2019-11-29T09:42:39+03:00
Политика

«Доверие вы наше не оправдываете!»: тюменский депутат «пристыдил» мэра на заседании по бюджету

По мнению народного избранника, администрация никак не помогает подшефному ему району
Вадим Бегун
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Тюменский депутат «пристыдил» мэра на заседании по бюджету. Фото - Тюменская городская дума.Тюменский депутат «пристыдил» мэра на заседании по бюджету. Фото - Тюменская городская дума.
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Член фракции ЛДПР Дмитрий Елагин раскритиковал работу администрации Тюмени на заседании по бюджету. По словам народного избранника, треть его наказов просто вычеркнули из списка дел на следующий год.

– Это документ, по которому мы будем жить целый год. В нем должны быть отражены все потребности и пожелании горожан. Процесс формирования бюджета сегодня совершенно закрытый. У каждого городского депутата должна быть возможность реализовывать наказы своих избирателей без пресмыкания перед городскими чиновниками. За год со мной никто ни разу не обсуждал план, – сообщил Елагин.

Депутат отметил, что его «наводит на печальные мысли», когда ничего не делается и на подшефный ему район из года в год не выделяется ни копейки.

– Я не понимаю, почему городская администрация заняла такую принципиальную позицию. У жителей ЖК «Тюменский-1» и «Ново-Патрушево» тоже есть свои пожелания, но они не могут влиять на процесс формирования бюджета. 95 процентов обращений я выполняю своими силами. Зачем нам тогда вообще городская администрация? Треть моих наказов вычеркнули росчерком пера. Доверие вы наше не оправдываете! – заявил Дмитрий Елагин, обращаясь к мэру города Руслану Кухаруку.

Елагин сказал, что не может принять участие в голосовании по моральным причинам и покинул зал заседаний, чем вызвал недоумение присутствующих. Тем не менее, фракция ЛДПР не поддержала такое решение и проголосовала за принятие проекта бюджета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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