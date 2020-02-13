2020-02-13T10:11:56+03:00
Общество

«Насолить соседу» не получится: объявление о продаже коттеджа в Тюмени за копейки оказалось фейком

Этот же самый дом «продавался» еще в десяти российских городах
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Дом в 300 квадратов за 2 млн рублей перекочевал из Тюмени в десятки городов РоссииДом в 300 квадратов за 2 млн рублей перекочевал из Тюмени в десятки городов РоссииФото: avito.ru
Изменить размер текста:

Продажа огромного кирпичного нового коттеджа на десяти сотках земли за сущие копейки оказалась фикцией. Каждый день дом в 300 квадратов «кочует» из города в город. А теперь по порядку.

Объявление на популярном сайте с привязкой к Тюмени, которое вышло 11 февраля, заинтересовало многих тюменцев. Некий Андрей предлагал на продажу в коттеджном поселке Московский Дворик деревни Дударево дом, что находится всего в шести километрах от города. Потенциальных покупателей привлекали два этажа под прочной крышей со всеми коммуникациями на 10 сотках земли всего за 2 млн рублей. Тюменцев смущала низкая цена, однако чуть ниже, в описании, причина заниженной в разы стоимости оправдывалась тем, что продавец желает насолить соседу.

Домик "переселился" в поселок Тарасовка под Челябинском Фото: avito.ru

Домик "переселился" в поселок Тарасовка под ЧелябинскомФото: avito.ru

Всего за несколько часов объявление просмотрели сотни желающих обрести семейный очаг за городом, но, как выяснилось, предложение было рекламным ходом одного из федеральных телеканалов. Спустя сутки на тюменском сайте объявление заблокировали, а вчера этот же самый дом продавался еще в 10 российских городах – от Самары до Владивостока.

Продает его уже Михаил Фото: avito.ru

Продает его уже МихаилФото: avito.ru

В Улан-Удэ цена поднялась до 3 млн рублей. «Продавец» из Челябинска чуть видоизменил фото. Коттедж переместился с простора полей к автодороге. Вокруг его «облепили» домишки пониже. Предлагает жилище уже не Андрей, а Михаил Ремнев, но номер в объявлении не изменился.

Добавим также, что популярные сайты объявлений стали блокировать несуществующее предложение о продаже после сотни жалоб пользователей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Налетай – подешевело: тюменец назло соседу почти даром продает коттедж

За 300 квадратных метров он просит всего два миллиона рублей (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
За что уволили губернатора Чувашии - за простодушие или «хамское отношение к людям»
Две недели назад президент с обидной формулировкой «за утрату доверия» отстранил от должности главу Чувашской Республики Михаила Игнатьева, заставившего подпрыгивать пожарного за ключами от новой машины. [Часть 2]
Новости 24
Стало известно о самочувствии россиян, эвакуированных из Китая в тюменский санаторий
На улице Мельникайте в Тюмени авто врезалось в отбойник, сбив человека
Житель Ишима получил большой срок за вымогательство
Уникальная стоматологическая клиника появится в Тюмени
Жителей Тюмени в выходные порадует солнце
Тюменская прокуратура заинтересовалась обрушением стены в жилом доме
Тюменцам разъяснят требования земельного законодательства
Более ста тысяч рублей лишилась тюменка после общения с лжесотрудницей банка
Тюменскую улицу предлагают назвать в честь космонавта Алексея Леонова
В Тюмени любитель пьяной езды отправился в колонию
Погода на 13 февраля в Тюмени: горожан ждет пасмурный день
Александр Моор показал в соцсетях фото медиков, работающих в «Градостроителе»
Банк УРАЛСИБ совместно с СК УРАЛСИБ Страхование запускает акцию «ЛОВИ МОМЕНТ С УРАЛСИБОМ»
«Не хотел создать панику»: тюменский школьник извинился за пранк о коронавирусе
В Москве стартовала апробация уникального тренажера тюменской компании