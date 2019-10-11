«Собачий концлагерь»: на дачах под Тюменью животные заперты в деревянных вольерах

«На земельный участок в центре садового товарищества по Салаирскому тракту завезли 30 собак и посадили их в глухие клетки». С такой новостью в один из городских пабликов обратилась местная жительница Екатерина. Женщина рассказала, что кормить животных раз в три дня приезжает девушка. И то – по вечерам, чтобы не столкнуться с собственниками участков.

КАК НОЖОМ ПО СЕРДЦУ

- К участку невозможно подойти. Стоит ужасный запах, остатки жизнедеятельности не убираются, круглые сутки стоит лай на все общество, клетки не закрыты, а приставлены палками. Участок не охраняется, никто на нем не живет: собаки выбегут – никто их не остановит. В СНТ проживает круглогодично много семей с детьми. Обратились к участковому, но тот не может все никак доехать до нас. Все общество страдает от этих собак! Что можно сделать в данной ситуации? – вопрошает женщина.

Для зоозащитников, да и для простых людей такие посты – как ножом по сердцу. Пользователи тут же прозвали участок «концлагерем для собак», а причастных к ситуации попросили привлечь к ответственности за жестокое отношение с животными.

Ситуация напоминает прошлогодний скандал с «кошачьим концлагерем», который обнаружили журналисты «Комсомольской правды – Тюмень». Тогда несчастных животных вывезли на промзону и оставили погибать в полуразрушенной хибаре. «Собачий концлагерь» - ничуть не лучше. Однако, как рассказал председатель правления СНТ «Моторостроитель» Евгений Плотников, там находятся, как минимум, 10 животных.

- Я побывал на участке, из вольеров действительно слышится лай собак. Заявление в полицию подано, хозяйка предупреждена, но на связь не выходит, - говорит Евгений Плотников. – Звонил ей несколько дней подряд, но никто не берёт трубку. Возможно, она скрывается.

В этих вольерах живут собаки. Фото: Екатерина Муравицкая

И ВСЁ-ТАКИ ОБЪЯВИЛАСЬ

Но хозяйка всё-таки объявилась. Не по телефону, правда, в социальных сетях. Под постом зоозащитников Светлана Иванова призналась, что собаки и вольеры – её, и участок тоже.

- Собаки привезены временно, на период благоустройства собственного дома и двора, где они ранее благополучно проживали. И где вы их там 30 насчитали? Да, ночевать на участке возможности не имею, но приезжаю туда ежедневно днём и нахожусь там не менее 3-4 часов, кормлю, выгуливаю собак на поводке. И зачастую бываю там вечером. Продукты жизнедеятельности также убираются ежедневно, - отмечает женщина. – Почему-то вы фотографировать приходите, как только я уезжаю. В моём присутствии они выгуливаются на поводке, а после вольеры закрываются и для надежности подпираются палкой, так что местные жители и их дети могут спать спокойно. Собаки лают только тогда, когда на участок заходят чужие, а вы устроили там проходной двор, что подтверждается многочисленными истоптанными тропами.

Хозяйка собак возмутилась, что люди спокойно ходят по её участку (читайте – частной собственности) и даже пригрозила автору поста разбирательствами в суде.

- Мало того, что вы в мое отсутствие ходите по моей земле, как у себя дома (чему есть подтверждение Вашей фото- и видеосьемкой), так еще и травмируете психику собак. Что Вы хотели показать этим видео? Вы чужие люди, зашли на чужую землю, собаки Вас не знают, как они будут реагировать? В июне у нас из сарая пропал пакет с новыми метизами суммой на 7 т.р. Теперь понятно, почему, ведь вы там чувствуете себя как дома, - отреагировала Светлана. - Всем желающим посетить нас и удостовериться в удовлетворительных условиях содержания собак: только с моего согласия и в моем присутствии.

Хозяйка возмутилась, что по её участку "шорохаются чужие люди". Фото: Екатерина Муравицкая

В итоге хозяйка высказала свою позицию, зоозащитница – свою. Когда собак перевезут в новый вольер и будет ли Светлана судиться с «шорохающейся по её участку» Екатериной – скоро узнаем.

ОФИЦИАЛЬНО

В пресс-службе УМВД по Тюменской области рассказали, что одна половина территории СНТ «Моторостроитель» принадлежит Нижней Тавде, вторая - городскому отделу полиции №6. В Нижнетавдинское отделение полиции никаких заявлений из садового товарищества не поступало.