300 рублей, подробности по телефону: +7 (3452) 56-48-86.

«Тюмень романтическая»

Экскурсия "Тюмень романтическая". Фото: VisitTyumen

В 19 часов от Цветного бульвара отходит автобус, который проведёт экскурсию «Тюмень романтическая». Всех гостей ждёт уютное путешествие по знакомым местам, но приправленное малоизвестными фактами. Экскурсовод расскажет, какие страсти кипели в Тюмени с момента основания, какой след оставил наш город в питерской литературе конца XIX века и покажет Дом счастья. Для взрослых приготовлены подарки – шампанское, а для детишек – сладкие вкусняшки.

Стоимость: 500 рублей с человека, для влюблённых пар: 800 рублей (два места). Обязательна предварительная запись на экскурсию: 8 (3452) 65-92-65, 616-555.

«Руки вверх!»

Концерт группы "Руки вверх" в Тюмени. Фото: VisitTyumen

Грандиозный подарок всем влюблённым сделает группа «Руки вверх!» и её бессменный солист Сергей Жуков. Во Дворце спорта (ул. Розы Люксембург, 12) в 19 часов состоится масштабный концерт легендарного коллектива. Зрителей ждут: новая программа, любимые хиты, уникальные световые и видеоинсталляции. Вы окунётесь в атмосферу детства и юности и услышите композиции из альбомов, которые обрели статус платиновых.

Стоимость: 1600–3500 рублей.

Концерт группы LOUNA

Концерт LOUNA в Тюмени. Фото: Байконур

Ещё один концерт в День всех влюблённых в 20 часов даст группа LOUNA, которая отмечает 10-летие со дня основания. Музыканты готовят на сцене КЗ «Байконур» (ул. Максима Горького, 44/3) самое грандиозное шоу за всю историю существования коллектива: звук, свет, спецэффекты, видеоинсталляции, фирменный драйв, неожиданные музыкальные сюрпризы и любимые хиты. За время своего пути группа превратилась из молодой рок-банды в одну из самых успешных рок-групп на российской сцене.

Спектакль «Кукольный дом»

Спектакль "Кукольный дом". Фото: Ангажемент

Любители театра 14 февраля могут отправиться на премьеру постановки по пьесе Генрика Ибсена «Кукольный дом». В XIX веке это произведение произвело на современников впечатление манифеста феминизма, а сегодня будет актуально поговорить о сложностях семейного бытия. В спектакле театра «Ангажемент» (ул. Олимпийская, 8а), который начнется в 19 часов, зрители увидят историю свободы человеческой личности.

– Действие происходит в доме Хельмера перед Рождеством. В один момент он становится ареной защиты интересов. На кону любовь, деньги, благополучие и даже честь. Перед каждым встанет вопрос: как лучше поступить? Как нужно себе или другим? – говорится в аннотациии к постановке.

Стоимость: 600 рублей, билетов в наличии осталось немного.

«Жизнь после рая»

Спектакль "АДАМ и ЕВА". Фото: Тюменская филармония

В Тюменской филармонии в 19 часов стартует самый необычный танцевально-поэтический спектакль под названием «АДАМ и ЕВА. Жизнь после рая». Это синтез бального танца, драматургии и поэзии. Интересно, что этот вечер может изменить судьбу каждого, кто ещё не нашёл свою вторую половинку. Весь пятнадцатый ряд предназначен для тюменцев-одиночек (чётные номера – женские, нечётные – мужские). Покупая билеты в кассе, обязательно берите билет на счастливый ряд. Правда, количество мест ограничено.

Стоимость: от 500 до 2000 рублей.

«Олины чтения»

#Олинычтения. Фото: Контора пароходства

В «Конторе пароходства» (ул. 25-го Октября, 23а) состоится поэтический вечер ведущей, тележурналиста, лауреата всероссийских конкурсов чтецов Ольги Гапеевой #Олинычтения. В День всех влюблённых Оля прочитает чувственные стихи в сопровождении музыки в окружении экспозиции «+30°+».

Регистрация на встречу: по ссылке.