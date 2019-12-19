Не привились – заболели: в Тюмени несколько семей заразились корью

В Тюменской области зафиксирована вспышка кори. Если семь дней назад болели только дети, то теперь к ним присоединились и взрослые. Буквально за неделю число заболевших увеличилось в три раза – с семи человек до 21. Медики уверены, что причина распространения инфекции кроется в принципиальном отказе родителей прививать своих чад и вообще контактировать с врачами.

НОВЫЕ ЗАБОЛЕВШИЕ

О том, что в регионе подтвердился уже 21 случай заболевания, сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо. По ее словам, как в Тюмени, так и в муниципалитетах сформировались семейные очаги распространения инфекции.

– Есть родители, которые отказываются прививать своих детей и даже не открывают двери пришедшим к ним медикам. Попасть в квартиры удавалось лишь в сопровождении сотрудников полиции. Однако в итоге заболевали и сами родители, которые теперь, как и дети, находятся на лечении в инфекционной больнице, – рассказала Галина Шарухо о сложившейся ситуации.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Ранее сообщалось, что за медицинской помощью с сыпью и температурой обратились жители Исетского района, Заводоуковска и Тюмени. Врачи поставили им диагноз – корь. Заболевшими оказались дети до 17 лет, не привитые от этой инфекционной болезни. Чтобы найти очаг, специалистам пришлось обследовать тысячи человек, и в конечном итоге выяснилось: корь в регион завезла жительница Ямала.

– Медицинскому наблюдению подлежали практически 10 тысяч человек. Это большой объем. Включались все, кто мог потенциально контактировать, в том числе образовательные и дошкольные образовательные учреждения в соответствующих субъектах. В данном случае распространение этих семи случаев связано с посещением Тюменской области жительницей Надыма, - прокомментировала начальник эпидемиологического отдела регионального Управления Роспотребнадзора Александра Летюшева.

Напомним, очаг кори был ликвидирован в ямальском городе Надыме в ноябре. Во время профилактических мероприятий там привили около пятисот человек.

ЕДИНСТВЕННАЯ ЗАЩИТА

Единственной надежной защитой от заболевания является вакцинация против кори. Об этом заявили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

– Корь – вирусная инфекция, для которой характерна очень высокая восприимчивость. Если человек не болел корью или не был привит от этой инфекции, то после контакта с больным заражение происходит практически в ста процентах случаев. Вирус кори отличается очень высокой летучестью, – подчеркнули в ведомстве.

Клинически корь протекает с высокой температурой, насморком, конъюнктивитом. Отмечается светобоязнь. C четвертого-пятого дня заболевания, как правило, появляется сыпь – сначала за ушами, на лице и шее, далее на туловище, затем на руках и ногах. Высыпания имеют ярко-розовый цвет, вначале они мелкие, затем элементы увеличиваются, сливаются, образуя крупные очаги неправильной формы. Корь опасна своими осложнениями – это развитие пневмоний, энцефалита, отита, ларингита, стоматита, кератита и других.

По информации департамента, в регионе ежегодно против кори прививаются почти 30 тысяч человек и, когда неуклонно растут потоки трудовой и туристической миграции населения, прививка остается самым доступным и эффективным средством профилактики и предупреждения заболевания.

Вакцинация против кори включена в национальный календарь прививок. Плановая вакцинация против этого заболевания, одновременно с прививкой против краснухи и паротита, проводится дважды: в возрасте 12 месяцев, когда у младенцев обычно исчезают материнские антитела, переданные им через плаценту, и в шесть лет, перед поступлением в школу.

– Также проводится плановая вакцинация против кори детям в возрасте 15–17 лет включительно и взрослым, не привитым ранее, не имеющим сведений о прививках против кори и не болевшим корью ранее, – уточнили в департаменте.

ГДЕ ПРИВИТЬСЯ

Чтобы привиться от кори, нужно лишь обратиться с полисом ОМС в поликлинику по месту жительства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Где можно поставить прививки от кори в Тюменской области

Прививка - самая эффективная защита от кори, ее можно поставить совершенно бесплатно (подробности)