Кто он, Артур Хачатрян? Знакомимся с новым главой тюменского управления МЧС

Меньше месяца прошло с момента назначения на должность врио начальника ГУ МЧС России по Тюменской области, полковника внутренней службы Артура Хачатряна. Новый глава регионального главка МЧС встретился сегодня, 14 января, с представителями средств массовой информации, чтобы рассказать о себе и поделиться планами на будущее.

О себе и о семье

Артур Аршалуйсович Хачатрян родился в семье потомственного пожарного в Мурманске. Его отец родом из Армении; в конце 1960-х годов поступил в Харьковское пожарно-техническое училище, где с успехом его окончил. Там он познакомился с мамой Артура, которая жила в Белгороде. Пара вместе закончила учёбу и в 1971-м году переехала в Мурманск.

- Поехали работать на север на годик-два, но в итоге у них появился я в 1977 году, - рассказывает Артур Аршалуйсович. – В школу ходил, играл, вёл достаточно простую жизнь. Всё детство и юность я хотел стать лётчиком, но отец настоял на своём и отправил меня в Санкт-Петербургскую высшую пожарную школу, где я учился с 1994 по 1999 год.

Отучившись, Артур прибыл в гарнизон Мурманской области, где и проходил службу. Начинал с начальника караула, работал заместителем начальника части, службы пожаротушения, управления организации пожаротушения, заместителем начальника главного управления по государственной противопожарной службы и дошёл до врио начальника ГУ МЧС по Тюменской области.

- Теперь, спустя четверть века, я не пожалел, что пошёл в МЧС, но меня по-прежнему привлекает профессия пилота. Всё так романтично: самолёты летают, завтрак в Москве, ужин в Тюмени, - улыбается Артур. – Да и живу я пока рядом с аэропортом, в гостинице.

Тем не менее, своих двух сыновей – 12-ти и 10-ти лет – в спасатели бы не отправил. И дело не в том, что профессия слишком сложная, просто старший «не создан для погон».

- Вадим очень галантный, девушки вокруг него крутятся. Бокс – не для него, он плавает, кино смотрит. А вот младший – забияка. Живой паренёк, постоянно бегает, что-то делает, телевизор ему некогда смотреть. Может, он и захочет стать спасателем, но толкать в эту профессию его не буду. Всё-таки отцовская мечта должна осуществиться – лётчик должен быть в нашей семье, - рассказывает врио начальника ГУ МЧС России по Тюменской области. – Есть ещё шесть лет в запасе до окончания школы.

По признанию Артура, детей в Тюмень пока не привозили – живут в городе вдвоём с супругой. И Новый год встречали вдвоём – по тюменскому и мурманскому времени.

- Оливье купил, селёдку под шубой купил, мандаринами обложился, шампанское выпил – всё, как полагается, - признаётся семьянин. – Жаль, что новогоднюю ночь с женой впервые отмечали вдали от детей и родителей. Но поговорили с ними по скайпу.

О спорте

Артур Аршалуйсович – человек спортивный. По приезде в Тюмень он сразу же ознакомился с календарным планом спортивных мероприятий, который опубликован на сайте департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

- С коллегами посмотрели план, решили, в каких соревнованиях личный состав будет участвовать, - отмечает Артур Хачатрян. – Хотя я не сомневаюсь, что здесь была активная спортивная жизнь личного состава и до моего прихода. На мой взгляд, нельзя заставлять людей заниматься спортом. Ты должен доказать пользу спорта либо личным примером, либо добрым словом. Например, команда наших спасателей подтолкнёт к занятиям спортом ребятишек.

Около четырёх лет назад Артур заинтересовался триатлоном, когда увидел фотографии коллег, которые плавают, гоняют на велосипеде и бегают (и всё это вместе). Заинтересовался – подтянулся, хотя бегать никогда не любил.

- Всю жизнь я бегал насильно – сначала в школе, потом в училище, потом на занятиях. Но совсем другое дело – когда ты начинаешь бегать с аудиоплеером, с книгой в ушах лично для себя, чтобы быть в форме, - признаётся Артур. – Я уже встречался с представителями тюменского клуба триатлона, они ждут меня на тренировки трижды в неделю, в 6.30 утра. Не знаю, правда, как я буду вставать к этому времени, но что не сделаешь ради здоровья!

Пресс-конференция Артура ХачатрянаФото: Алексей КОСЕНЧУК

Почему именно он?

В Тюмень Артур Хачатрян приехал без своей команды. По его словам, в нашем регионе сформировался здоровый профессиональный коллектив и нет надобности брать с собой кого-то из Мурманска. Зато перед тем, как принять решение о переезде из родного города в Тюмень, посоветовался с женой.

- Мне поступило предложение: «Есть желание возглавить тюменский ГУ МЧС?». Честно скажу, сначала открыл «гугл» и посмотрел: а где это, Тюмень? Вечером спросил у супруги насчёт переезда, она согласилась. Утром я дал добро начальству, в течение месяца мы оформляли документы, ну а потом появился приказ о назначении сюда.

Как признался Артур, его коллег из Мурманска тоже перевели в другие регионы. Но он рад, что именно ему выпала честь возглавить тюменское управление МЧС.

- Тюменская область – регион очень большой, многочисленный. Здесь много населённых пунктов. Основная задача – изучить территорию, познакомиться с городами и личным составом. Пока удалось познакомиться не со всеми гарнизонами, всё это время я посвятил изучению документов, карт и схем.

Об основных задачах

Основные задачи ГУ МЧС по Тюменской области не слишком разнятся с Мурманском, Санкт-Петербургом и Красноярском. По словам Хачатряна, во главе угла – профилактика и ликвидация чрезвычайных ситуаций.

- Сейчас мне нужно грамотно и плавно интегрироваться в регион и достойно его представлять среди силовых структур правительства, - отмечает Артур Аршалуйсович. – Планы у министерства активные. Наступивший 2020-й – год 30-летия МЧС России, поэтому будет масса культурных и спортивных мероприятий, а год закончим праздничным событием в Тюменской области и в Москве.

Также в планах у МЧС – развитие спорта, различных социальных проектов и кадетского движения МЧС. В региональном главке планируется создать кадетские классы МЧС на базе школ Тюменской области. Но для этого необходимо плотное сотрудничество с директорами школ и представителями департаментов образования.

- Я уверен, что эта практика будет интересной. В Северо-Западном федеральном округе очень развито кадетское движение. В мурманских школах созданы кадетские классы МЧС: ребята ходят в форме спасателей, посещают экскурсии. Это, конечно, не даёт привилегий при поступлении в вузы, но, если ребёнок захочет стать спасателем, от имени ГУ регионального МЧС ему пишут ходатайственное письмо, - заключил Артур Хачатрян.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что тюменским спасателям представили нового руководителя в конце декабря 2019. Врио заместителя министра МЧС РФ Анатолий Супруновский охарактеризовал Хачатряна как опытного специалиста и достойного офицера. Он выразил полную уверенность, что тот продемонстрирует свои лучшие качества в работе.