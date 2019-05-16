Тюменские связисты спасли кота, загнанного на опору ЛЭП

СЕГОДНЯ 09:00 2019-05-16T09:06:19+03:00

В Викулово кот, спасаясь от собак, забрался на опору ЛЭП и не смог спуститься. Фото Ростелеком

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Спасать кота с восьмиметрового столба с проводами связи пришлось связистам Викуловского района Тюменской области. Котейка забрался на высоту и испугавшись, не смог спуститься вниз. Он просидел на опоре двое суток и жители села были вынуждены вызвать связистов.

Бригада Ростелекома в составе кабельщика-спайщика Виктора Добровольского и инженера Сергея Мархиля отправились выручать бедолагу.

- На спасение кота у нас ушло несколько минут. Видно было, что кот напуган и рад помощи. Совершенно спокойно сидел, пока я с ним спускался. Видимо его собаки на столб загнали. Оказавшись на земле, кот пустился наутек, - рассказал Виктор Добровольский.

Это не первый случай, когда связисты «Ростелекома» становятся спасателями, - отметили в пресс-службе компании. Так, в 2016 году во время поводка в Ишиме на одной из АТС связисты приютили семью из трех свиней, а в 2017 году в Викуловском районе специалисты компании помогли спасти двух лосят, попавших в зону подтопления.

ИСТОЧНИК KP.RU