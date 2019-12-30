2019-12-30T10:50:36+03:00
Общество

В Тюмень из Мурманска приехал новый руководитель МЧС

Мужчину попросили работать в том же ключе
Вадим Бегун
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В Тюмень из Мурманска приехал новый руководитель МЧС. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.В Тюмень из Мурманска приехал новый руководитель МЧС. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.
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Тюменским спасателям представили нового руководителя. Им стал Артур Хачатрян.

Врио заместителя министра МЧС РФ Анатолий Супруновский охарактеризовал Хачатряна как опытного специалиста и достойного офицера. Он выразил полную уверенность, что тот продемонстрирует свои лучшие качества в работе.

– Зная потенциал и профессионализм тюменских пожарных и спасателей, прошу вас работать в том же ключе, прикладывая усилия в укреплении всех аспектов служебной деятельности, – обратился к Хачатряну начальник Главного управления по Свердловской области Виктор Теряев.

Отметим, что Артур Хачатрян родился в 1977 году в Мурманске. В 1999 году окончил Санкт-Петербургский университет МВД России (факультет подготовки сотрудников государственной противопожарной службы), также получил юридическое образование.

С августа 1999 года по июнь 2004 служил на должностях среднего и старшего начальствующего состава в Управлении государственной противопожарной службы Мурманска. С 2009 по 2012 годы – начальник службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области».

Последнее место работы – заместитель начальника Главного управления МЧС России по Мурманской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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