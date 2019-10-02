2019-10-02T15:10:10+03:00
Недвижимость

Купить квартиру в новостройке осенью 2019: жилье в Тюмени быстро дорожает

Сильнее всего за третий квартал поднялись в стоимости двухкомнатные квартиры
Лидия Шумкова
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Купить квартиру в новостройке осенью 2019: стоимость жилья за третий квартал выросла на 3,4%Купить квартиру в новостройке осенью 2019: стоимость жилья за третий квартал выросла на 3,4%Фото: Лидия Шумкова
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За последний квартал в Тюмени ощутимо подскочили цены на квартиры в новостройках. Правда, такая картина сейчас наблюдается по всей стране. Связана она со вступившими в силу 1 июля 2019 года изменениями, внесенными в закон №214-ФЗ. Иначе говоря, причиной подорожания жилья стали новые правила строительства – проектное финансирование и эскроу-счета.

В ТЮМЕНИ

За третий квартал стоимость квартир в Тюмени поднялась с 61 тысячи рублей за квадратный метр в июне до 63 тысяч рублей в сентябре. Как сообщили аналитики Domofond.ru, изучившие ситуацию последних месяцев, динамика в городе составила 3,4%.

Сильнее всего за квартал подорожали двухкомнатные квартиры. По данным мониторинга «Этажей», их стоимость поднялась с июня на 5%, тогда как однокомнатные – на 2%, а трехкомнатные на 1%.

Тем временем, аналитики «Авито-Недвижимость» подвели итоги за год. Они пришли к выводу, что в целом по Тюменской области средняя цена квадратного метра за год увеличилась на 7% и в третьем квартале 2019 года составила 52 тысячи рублей. В сентябре этого года по сравнению с предыдущим месяцем стоимость возросла на 1,76%.

В РОССИИ

Динамика за квартал в Тюмени практически совпадает с ростом средней стоимости квадратного метра по России. В стране цена за квартиры в новостройках выросла на 3,3% по итогам трех месяцев работы рынка по новым правилам - с 70,5 тысяч рублей в июне до 72,8 тысяч в сентябре. Это самый большой рост цены в течение квартала за последние два года. Темпы подорожания недвижимости в России ускорили поправки в закон №214-ФЗ.

Причем в течение квартала средняя стоимость «квадрата» росла неравномерно. В июле она поднялась на 0,8% по отношению к предыдущему месяцу, в августе — сразу на 2,3%. В сентябре рост замедлился: положительная динамика по отношению к августу составила только 0,4%. Таким образом, пик роста пришелся на последний летний месяц.

Что касается годовой динамики, то по России она составила 12%.

По мнению экспертов, несмотря на то, что львиная доля объектов продолжает строиться по старым правилам, стоимость квартир растет в том числе и из-за желания участников рынка воспользоваться формальным поводом для увеличения цен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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