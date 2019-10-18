2019-10-18T08:12:32+03:00
Туризм

Куда поехать на выходные из Тюмени: планируем уикенд в мотоциклетной столице России

Рассказываем, какую модель оценил Владимир Путин, где поесть вкусную выпечку и угоститься местным мороженым
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Памятник мотоциклу "Урал", находящийся недалеко от Ирбитского государственного музея мотоциклаПамятник мотоциклу "Урал", находящийся недалеко от Ирбитского государственного музея мотоциклаФото: Кира Санникова
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Осень - самое подходящее время, чтобы сменить активный отдых на культурно-познавательный. В этот период времени театры открывают сезон, а в музеях появляются новые выставки и экспозиции. Если в Тюмени вы уже успели посмотреть все, то можно отправиться в мини-путешествие на машине в соседнюю Свердловскую область. В небольших городах Урала есть немало интересных мест.

ИРБИТ

Так, всего в 158 километрах от Тюмени находится мотоциклетная столица России – город Ирбит. Называют его так потому, что на его территории находится единственный в стране государственный музей мотоциклов.

Если вы давно хотели узнать историю развития отечественного мотоцикла, то вам точно стоит сюда заглянуть. Здесь представлены все модели, начиная от первого М-72 с пулеметом до современного «Волка». Представлены и зарубежные мотоциклы от всемирно известных фирм. Всего в коллекции музея более 120 мотоциклов, из которых более 40 — иностранного производства.

Прежде чем отправиться в путь, следует заправить автомобиль. На Ирбитском тракте нет АЗС. Фото: Кира Санникова

Прежде чем отправиться в путь, следует заправить автомобиль. На Ирбитском тракте нет АЗС.Фото: Кира Санникова

Особенно следует отметить модель «Волк». Современный мотоцикл оснащен электрозапуском и гидравлическими тормозами. Именная эта модель в 2000 году привлекла особое внимание президента РФ Владимира Путина – говорится на табличке, размещенной около мотоцикла.

В нескольких метрах от самого музея находится государственное фондохранилище мотоциклов. Снимать представленные там экспонаты запрещено, даже на телефон. Но по-настоящему редких культовых моделей там немало. Среди них – Харлэй Дэвидсон, Дукати и другие.

Всего в коллекции музея более 120 мотоциклов. Фото: Кира Санникова

Всего в коллекции музея более 120 мотоциклов.Фото: Кира Санникова

Билет в музей обойдется в 100 рублей, пенсионерам – в 50 рублей. Стоимость билета в фондохранилище – 100 рублей, льготы на него не распространяются. Музей работает со вторника по пятницу, с 9-00 до 17-00 (перерыв с 12-00 до 13-00). В субботу 9-00 до 16-00, (без перерыва). Воскресение и понедельник выходной.

Кстати, в Ирбите до сих пор производят мотоциклы. Более 1200 машин в год! Причем стоимость одного мотоцикла колеблется от 700 тысяч до одного миллиона рублей. Производят их на заказ и чаще всего по запросу жителей Америки. Готовые машины - мотоциклы с люльками большегрузы доставляют до Дрездена, откуда через переправу отгружаются за океан.

В Тюмени на прилавках магазинов тоже можно встретить Ирбитское мороженое. Фото: Кира Санникова

В Тюмени на прилавках магазинов тоже можно встретить Ирбитское мороженое.Фото: Кира Санникова

Недалеко от музея можно и перекусить. В небольшом кафе продают по истине домашнюю вкусную выпечку по демократичным ценам. Причем можно успеть приобрести ее еще горячую. Ирбит славится и своим молочным заводом. В фирменном магазине можно прикупить вкусного мороженого и подкрепившись отправиться на следующую точку – в Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства имени И. Д. Самойлова.

НИЖНЯЯ СИНЯЧИХА

Надо сказать, что дорога от Ирбита до Нижнесинячихи не самая идеальная. Местами встречаются приличные ямы, поэтому сильно разгоняться не стоит. В остальном же, можно вполне комфортно ехать и наслаждать видами полей.

Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества создан И.Д. Самойловым в 1978 году. На территории музея (площадью 64 гектара) представлены 18 объектов. Это усадьбы крестьян XVII, XVIII, XIX веков, башня острога, кузница, баня в три бревна, пожарная, ветряная мельница, сторожевая башня, часовни, постоялый двор.

Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества создан И.Д. Самойловым в 1978 году. Фото: Кира Санникова

Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества создан И.Д. Самойловым в 1978 году.Фото: Кира Санникова

А в здании Спасо-Преображенской церкви, которая самая по себе очень представляет интересное архитектурное сооружение, выставлена коллекция народной росписи по дереву XIX – начала XX века. Она была собрана Самойловым из 130 изб в 68 селах и деревнях десяти районов Свердловской области.

Билет в музейный комплекс обойдется в 150 рублей, пенсионерами скидка – 70 рублей. Посетить его можно в течение недели с 10.00 до 17.00 без перерывов и выходных дней (кроме праздничных). Режим работы каждую среду месяца с 10.00 до 20.00

Часовня Вознесения Господня из деревни Карповой Верхотурского района словно парит в облаках. Фото: Кира Санникова

Часовня Вознесения Господня из деревни Карповой Верхотурского района словно парит в облаках.Фото: Кира Санникова

РЕЖ

Еще одна точка показа, которая как правило входит в туры выходного дня, это город Реж, а именно смотровая площадка на Орловой горе. С нее открывается панорамный вид на Режевскую плотину, цеха, домну и медеплавильный цех завода, Дом Заводоуправления и Заводоуправителя.

Подъем на Орловую гору пролегает через кладбище. Не удивляйтесь. На вершине стоит величественный Иоанно-Предтеченский храм. Расстояние от Нижней Синячихи до Режа составляет порядка 80 километров. На дорогу уйдет не более часа.

Обратный путь от Режа до Тюмени составит около 300 километров и почти четыре часа езды. Чтобы дорога не казалось такой длинной, можно сделать несколько остановок и пофотографироваться на фоне живописной природы.

По пути можно сделать немало живописных фотографий. Фото: Кира Санникова

По пути можно сделать немало живописных фотографий.Фото: Кира Санникова

ИСТОЧНИК KP.RU

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