2020-02-11T19:45:18+03:00
Общество

Налетай – подешевело: тюменец назло соседу почти даром продает коттедж

За 300 квадратных метров он просит всего два миллиона рублей
Алена Кульмухаметова
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Налетай – подешевело: тюменец назло соседу почти даром продает коттеджНалетай – подешевело: тюменец назло соседу почти даром продает коттеджФото: avito.ru
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Житель коттеджного поселка Московский Дворик, что располагается в деревне Дударево под Тюменью, за сущие копейки продает новый двухэтажный дом из кирпича площадью 300 квадратных метров.

К дому прилагается земельный участок в 10 соток. Расстояние до Тюмени всего 6 километров. Цена лота на сайте объявлений – 2 млн рублей. Причиной расставания с семейным очагом продавец называет ссору с соседом.

На сайте объявление начинается так: «Продам дом для войны семей!».

«Дом в адекватном состоянии, чего нельзя сказать о соседе, – предупреждает продавец Андрей. – Так как раньше мы с соседом были лучшими друзьями, то забора между нашими участками нет… Продам дешево из-за желания подложить соседу реальную свинью! Фермеры, велкам! Коровы, гуси, утки, индюки на участке приветствуются! Покупателю со злыми собаками сделаю еще скидку! Просьба риелторов и доброжелательных людей не беспокоить. Звони, договоримся о просмотре».

Предложение тюменца появилось всего четыре часа назад, но им заинтересовались более 460 человек. Что будет в случае, если Андрей помирится с соседом, не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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