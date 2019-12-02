Как защитить свою электронную подпись от мошенников: в кадастровой палате дали советы тюменцам

Жители Тюменской области все чаще пользуются различными цифровыми сервисами. Только за восемь месяцев 2019 года Кадастровая палата региона выдала в два раза больше сертификатов на электронную цифровую подпись, чем за аналогичный период 2018 года. Вместе с тем, информационные технологии, призванные, ускорить процесс подписания разного рода документов, стали инструментом мошенничества. Как подстраховать себя и не пострадать, используя электронную подпись, рассказали специалисты тюменской Кадастровой палаты.

КЛЮЧ КО ВСЕМУ

Первое, что стоит помнить, используя электронную подпись, мошенник имеющий доступ к средству создания ЭП от имени другого человека, получает неограниченный доступ к разного рода операциям с документами.

Поэтому носитель, содержащий ключевую информацию, соответствующую квалифицированному сертификату ЭП, следует тщательно оберегать от посторонних людей, а также установить надежный ПИН-код к хранилищу ключевой информации.

Важно помнить, что предметом кражи со стороны мошенников является не сама электронная подпись, а именно инструмент ее создания. Им служит, так называемый закрытый ключ ЭП, конфиденциальная информация владельца сертификата электронной подписи. Совместно сертификат ЭП и соответствующий ему закрытый ключ являются аналогом именной печати с кодом.

Получить его мошенник может двумя способами. Первое, это воспользоваться не осмотрительностью владельца и взять оставленный без присмотра USB-носитель (флэшку/токен) с ключевой информацией. Но даже если человек, имеющий ЭП всегда бдителен, нужную информацию могут выдать удостоверяющие центры. Зачастую для подтверждения личности им достаточно отправленных по электронной почте фотографий или скан-копий паспорта, ИНН, СНИЛС и других документов предполагаемого будущего владельца сертификата ЭП. Хоть и это и является нарушением федерального закона «Об электронной подписи».

Поэтому специалисты кадастровой палаты призывают тюменцев не доверять аккредитованным удостоверяющим центрам, обещающим выдать квалифицированный сертификат ЭП дистанционно, на основании фотографий или скан-копий персональных данных. Разумнее доверить такую услугу тем структурам, где требуется личное присутствие для удостоверения личности.

В случае, если у человека возникло подозрение, что конфиденциальность ключевой информации нарушена, следует сразу же обратиться в аккредитованный удостоверяющий центр и приостановить его действие. В этот период не рекомендуется заверять электронные документы квалифицированной ЭП.

ЭЛЕКТРОННЫЕ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

На сегодняшний день, согласно данным кадастровой палаты, известно о двух случаях мошенничества с ЭП на рынке недвижимости в России. Поэтому с 13 августа 2019 года вступил в силу федеральный закон, регулирующий порядок применения усиленной квалифицированной ЭП при проведении сделок с недвижимостью.

Так, по новым правилам провести такие сделки можно только с письменного согласия собственника недвижимости. Для этого нужно подать специальное подписанное собственноручно заявление в МФЦ.

- Крайней важно проявлять бдительность в отношении своих персональных данных и оценивать, какие данные, каким образом, на каком основании и кому передаются. Особенно это касается, заполнения согласия на обработку персональных данных при работе в интернете на каких-либо сайтах, - отмечают в кадастровой палате.

ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПРАВИЛ

Вместе с тем, есть исключения из общих правил, когда для проведения сделок с недвижимостью в электронном виде не требуется специальная отметка в ЕГРН, сделанная на основании заявления собственника объекта.

Так, дополнительно о своем согласии на электронную сделку собственник может не сообщать, если используемая при оформлении сделок с недвижимым имуществом ЭП выдана удостоверяющим центром Федеральной кадастровой палаты. В таком случае подписи надежно защищены, а гарантом подлинности выступает корневой сертификат головного удостоверяющего центра Минкомсвязи.

Под исключение из новых правил также подпадает сделка, если она проводится с участием нотариусов или органов власти, взаимодействующих с Росреестром в электронном виде. Действие нового закона не распространяется и на цифровую ипотеку. Здесь сохраняется возможность электронной подачи сведений от кредитных организаций.