Есть мнение «История трёх машин, или Как «упаковать» автомобилиста. Личный опыт»

Первая собственная комната появилась у меня в 18 лет. Когда я до неё дорвалась, то воплотила все свои не сбывшиеся в подростковом возрасте дизайнерские мечты. Там было всё – фотообои с Нью-Йорком на одну стену, вырезки из модных журналов на другую, пушистый белый ковёр под ноги, диско-агрегат – чтобы мерцало, и замок на двери, чтобы никто не мешал. Так же было и с первой машиной, но обо всём по порядку.

Самый первый автомобиль, на котором я ездила, был не моим. Я его любила, но ничего внутри не «обставляла» и душу не вкладывала. Не мой же. Только периодически меняла подвески на зеркале заднего вида – сначала деревянная бабочка на длинной цепочке, затем розовый маленький медвежонок с крыльями, ну а после – ловец снов, купленный у индейцев в Казани. Не спрашивайте. Так я проездила два года. Это была новенькая Kia, моя подружка на механике. Девчонки удивлялись: как ты на ней ездишь?

Мне 24. Я много работаю и покупаю свой первый собственный автомобиль. Не новый, конечно. Но это была машина из моей 16-летней мечты. Я должна была её купить. Блестящий, как леденец, вкусного тёмно-синего цвета 10-й Lanсer. Эта машина уже не была моей подружкой, она стала моей боевой амазонкой на «автомате» со стразами Swarovski на руле – где значок Mitsubishi. Мы с ней много прошли. Вот здесь мне уже захотелось приложить свою руку к её «обставлению». К слову, когда я ездила ставить её на учёт в ГАИ, у меня даже не было своего огнетушителя и аптечки. Пришлось одолжить у друзей, чтобы показать. Вернула я их обратно? Фигушки. Но никто и не спрашивал.

И в последующем мою жизнь не волновало то, что я хочу купить для своей машины. Она диктовала свои правила, и я покупала то, что надо. Одним отвратительным вечером я вернулась домой после полуночи. По привычке решила поставить машину на большой самоорганизованной парковке за домом. Было темно, и я не увидела, что это не стоянка, а огромное земляное месиво, образовавшееся после дождя. Там бы не проехал даже средненький кроссовер, не то что моя «пузотёрка». Обрадовалась: наконец-то мне сегодня повезло, так много свободных мест! Торжествуя, я нажала газ и залезла в самую гущу. Поперёк. И всё – ни туда, ни обратно. Я плотно увязла в грязи, буксуя и ничего не зная о том, как правильно вести себя в такой ситуации. Плотно закидав все стёкла грязью, я плюнула и почапала грустная домой. Утро вечера мудренее. Так у меня в багажнике появился буксировочный трос.

Спустя год зимой я провалилась двумя правыми колёсами в дождевой слив, припорошённый снегом возле коттеджа. Он был настолько глубокий, что машина практически легла на правый бок. В тот день я получила звездюлей и ценный опыт. Так у меня появился домкрат.

Ещё спустя время прекрасным морозным мартовским днём я отдирала от стекла замёрзшие дворники. Естественно, я их поломала. Так я узнала, что в мире существуют зимние дворники. И тут же обзавелась.

Стоит ли говорить о том, что я поменяла дюжину щёток для чистки снега, опытным путём понимая, что надо брать – не красивую, не дешёвую, а хо-ро-шу-ю! Кстати, первым мне об этом сказал подпитый мужичок, который долго смотрел, как я со своей большой зубной щёткой поглаживаю заваленную снегом машину. Уверенно подошёл, отобрал инструмент, почистил машину и произнес: «Вот ничего вы, бабы, не умеете. И щётка у тебя – фу. Дай чирик». Это были мои самые счастливые деньги, которые я отдавала прохожему. Думаю, рассказывать о том, как в моём багажнике появилась лопата, я не буду. И так всё ясно. Позже у меня появилась Skoda, снова не моя. Но все богатства из Lanсera перекочевали туда.

Имея такой роскошный опыт за спиной и парня, помешанного на автомобильных гаджетах, я составила топ-7 подарков, которые точно оценят автолюбители. За исключением вещей, которые я перечислила выше. Это просто должно быть у всех. Не спрашивайте зачем. Просто надо.

1. Видеорегистратор. Я всегда считала, что это бесполезная вещь – для выпендрёжников. Пока однажды меня не захотели «обуть» на внушительный штраф за проезд якобы под «кирпич». Увидели, что нет регистратора, спросили, кем работаю, и понеслась! Но всё обошлось.

2. Беспроводной автомобильный вакуумный пылесос. Раньше я тоже думала, что все приборочные дела можно решить на автомойке. Пока не стала возить в машине свою собаку, огромные партии цветов, еловые ветки, булочки и пока не приобрела шубу из страусиных перьев. Это моя отдельная боль.

3. Комплект громкой связи Bluetooth или гарнитуру. Для тех, чей автомобиль не обладает данным оснащением и кто любит понарушать, болтая по телефону во время движения. Нет, я так не делаю.

4. Портативное пусковое устройство. Было время, когда у меня сдох аккумулятор и пришлось несколько дней подряд бегать по улице с просьбой: «Дяденька, прикурите пожалуйста».

5. Подсветка колёсных арок автомобиля или программируемый транслятор изображения на колёса. Это не пользы ради, а красоты для. Выглядит действительно необычно. Для тех, кто любит привлекать к себе внимание.

6. Зарядные устройства для телефона. Их сейчас очень много. Особенно популярны разветвители прикуривателя с несколькими выходами, сетевые, беспроводные и USB-зарядки. Нужно подобрать оптимальный.

7. Автомобильный держатель. Вещь тоже крайне необходимая, я считаю. Мне этого устройства в автомобиле явно не хватает. Приходится постоянно куда-то втискивать телефон, пока едешь по навигатору или слушаешь музыку.

Существует ещё сотня вещей, которые можно подарить автомобилисту. Это лишь маленькая подборка. Также классным подарком я считаю курсы экстремального вождения. Никому не помешает, но цены кусаются. Берегите и делайте комфортной жизнь своих наездников. С наступающим!

Автор колонки Регина Мусина.