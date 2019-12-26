«Завтра будет каток»: в Тюмени на кольце Мельникайте - 50 лет Октября случился потоп

Коммунальная авария в центре Тюмени застала врасплох водителей и пешеходов. На одном из оживленных городских колец, в районе улиц Мельникайте – 50 лет Октября случился потоп.

Водовод в районе выше указанных улиц повредили в результате строительных работ. ЧП произошло около 17 часов, сообщает «Росводоканал Тюмень»

- Специалистами разработан план мероприятий по устранению повреждений водовода в районе пересечения улиц Мельникайте и 50 лет Октября. Для скорейшего устранения нештатной ситуации мобилизованы аварийные бригады «Росводоканал Тюмень» и подрядной организации, - пояснили в пресс-службе компании.

Там добавили, что для проведения восстановительных работ временно ограничено водоснабжение в 21 многоквартирном доме по адресам: ул. 50 лет Октября, 43, 51, 55; ул. Мельникайте, 46, 46а, 48, 50, 50а, 50б, 52, 58, 64; ул. Минская, 15, 15а; ул. Одесская, 38; ул. Харьковская, 52, 52а, 54, 54а, 56, 58, 60.

В зону ограничения также попали гимназия №12, детский сад 73 и два корпуса детского сада №101.

- О подвозе воды жители будут проинформированы через управляющие компании. «Росводоканал Тюмень» приложит все усилия, чтобы выполнить работы в кратчайшие сроки, - заверили в пресс-службе «Росводоканал Тюмень».

Тем временем жители города в социальных сетях активно комментируют видео коммунальной аварии. Тюменцы делятся опасениями относительно завтрашнего состояния дорожного покрытия на кольце.

"О, завтра там будет бесплатный каток... Только автомобилисты от этого будут сильно не в восторге, особенно, те, кто там машину припарковал на ночь, - пишет один из пользователей сетей.

Еще несколько горожан поделились своими впечатлениями от уведенного. Отметив, что проезжали в районе указанных улиц, которые действительно сильно затоплены.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7-919-921-01-07.