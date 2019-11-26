2019-11-26T08:28:46+03:00
Недвижимость

Тюменская область вошла в топ-10 по объемам продаж новых квартир

Регион занял девятую позицию в рейтинге
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменская область вошла в топ-10 по объемам продаж новых квартир.Тюменская область вошла в топ-10 по объемам продаж новых квартир.Фото: Вадим Бегун
Изменить размер текста:

Тюменская область – в числе регионов, где выросли объемы продаж квартир в новостройках. Во втором квартале этого года было подписано свыше пяти тысяч договоров долевого участия.

Что касается объема продаж в третьем квартале, то они снизились на треть. Причина этому – рост цен на квадратные метры и переход на эскроу-счета. В большинстве региональных центров растут средние цены. Так, к примеру, в городах-миллионниках они выросли на 20% в годовом выражении.

– Снижение спроса фиксируется на фоне устойчивого роста цен. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цена квадратного метра увеличилась на 17%, – рассказывают специалисты ЦИАН.

В компании отмечают, что в июле-сентябре этого года на первичном рынке было зарегистрировано 162 тысячи сделок, тогда как в апреле-июне этого года Росреестр зафиксировал 243 тысячи ДДУ. Часть сделок во 2 квартале 2019 года пришлась на «перебросы» квартир внутри застройщиков.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, за последний квартал в Тюмени ощутимо подскочили цены на квартиры в новостройках. Однако такая картина сейчас наблюдается по всей стране. Причиной подорожания жилья стали новые правила строительства – проектное финансирование и эскроу-счета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Губернатор Тюменской области и руководитель Росприроднадзора провели рабочую встречу
Тюменские студотряды будут строить социальные объекты в рамках нацпроектов
В Тюменском районе развернётся «Битва под Москвой»
Молодого тоболяка судят за убийство своих бабушки и дедушки
Ишимские школьники научатся социальному проектированию
Болгария заинтересовалась закупкой тюменских продуктов питания
В Голышманово за вредоносную информацию оштрафована школа
Тюменская область выделит федеральному бюджету миллиарды рублей
В Тюмени и Тобольске пройдет Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
Тюменские хирурги спасли мальчика с огромной опухолью
Тоболяк всю ночь проспал рядом с трупом любимой
В Тюмени задержан вымогавший деньги мужчина. Он носил с собой пистолет
Тюменцы предлагают повысить зарплаты алиментщикам
Мужчина с ножом в шее скончался в тюменском магазине
Смертельное ДТП произошло на улице Федюнинского в Тюмени
Пожилой тюменке удалили матку, чтобы спасти от рака