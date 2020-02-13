«Насолить соседу» не получится: объявление о продаже коттеджа в Тюмени за копейки оказалось фейком

Продажа огромного кирпичного нового коттеджа на десяти сотках земли за сущие копейки оказалась фикцией. Каждый день дом в 300 квадратов «кочует» из города в город. А теперь по порядку.

Объявление на популярном сайте с привязкой к Тюмени, которое вышло 11 февраля, заинтересовало многих тюменцев. Некий Андрей предлагал на продажу в коттеджном поселке Московский Дворик деревни Дударево дом, что находится всего в шести километрах от города. Потенциальных покупателей привлекали два этажа под прочной крышей со всеми коммуникациями на 10 сотках земли всего за 2 млн рублей. Тюменцев смущала низкая цена, однако чуть ниже, в описании, причина заниженной в разы стоимости оправдывалась тем, что продавец желает насолить соседу.

Домик "переселился" в поселок Тарасовка под ЧелябинскомФото: avito.ru

Всего за несколько часов объявление просмотрели сотни желающих обрести семейный очаг за городом, но, как выяснилось, предложение было рекламным ходом одного из федеральных телеканалов. Спустя сутки на тюменском сайте объявление заблокировали, а вчера этот же самый дом продавался еще в 10 российских городах – от Самары до Владивостока.

Продает его уже МихаилФото: avito.ru

В Улан-Удэ цена поднялась до 3 млн рублей. «Продавец» из Челябинска чуть видоизменил фото. Коттедж переместился с простора полей к автодороге. Вокруг его «облепили» домишки пониже. Предлагает жилище уже не Андрей, а Михаил Ремнев, но номер в объявлении не изменился.

Добавим также, что популярные сайты объявлений стали блокировать несуществующее предложение о продаже после сотни жалоб пользователей.

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