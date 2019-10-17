«Часть кошек уже погибло»: тюменка обвинила соседа в отравлении животных в подвале дома

«В Тюмени в доме № 46 доме по ул. 50 лет Октября живет мужчина, который ненавидит кошек. Не знаю, в какой квартире и как зовут, но знаю, что именно он разбросал отраву в подвальных проемах. Часть кошек уже погибло». Такой крик души опубликовала местная жительница Татьяна Петрова в одном из тюменских пабликов во «ВКонтакте». Женщина рассказала, что мужчина, которого «язык не поворачивается назвать человеком», ругался с одной из соседок: та подкармливала кошек, а они заразу разносят.

- Этот наш «сосед» к нам заселился недавно и не помнит того времени, когда невозможно было стоять около подъездов – крысы пешком ходили. С появлением кошек в подвале мы забыли о крысах и мышах, теперь, видимо, вспомним. Искренне желаю ему испытать все последствия его поступка, - пишет Татьяна.

Пост собрал огромное количество комментариев, в котором половина выступила в защиту кошек и жителей дома, другая половина – в защиту отравителя. Правда, и в том и другом случае тюменцы видят лишь один выход – обращаться в санэпидемстанцию.

- Не особо приятно, когда кошки гуляют по подъезду, гадят по углам, а потом стоит вонь. Но и травить – не выход из положения. Если это хозяйские животные, то лучше поговорить с хозяевами, а если бездомные, то для этого есть соответствующие организации. А от крыс и мышей вам поможет избавиться санэпидемстанция, - советует Женя Фатеев.

- Ваш сосед прав. Потому что ему не нужны заразы, тараканы, клопы и прочая живность. А если у вас в подвале крысы, то вам в помощь санэпидемстанция, - пишут пользователи.

- А меня одинаково бесят и те люди, что ненавидят животных и те, кто пишет подобные посты. Одинаково злы - одни по отношению к людям, другие - к животным, - завершил дискуссию Антон Антонов.

Чем закончится противостояние соседей – скоро узнаем.

КСТАТИ

Разработанный правительством РФ проект предполагает не закрывать подвалы многоквартирных домов для бездомных животных. С 90-х годов действует закон, который предполагает, что окна подвалов должны быть «замурованы». Из-за действия закона бездомные животные оказываются в «ловушке», потому что, не могут выбраться из подвальных помещений, а в период холодов наоборот не могут туда попасть, чтобы погреться и гибнут.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» рассказывала о «собачьем концлагере» в одном из тюменских садовых сообществ. Но их хозяйка уверяет, что мера эта – временная.