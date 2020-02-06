«Ушастый квартет»: в Тобольске пожарные спасли из огня четырёх кроликов

Чудесная история спасения четырёх беззащитных кроликов, которые оказались прямо в эпицентре пожара в частном доме, произошла несколько дней назад в Тобольске. Ушастые питомцы жильцов как будто бы осознали всю серьёзность момента и с пониманием отнеслись к работе спасателей. Во время задымления пушистики вели себя спокойно и с интересом наблюдали за происходящим вокруг.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/759074" frameborder="0"></iframe> Тобольские пожарные спасли кроликов из горящего дома.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 10.38. Из-за того, что о ЧП стало известно слишком поздно, огонь успел охватить весь дом в 18-м микрорайоне города. Через некоторое время пожарным удалось ликвидировать открытое горение и предотвратить распространение огня. Пламя повредило внутреннюю отделку комнаты и коридора, а также мебель, бытовую технику и одежду жильцов.

А вот и ещё один малышФото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

К счастью, не пострадали не только кролики, но и сами жильцы.

Дом, где находились кроликиФото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала чудесную историю спасения котёнка, который залез на восьмиметровый столб с проводами и просидел там двое суток. Тогда снимать малыша пришлось связистам Викуловского района Тюменской области.