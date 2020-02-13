2020-02-13T11:55:42+03:00
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как противостоять «оконным аферистам»

Ведомство сумело выиграть несколько дел и помогло вернуть потребителям деньги
Есен Абилькенов
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В Роспотребнадзоре рассказали, как противостоять «оконным аферистам»В Роспотребнадзоре рассказали, как противостоять «оконным аферистам»Фото: pixabay.com
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С начала года в тюменское управление Роспотребнадзора поступило уже 4 жалобы на предпринимателей, занимающихся обслуживанием пластиковых окон. Хотя за весь прошлый год таких обращений было всего 9. При этом невозможно подсчитать, сколько людей отказываются от борьбы за свои права, считая ситуацию безнадежной.

В связи с этим в ведомстве предостерегли жителей региона от заключения договоров с подозрительными компаниями, оказывающими услуги по ремонту и профилактике конструкций ПВХ. А также перечислили случаи, в которых потребитель имеет возможность вернуть денежные средства.

Как рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо, добиться возврата денег можно в нескольких случаях.

Первый: если потребитель сможет доказать в суде, что ему не была предоставлена информация об услуге. Иногда для этого бывает недостаточно предоставленных документов, как и доводов потерпевшего, особенно если в договоре стоит его подпись, отмечает глава регионального ведомства.

Второй случай: некачественное оказание услуги. Чтобы доказать это, потребуется проведение экспертизы, результаты которой, как показывает практика, не всегда могут подтвердить факт нарушения прав потребителей.

Третий случай: решение об отказе самого потребителя от услуги, если она еще не предоставлена, а деньги уже выплачены исполнителю. Несмотря на то что во всех этих случаях потребителю придется приложить немало усилий, чтобы дать отпор недобросовестным исполнителям, даже если правда на его стороне, в активе Роспотребнадзора есть несколько выигранных дел.

– Каждое обращение оценивается на предмет возможности применения любого из вышеназванных оснований. Так, в 2019 году управлением в двух случаях поданы иски на основании закона «О защите прав потребителей», в обоих гражданам были возвращены деньги до судебного решения, – сообщила Галина Шарухо. Еще в одной ситуации управление предоставило заключение, на основании которого суд принял решение в пользу потребителя.

Даже если ситуация потребителя не подходит ни под один из названных случаев, граждане вправе обратиться в суд и направить претензию об отказе от исполнения договора и возврате денежных средств.

– Каждый конкретный случай необходимо рассматривать отдельно и при наличии оснований разрешение спорной ситуации возможно в пользу потребителя, – подчеркнули в ведомстве.

Скачать образец заявления (претензии) об отказе от исполнения договора и возврате денежных средств можно здесь.

Ранее мнением о росте активности оконных мошенников и способах противостояния недобросовестным предпринимателям поделились эксперты в сфере защиты прав потребителей и производства пластиковых конструкций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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