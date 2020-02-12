В Тюмени орудуют «оконные аферисты»: рассказываем, как не попасться на уловки мошенников

В Тюмени участились случаи навязывания услуг по ремонту пластиковых окон. Речь идет как о некачественном сервисе, так и об откровенном мошенничестве, пишут пользователи соцсетей. Информацию о росте жалоб на действия сомнительных фирм подтвердили и в региональном управлении Роспотребнадзора.

Фурнитура для бабули

В одном из сообществ в сети ВКонтакте пользователи обратились к жителям с призывом поговорить с пожилыми родителями, бабушкам и дедушками и настоятельно убедить их не пускать в дом посторонних людей. Одна из участниц группы на условиях анонимности поделилась историей обмана.

– Сегодня моей 82-летней бабушке позвонила на домашний телефон. Милая девушка сказала, что идет общегородская проверка окон в квартирах и они обязаны их у всех проверить, так как участились случаи выпадения детей. Сказала, что придет мастер, совершенно бесплатно все осмотрит. К назначенному времени пришел молодой человек по имени Николай. На кухонном окне не выявил нарушений, пошёл в комнату и тут вдруг из окна выпала рама. Предложил бабушке поменять окна в двух комнатах за 48 тысяч рублей. Она сказала, что столько денег у неё нет (при этом рама, которая типа выпала, стоит на полу и окно полностью открыто). Тогда он предложил поменять фурнитуру, - рассказывает девушка.

Фурнитура к окну бабули оказалась очень дорогой и её, оказывается, надо делать на заказ. Но так как бабушка инвалид, то ей положена скидка и ремонт обойдётся всего 15 тысяч рублей. Так как окно полностью открыто, у пенсионерки не оставалось выбора. Да и позвонить кому-то из нас не догадалась – уж очень убедителен был этот Николай.

- В общем взял он деньги и сказал, что скоро придёт мастер и установит. Мастер пришёл через 1,5 часа. Все сделал и ушёл. В тот момент, когда он там был, я не могла дозвониться до бабушки на домашний телефон, когда приехала, обнаружила, что трубка включена, как будто с кем-то разговаривает. Естественно, этот установщик нажал кнопочку, чтобы кто-то случайно не позвонил. В полицию заявление писать смысла нет, так как услуга предоставлена, а уж стоимость каждая фирма устанавливает индивидуально. После их профилактики балконная дверь вообще не закрывается. ИП, указанное на печати, ликвидировано. То есть это полный развод, – пишет пользовательница, добавив, что по указанному в документах адресу данная фирма не значится.

Фурнитура к окну бабули оказалась оченьФото: pixabay.com

Всё не так, как написано

В надзорных органах отмечают, что это одна из болезненных тем в сфере защиты прав потребителей. И после небольшого затишья число жалоб по поводу мошеннической схемы установки окон увеличилось. Как признают эксперты, при определенных обстоятельствах закон позволяет соблюсти все формальности на бумаге так, что привлечь недобросовестных предпринимателей не за что. Хотя по факту все оказывается не так, как написано.

– Когда на договоре и акте выполненных работ стоит подпись заказчика, сложно что-то противопоставить, кроме слов пострадавших. Как правило, в документах прописано, что якобы вся информация о товарах и услугах доведена до клиента, возражений нет и так далее. Доказать обратное с учетом позиции судебных органов очень тяжело. Ведь по бумагам права потребителя не нарушены, а все его доводы суд не обязан принимать на веру, – рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» эксперт в сфере защиты прав потребителей.

Единственный способ предостеречь граждан от действий недобросовестных компаний – предавать факты оказания некачественных услуг широкой огласке, чтобы максимальное число потребителей с осторожностью относилось к сомнительным предложениям.

В первую очередь это касается пожилых людей. До них информация доходит хуже, поскольку многие из них не пользуются интернетом и социальными сетями. Поэтому здесь больше надежд на их молодых родственников, детей, племянников и так далее, говорят эксперты. Дети должны проинструктировать пенсионеров, как действовать, если сомнительный мастер каким-то образом все же проник в дом.

