СЕГОДНЯ 12:17 2019-12-14T12:17:20+03:00

Где можно поставить прививки от кори в Тюменской области Фото: Татьяна Коркина

Спойлер: и в государственных поликлиниках, и в частных центрах

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Ситуация с заболеваемостью корью в Тюменской области находится на особом контроле управления Роспотребнадзора, учитывая, что за месяц в регионе выявлено 7 случаев этого заболевания.

Корь – это вирусная инфекционная болезнь, которая передаётся от человека к человеку воздушно-капельным путём. Болезнь характеризуется интоксикацией, лихорадкой, высыпаниями на коже. Могут появиться осложнения: пневмония и менингоэнцефалит, который оставляет необратимые последствия для центральной нервной системы.

Самая эффективная защита от кори – прививка, которую в государственных поликлиниках региона ставят совершенно бесплатно. Как отметили в департаменте здравоохранения Тюменской области, эта прививка входит в национальный календарь прививок, который утверждён приказом Минздрава РФ. Прививаться нужно и детям, и взрослым до 55 лет, которые не болели этой инфекции, которые не привиты (или были привиты один раз).

Чтобы привиться от кори, необходимо с медицинским полисом обратиться в поликлинику по месту жительства. Кстати, можно поставить прививку и в тюменских частных медицинских центрах. В этом случае стоимость услуги варьируется от 600 до 1500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU