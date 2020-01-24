2020-01-23T19:57:01+03:00
Звезды

Афиша на выходные в Тюмени – 2020: куда сходить 25 и 26 января

Публикуем подробную афишу на предстоящий уик-энд
Алексей КОСЕНЧУК
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Афиша на выходные в Тюмени – 2020: куда сходить 25 и 26 январяАфиша на выходные в Тюмени – 2020: куда сходить 25 и 26 январяФото: Татьяна Коркина
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Буквально вчера мы праздновали новогодние праздники, но впереди – последние январские выходные. Чтобы горожане могли провести их интересно и познавательно, в Тюмени пройдёт немало интересных мероприятий. «Комсомольская правда» – Тюмень» подготовила традиционную афишу на выходные – выбирайте, что вам по душе!

ПЯТНИЦА, 24 ЯНВАРЯ

Презентация книги «Древние миры Сибири»

Презентация книги "Древние миры Сибири"

Презентация книги "Древние миры Сибири"

В арт-салоне «На Никольской» (ул. Луначарского, 51/3) в 17 часов состоится презентация книги-фотоальбома «Древние миры Сибири». Её авторами стали член Союза писателей России Александр Новопашин, член Союза художников России Минсалим Тимергазеев и Ирина Вишнякова. В издании опубликовано более сотни стихотворений Александра Новопашина, каждое из которых проиллюстрировано фотографиями изделий художественной резьбы по кости Минсалима Тимергазеева, а также тобольских и сибирских мастеров.

Фотоальбом посвящён сказкам, легендам и былям народов, которые проживают в Сибири, и приурочен к 185-летию сказки «Конёк-Горбунок» Петра Ершова.

Вход: свободный.

Открытый урок «Аргентинское танго»

Открытый урок по аргентинскому танго. Фото: VisitTyumen

Открытый урок по аргентинскому танго. Фото: VisitTyumen

В тайм-кафе «Пятый угол» (ул. Республики, 5а) в 19 часов состоится открытый урок по аргентинскому танго. Опытные преподаватели расскажут, что это за страстный танец, почему им увлекаются люди и что нужно для того, чтобы овладеть им в полной мере. На практическом занятии тюменцы научатся базовым шагам, взаимодействию с партнёром и постигнут первые азы.

Стоимость: 400 рублей, телефон для записи: 46-84-09. При себе иметь сменную обувь, на занятие можно приходить без партнёра.

Питейные промыслы Тюмени

Экскурсия "Питейные промыслы Тюмени". Фото: VisitTyumen

Экскурсия "Питейные промыслы Тюмени". Фото: VisitTyumen

Когда, как не в пятницу, посетить трёхчасовую автобусную экскурсию «Питейные промыслы Тюмени»? Она стартует в 18.30 от ул. Орджоникидзе, 59. Во время «покатушек» участникам расскажут об истории появления алкогольных напитков, о том, где их изготавливали и продавали в нашем городе, и о том, как боролись с продажей алкоголя в городе. Также в программе запланировано посещение пивоваренного завода «Ермолаевъ», где расскажут и покажут все этапы получения пенного продукта. Конечно, не обойдётся без дегустации и подарка – фирменного стакана завода.

Стоимость: 1500 рублей, для бронирования билетов необходимо позвонить по телефону 735-666.

СУББОТА, 25 ЯНВАРЯ

Мастер-класс по лепке из глины

Мастер-класс по лепке из глины Фото: pixabay.com

Мастер-класс по лепке из глиныФото: pixabay.com

В тайм-кафе «Пятый угол» (ул. Республики, 5а) в 18 часов состоится мастер-класс по лепке из глины. Все желающие смогут прикоснуться к своим эмоциям через такой волшебный минерал, как глина. Участники познакомятся с этим материалом, будут лепить, рвать, ломать и скручивать глину и получат большой опыт по работе с минералом.

Вход: 700 рублей, телефон для записи: 46-84-09.

Татьянин день

Не нужно забывать, что 25 января – Татьянин день, или День студентов. Вот здесь мы публиковали полную афишу на этот праздник. Обязательно посмотрите, чтобы ничего не упустить!

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ЯНВАРЯ

Мастер-класс по рисованию акварели

Рисование акварелью Фото: pixabay.com

Рисование акварельюФото: pixabay.com

В тайм-кафе «Пятый угол» (ул. Республики, 5а) в 14 часов состоится мастер-класс по рисованию акварелью «Олень». Участники мероприятия нарисуют карандашный рисунок, сделают лёгкую акварельную заливку зимнего пейзажа, а остальное время посвятят рисованию оленя. Организаторы покажут, как придать объём и фактуру шерсти оленя, добавить брызги снега и графики белой гуашью.

Вход: 800 рублей, телефон для записи: 46-84-09.

Тур в Дом-музей Григория Распутина

Тур в село Покровское. Фото: VisitTyumen

Тур в село Покровское. Фото: VisitTyumen

На родине знаменитого старца, о котором написаны сотни книг и тысячи картин, отсняты многочисленные фильмы, тюменцам предлагают вспомнить его жизненный путь и развенчать мифы о его личности. Участники тура смогут увидеть подлинные вещи Григория Ефимовича и ощутить мистический дух той эпохи.

Экскурсовод – директор первого в России частного музея Григория Распутина Марина Смирнова. Пока вы будете добираться до Покровского, вам расскажут о населённых пунктах вдоль Тобольского тракта.

Стоимость: 1200 рублей, место отправления – от остановки «Ул. Мориса Тореза» (ТЦ «Рентал»).

Билеты и бронь: +7 (3452) 65-92-65, 616-555, 759-777.

ИСТОЧНИК KP.RU

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