Бюджет Тюмени - 2020 принят. Но не без скандала

На более чем 10 миллиардов рублей увеличился по сравнению с 2019 годом тюменский бюджет на грядущий период. И расходные, и доходные обязательства в нем оказались равны и составили свыше 33 миллиардов рублей. 95% из этих средств направят на реализацию 20 муниципальных программ, перекликающихся с национальными проектами. Однако, хотя проект большинством голосов был принят накануне на заседании Тюменской городской думы, без спорных ситуаций не обошлось.

Почему приняли бюджет

Весомым аргументом проголосовать за предложенный проект для многих депутатов стал тот факт, что он сохранил свою социальную направленность. Причем самая значительная часть расходов уйдет на образование (14 миллиардов рублей) и развитие дорожной и транспортной сети (11 миллиардов рублей).

Кстати, наконец-то, в бюджете предусмотрели ощутимые средства на строительство и реконструкцию ливневой канализации, а значит массово бороться с подтоплениями улиц Тюмени начнут уже со следующего года.

Глава города Руслан Кухарук, комментируя принятый проект бюджета, обратил внимание на то, что большая часть средств будет направлена на реализацию национальных проектов «Демография», «Образование», «Жилье и городская среда».

- Большая часть расходов ориентирована на социальную сферу, на развитие человеческого капитала. Здесь мы синхронизируем наши действия с учетом регионального бюджета. Большая часть расходов предусмотрена на реализацию мероприятий национального проекта «Жилье и городская среда». Традиционно вопросам благоустройства уделяется особое внимание, и 2020 год не станет исключением. Это благоустройство дворовых территорий, создание парковых зон, скверов, озелененных территорий. Это работа, связанная с развитием улично-дорожной сети, внимание будет уделено, в том числе, движению пешеходов, - сказал глава города.

А теперь о нововведениях. В бюджет Тюмени на 2020 год впервые включены новые направления расходов. Их три. Во-первых, сюда входят расходы на возмещение затрат в связи с технологическим присоединением к сети газораспределения индивидуальных жилых домов и одноэтажных многоквартирных домов, подключенных к системе централизованного теплоснабжения в сумме 18,4 миллионов рублей. Во-вторых, это расходы на возмещение затрат по капитальному ремонту фасадов многоквартирных домов, расположенных вдоль гостевых улиц Тюмени (14,7 миллионов рублей). И, в-третьих, расходы на финансовое обеспечение реализации проектов инициативного бюджетирования (10 миллионов рублей).

- Есть интересные направления, которые являются новеллой для нашего городского бюджета – это, например, инициативное бюджетирование. Вопрос давно обсуждается, в том числе на федеральном уровне. Это возможность реализовать инициативы самими гражданами. В бюджете мы предусмотрели статью расходов, которая будет направлена на реализацию проектов, авторами которых являются сами жители. У них есть возможность дать предложения, поработать над проектом и реализовать его. Думаю, что тюменцы со своей активной жизненной позицией включатся в процесс, - рассказал об одном из нововведения Руслан Кухарук.

Ложка дегтя

Доходную часть бюджета в 2020 году, по прогнозам финансистов, должны обеспечить налоговые поступления от НДФЛ – примерно 68%. Администрация планирует получить таким образом девять миллиардов рублей. Однако в реальности этого усомнились депутаты КПРФ. По словам руководителя фракции Серегея Пыхалова, в ряде тюменских предприятий прошли сокращения, где-то даже сократилась рабочая неделя, соответственно, доходы населения не увеличиваются. Депутаты предположили, что по данной статье доходов в бюджете будет недобор денежных средств.

Также коммунисты сочли тревожным звоночком сокращение рождаемости в городе и одну и ту же сумму, закладываемую из года в год на поддержку малоимущих.

- Женщина – это четкий индикатор, поскольку она принимает решение, когда уверена в завтрашнем дне, когда есть социальные гарантии, когда общество ее поддерживает. Сегодня, видимо, у женщин нет такой уверенности. Ну и самое главное – то, что в статье помощи малоимущим, как и в прошлом году, заложено 17 миллионов рублей. Мы считаем, что таких средств недостаточно, - заявил Сергей Пыхалов.

По этим причинам трое коммунистов, представляющих свою партию в городском парламенте, решили воздержаться от голосования.

В то же время один из депутатов Дмитрий Елагин вовсе покинул зал заседаний на момент голосования по «моральным причинам». По его мнению, процесс формирования бюджета закрытый и непрозрачный, а администрация города не учитывает мнения депутатов и наказы избирателей при разработке документа.

- Я сегодня не могу принимать участие в этом голосовании по моральным причинам. Я покидаю этот зал до окончания обсуждения вашего бюджета, - заявил он и, посоветовав главе города быть внимательнее к избирателям, ушел.

Тем не менее, фракция ЛДПР, членом которой он является, не поддержала его решение и проголосовала за принятие проекта бюджета.

Всего за принятие главного финансового документа города проголосовали 30 депутатов из 34.