2019-11-11T12:26:50+03:00
Дом. Семья

По хрупкому льду: в Тюмени завершилась операция по спасению раненного лебедя, который не мог улететь

Из-за подранка покинуть водоем под Тюменью не могли и его сородичи – второй взрослый лебедь и детеныш [фото]
Лидия Шумкова
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В пригороде Тюмени сотрудники МЧС и местные жители спасли лебедя, которому требовалась медицинская помощь. Фото Александра ЗубареваВ пригороде Тюмени сотрудники МЧС и местные жители спасли лебедя, которому требовалась медицинская помощь. Фото Александра Зубарева
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В минувшее воскресенье в пригороде Тюмени сотрудники МЧС и местные жители, наконец, спасли лебедя, которому требовалась медицинская помощь. Птица была ранена и не могла улететь на зимовку в теплые края. Не покидали ее и сородичи – второй взрослый лебедь и птенец.

К группе спасателей присоединились еще и местные рыбаки. Фото Александра Зубарева

К группе спасателей присоединились еще и местные рыбаки. Фото Александра Зубарева

Напомним, семейство пернатых обнаружили на почти замерзшем карьере под Тюменью жители села Перевалово. Посты об этом появились в местных пабликах социальных сетей около недели назад. Люди сообщали, что лебединая семья по каким-то причинам в октябре осталась на водоеме и встретила там же прохладный ноябрь. Жители подкармливали птиц, но волновались за их состояние, поэтому вызвали спасателей.

Эти люди - активные участники спасательной операции. Фото Александра Зубарева

Эти люди - активные участники спасательной операции. Фото Александра Зубарева

В первый раз сотрудники МЧС не увидели причин для принятия экстренных мер по поимке раненого лебедя. К тому же тогда стояла плюсовая температура и на водоеме оставалось незамерзшее пространство. Но уже через пару дней жители вновь вызвали спасателей, поскольку им показалось, что ситуация приобретает критический характер. И специалисты приехали на карьер вновь. Как рассказал Александр Зубарев, замруководителя пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области, попытка спасти раненого лебедя состоялась в четверг. Но из-за резкого потепления лед буквально за сутки потерял минимальную прочность, приблизиться вплотную к птицам, даже в гидрокостюме и на лодке, не удалось. Операцию перенесли на выходные, когда в регионе ожидались заморозки.

Раненую птицу уже осмотрел ветеринар и назначил лечение. Фото Александра Зубарева

Раненую птицу уже осмотрел ветеринар и назначил лечение. Фото Александра Зубарева

- Все эти дни неравнодушные люди следили за обстановкой на водоеме, кормили птиц, сообщали сотрудникам МЧС информацию. В воскресенье группа, к которой присоединились еще и местные рыбаки, собралась на берегу. Решено было не ждать еще сутки и спасти лебедя, лед уже выдерживал вес человека и позволял передвигаться практически по всей площади карьера, - пояснил Александр Зубарев.

На время лебедя поместили в профильное учреждение, предложившее приют. Фото Александра Зубарева

На время лебедя поместили в профильное учреждение, предложившее приют. Фото Александра Зубарева

Несколько часов отважные люди бегали по льду и все-таки смогли поймать птицу. Ее сразу же осмотрел ветеринар и назначил лечение. На время лебедя поместили в профильное учреждение, предложившее приют. Что касается второй здоровой птицы и детеныша, то до момента миграции их судьбу будут отслеживать местные жители. При ухудшении ситуации они пообещали сообщить обо всем спасателям.

Несколько часов отважные люди бегали по льду и все-таки смогли поймать птицу. Фото Александра Зубарева

Несколько часов отважные люди бегали по льду и все-таки смогли поймать птицу. Фото Александра Зубарева

- Спасибо всем добрым и хорошим людям, принявшим участие в этом деле: их очень много, и они настоящие молодцы. Всем добра! Будем следить за историей лебедей, пусть все сложится хорошо, - отметил Александр Зубарев.

Тюменцы верят, что лебедя ждет выздоровление и он воссоединится с семьей. Фото Александра Зубарева

Тюменцы верят, что лебедя ждет выздоровление и он воссоединится с семьей. Фото Александра Зубарева

Не осталась в стороне и жительница Перевалово Екатерина Володина. Она принимала в спасательной операции самое активное участие.

До момента миграции судьбу оставшихся лебедей будут отслеживать местные жители. Фото Александра Зубарева

До момента миграции судьбу оставшихся лебедей будут отслеживать местные жители. Фото Александра Зубарева

- Долг, Честь и лебединое озеро. Теперь только радость со слезами и каким-то особым душевным лебединым трепетом в сердце. Позади несколько дней переживаний за судьбу раненого лебедя и ежедневная надежда, что спасем, обязательно спасем. Каждый день подкармливали, наблюдали, и каждый день я начинала с молитвой о спасении божественной птицы. Ох, и много было у нас «доброжелателей», кто вредными советами, а кто и ружьем предлагали помочь, чтоб не мучилась. Но есть настоящие мужчины - наши Спасатели, - прокомментировала она благополучный итог спасательной операции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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