«Доверие вы наше не оправдываете!»: тюменский депутат «пристыдил» мэра на заседании по бюджету
Член фракции ЛДПР Дмитрий Елагин раскритиковал работу администрации Тюмени на заседании по бюджету. По словам народного избранника, треть его наказов просто вычеркнули из списка дел на следующий год.
– Это документ, по которому мы будем жить целый год. В нем должны быть отражены все потребности и пожелании горожан. Процесс формирования бюджета сегодня совершенно закрытый. У каждого городского депутата должна быть возможность реализовывать наказы своих избирателей без пресмыкания перед городскими чиновниками. За год со мной никто ни разу не обсуждал план, – сообщил Елагин.
Депутат отметил, что его «наводит на печальные мысли», когда ничего не делается и на подшефный ему район из года в год не выделяется ни копейки.
– Я не понимаю, почему городская администрация заняла такую принципиальную позицию. У жителей ЖК «Тюменский-1» и «Ново-Патрушево» тоже есть свои пожелания, но они не могут влиять на процесс формирования бюджета. 95 процентов обращений я выполняю своими силами. Зачем нам тогда вообще городская администрация? Треть моих наказов вычеркнули росчерком пера. Доверие вы наше не оправдываете! – заявил Дмитрий Елагин, обращаясь к мэру города Руслану Кухаруку.
Елагин сказал, что не может принять участие в голосовании по моральным причинам и покинул зал заседаний, чем вызвал недоумение присутствующих. Тем не менее, фракция ЛДПР не поддержала такое решение и проголосовала за принятие проекта бюджета.
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ИСТОЧНИК KP.RU