– Пусть бабушка или дедушка сразу звонят кому-то из детей или в крайнем случае в полицию, чтобы побудить незваных гостей покинуть квартиру. Как рассказывают сами граждане, есть такие мастера, которые знают, как быстро снять окно. Они его демонтируют и уверяют, что оно сломано. И потом уже очень тяжело их выпроводить и отказаться от услуги, – делится собеседник.

Оценить масштаб деятельности мошенников сложно даже профессионаламФото: pixabay.com

Есть спрос – будет предложение

Оценить масштаб деятельности недобросовестных компаний и мошенников сложно даже профессионалам, признается специалист одной из крупных тюменских компаний по установке конструкций из ПВХ Ольга.

– Судя по отзывам жителей, людей в этой сфере задействовано немало. Объем работ на этом рынке обширный. Пластиковые окна начали устанавливать много лет назад, сейчас они стоят в большинстве зданий, многие действительно требуют ремонта и сервиса. Если есть спрос, появляются и предложения, в том числе от недобросовестных исполнителей, – замечает специалист.

При этом она отмечает, что солидные компании не названивают клиентам с просьбой «бесплатно обследовать», починить или заменить конструкции.

– За редким исключением таких поводов у приличных фирм не бывает. При установке или ремонте дается гарантия на определенный срок, - отвечает Ольга. – Наши заказчики, если у них возникает потребность, звонят сами по поводу гарантийного и постгарантийного обслуживания. Мы можем позвонить разве что по случаю каких-нибудь акций и спецпредложений. Но это не связано с желанием навязать людям услуги, которые им не нужны. Хотя иногда обзвоном занимаются порядочные фирмы, которые таким образом ищут новых клиентов, это же не запрещено, – подчеркивает сотрудник оконной компании.

Эксперт советует гражданам не соглашаться ни на какие осмотры и мероприятия, если нет проблем с окнами. А также оказать в этом помощь пожилым родственникам.

– Чаще всего жертвами мошенников оказываются пенсионеры, самая уязвимая и доверчивая категория. Если они во время визита назойливых «мастеров» не успели позвонить детям, это заканчивается плачевно. Это люди другого воспитания, им неудобно выставить человека за дверь, сказать «нет», особенно если гость вежлив и убедителен. Такие «сотрудники» умеют грамотно надавить на клиента, используют техники манипуляции. Либо их так учат в этих фирмах, либо изначально набирают людей подобного склада, – сетует эксперт.

Эксперт советует гражданам не соглашаться ни на какие осмотры и мероприятия, если нет проблем с окнамиФото: pixabay.com

Завышенный ценник

Проблема не только в навязывании, но и в неоправданно завышенном ценнике тех услуг, которые настойчиво предлагают горе-ремонтники.

– Например, отрегулировать окно стоит копейки, а мошенники под разными предлогами вытягивают за это большие суммы. Или берут деньги и ничего не выполняют. Поэтому, чтобы не попасть в лапы мошенников, не надо соглашаться ни на какие необязательные процедуры. А если требуется обслуживание, лучше обратиться в компанию с серьезной репутацией, которая давно работает на рынке, – заверила специалист.

Также она отметила, что нередко недобросовестные «оконщики» заявляют, что компания, которая ставила клиенту пластиковые конструкции, находится в стадии банкротства и больше не сможет его обслуживать.

– Мы знаем о таких случаях, клиенты сами рассказывают, что им про нас мошенники говорят, будто мы давно закрылись или банкроты, к нам обращаться теперь бесполезно и так далее. Это, конечно неприятно, хотя нельзя сказать, что злоумышленники таким образом наносят серьезный репутационный ущерб. Многие клиенты потом все равно звонят и убеждаются, что все в порядке, никто не обанкротился. Так что прежде всего главными пострадавшими в таких ситуациях остаются обычные граждане, – резюмирует Ольга.