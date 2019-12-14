2019-12-14T12:17:20+03:00
Здоровье

Где можно поставить прививки от кори в Тюменской области

Спойлер: и в государственных поликлиниках, и в частных центрах
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Где можно поставить прививки от кори в Тюменской областиГде можно поставить прививки от кори в Тюменской областиФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Ситуация с заболеваемостью корью в Тюменской области находится на особом контроле управления Роспотребнадзора, учитывая, что за месяц в регионе выявлено 7 случаев этого заболевания.

Корь – это вирусная инфекционная болезнь, которая передаётся от человека к человеку воздушно-капельным путём. Болезнь характеризуется интоксикацией, лихорадкой, высыпаниями на коже. Могут появиться осложнения: пневмония и менингоэнцефалит, который оставляет необратимые последствия для центральной нервной системы.

Самая эффективная защита от кори – прививка, которую в государственных поликлиниках региона ставят совершенно бесплатно. Как отметили в департаменте здравоохранения Тюменской области, эта прививка входит в национальный календарь прививок, который утверждён приказом Минздрава РФ. Прививаться нужно и детям, и взрослым до 55 лет, которые не болели этой инфекции, которые не привиты (или были привиты один раз).

Чтобы привиться от кори, необходимо с медицинским полисом обратиться в поликлинику по месту жительства. Кстати, можно поставить прививку и в тюменских частных медицинских центрах. В этом случае стоимость услуги варьируется от 600 до 1500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменцев научат правильно загадывать желания
В Тюмени уборщица обчистила чужую куртку во время уборки кабинета
Где можно поставить прививки от кори в Тюменской области
В Тюменской области больше всего требуются водители, охранники и сварщики
Казахстанские предприниматели заинтересованы в сотрудничестве с Тюменской областью
Где и когда откроется главная новогодняя ёлка в Ялуторовске в 2019 году
Большинство школьников Ханты-Мансийска через пять лет будет учиться в одну смену
Викуловских школьников научат клеить зёрна кофе на ёлочные игрушки
В социально значимых объектах Тюменского района провели интернет
В Тюмени 14 декабря погаснет один светофор
Ночной пожар в тюменском наркодиспансере унёс жизнь одного человека
Погода в Тюмени 14 декабря: слабый снег и довольно прохладно
Системой учёта питания в Тюменской области пользуются более 30 тысяч пользователей
Сеть тюменских заправок задолжала банку 2,5 миллиарда рублей
За матерную брань тюменец заплатит 10 тысяч рублей
В Тюменской области заметно растёт показатель продолжительности жизни