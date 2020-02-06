2020-02-06T09:44:40+03:00
Дом. Семья

«Ушастый квартет»: в Тобольске пожарные спасли из огня четырёх кроликов

К операции спасения животинки отнеслись с пониманием [фото, видео]
Алексей КОСЕНЧУК
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«Ушастый квартет»: в Тобольске пожарные спасли из огня четырёх кроликов«Ушастый квартет»: в Тобольске пожарные спасли из огня четырёх кроликовФото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области
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Чудесная история спасения четырёх беззащитных кроликов, которые оказались прямо в эпицентре пожара в частном доме, произошла несколько дней назад в Тобольске. Ушастые питомцы жильцов как будто бы осознали всю серьёзность момента и с пониманием отнеслись к работе спасателей. Во время задымления пушистики вели себя спокойно и с интересом наблюдали за происходящим вокруг.

Тобольские пожарные спасли кроликов из горящего дома.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 10.38. Из-за того, что о ЧП стало известно слишком поздно, огонь успел охватить весь дом в 18-м микрорайоне города. Через некоторое время пожарным удалось ликвидировать открытое горение и предотвратить распространение огня. Пламя повредило внутреннюю отделку комнаты и коридора, а также мебель, бытовую технику и одежду жильцов.

А вот и ещё один малыш Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

А вот и ещё один малышФото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

К счастью, не пострадали не только кролики, но и сами жильцы.

Дом, где находились кролики Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Дом, где находились кроликиФото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала чудесную историю спасения котёнка, который залез на восьмиметровый столб с проводами и просидел там двое суток. Тогда снимать малыша пришлось связистам Викуловского района Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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