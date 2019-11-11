По хрупкому льду: в Тюмени завершилась операция по спасению раненного лебедя, который не мог улететь

В минувшее воскресенье в пригороде Тюмени сотрудники МЧС и местные жители, наконец, спасли лебедя, которому требовалась медицинская помощь. Птица была ранена и не могла улететь на зимовку в теплые края. Не покидали ее и сородичи – второй взрослый лебедь и птенец.

К группе спасателей присоединились еще и местные рыбаки. Фото Александра Зубарева

Напомним, семейство пернатых обнаружили на почти замерзшем карьере под Тюменью жители села Перевалово. Посты об этом появились в местных пабликах социальных сетей около недели назад. Люди сообщали, что лебединая семья по каким-то причинам в октябре осталась на водоеме и встретила там же прохладный ноябрь. Жители подкармливали птиц, но волновались за их состояние, поэтому вызвали спасателей.

Эти люди - активные участники спасательной операции. Фото Александра Зубарева

В первый раз сотрудники МЧС не увидели причин для принятия экстренных мер по поимке раненого лебедя. К тому же тогда стояла плюсовая температура и на водоеме оставалось незамерзшее пространство. Но уже через пару дней жители вновь вызвали спасателей, поскольку им показалось, что ситуация приобретает критический характер. И специалисты приехали на карьер вновь. Как рассказал Александр Зубарев, замруководителя пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области, попытка спасти раненого лебедя состоялась в четверг. Но из-за резкого потепления лед буквально за сутки потерял минимальную прочность, приблизиться вплотную к птицам, даже в гидрокостюме и на лодке, не удалось. Операцию перенесли на выходные, когда в регионе ожидались заморозки.

Раненую птицу уже осмотрел ветеринар и назначил лечение. Фото Александра Зубарева

- Все эти дни неравнодушные люди следили за обстановкой на водоеме, кормили птиц, сообщали сотрудникам МЧС информацию. В воскресенье группа, к которой присоединились еще и местные рыбаки, собралась на берегу. Решено было не ждать еще сутки и спасти лебедя, лед уже выдерживал вес человека и позволял передвигаться практически по всей площади карьера, - пояснил Александр Зубарев.

На время лебедя поместили в профильное учреждение, предложившее приют. Фото Александра Зубарева

Несколько часов отважные люди бегали по льду и все-таки смогли поймать птицу. Ее сразу же осмотрел ветеринар и назначил лечение. На время лебедя поместили в профильное учреждение, предложившее приют. Что касается второй здоровой птицы и детеныша, то до момента миграции их судьбу будут отслеживать местные жители. При ухудшении ситуации они пообещали сообщить обо всем спасателям.

Несколько часов отважные люди бегали по льду и все-таки смогли поймать птицу. Фото Александра Зубарева

- Спасибо всем добрым и хорошим людям, принявшим участие в этом деле: их очень много, и они настоящие молодцы. Всем добра! Будем следить за историей лебедей, пусть все сложится хорошо, - отметил Александр Зубарев.

Тюменцы верят, что лебедя ждет выздоровление и он воссоединится с семьей. Фото Александра Зубарева

Не осталась в стороне и жительница Перевалово Екатерина Володина. Она принимала в спасательной операции самое активное участие.

До момента миграции судьбу оставшихся лебедей будут отслеживать местные жители. Фото Александра Зубарева

- Долг, Честь и лебединое озеро. Теперь только радость со слезами и каким-то особым душевным лебединым трепетом в сердце. Позади несколько дней переживаний за судьбу раненого лебедя и ежедневная надежда, что спасем, обязательно спасем. Каждый день подкармливали, наблюдали, и каждый день я начинала с молитвой о спасении божественной птицы. Ох, и много было у нас «доброжелателей», кто вредными советами, а кто и ружьем предлагали помочь, чтоб не мучилась. Но есть настоящие мужчины - наши Спасатели, - прокомментировала она благополучный итог спасательной операции.

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