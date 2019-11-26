Тюменская область вошла в топ-10 по объемам продаж новых квартир

Тюменская область – в числе регионов, где выросли объемы продаж квартир в новостройках. Во втором квартале этого года было подписано свыше пяти тысяч договоров долевого участия.

Что касается объема продаж в третьем квартале, то они снизились на треть. Причина этому – рост цен на квадратные метры и переход на эскроу-счета. В большинстве региональных центров растут средние цены. Так, к примеру, в городах-миллионниках они выросли на 20% в годовом выражении.

– Снижение спроса фиксируется на фоне устойчивого роста цен. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цена квадратного метра увеличилась на 17%, – рассказывают специалисты ЦИАН.

В компании отмечают, что в июле-сентябре этого года на первичном рынке было зарегистрировано 162 тысячи сделок, тогда как в апреле-июне этого года Росреестр зафиксировал 243 тысячи ДДУ. Часть сделок во 2 квартале 2019 года пришлась на «перебросы» квартир внутри застройщиков.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, за последний квартал в Тюмени ощутимо подскочили цены на квартиры в новостройках. Однако такая картина сейчас наблюдается по всей стране. Причиной подорожания жилья стали новые правила строительства – проектное финансирование и эскроу-счета.