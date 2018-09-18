Журналисты «Комсомолки» нашли в Тюмени новый кошачий концлагерь

СЕГОДНЯ 14:48 2018-09-18T15:21:49+03:00

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Жалобное мяуканье, «мольбы» о помощи и истерический визг: именно так встречают меня, как минимум, шесть кошек в запертом на замок амбаре. У них нет ничего: ни еды, ни воды, лишь небольшое отверстие для воздуха, благодаря сломанному в окне вентилятору. У несчастных животных, которых оставила безалаберная хозяйка, видимо, судьба одна – помирать в забытой богом хибаре.

Кошки ждут от людей помощиФото: Алексей КОСЕНЧУК

НЕ СРАЗУ НАЙДЁШЬ

Полуразваленная постройка, где сегодня «живут» кошки, находится по адресу: ул. Мельничная, 12/1, однако заметить её не так-то просто. Рядом – заросли крапивы, сваленные деревья и мусор – вряд ли кому-то придёт в голову шорохаться в этом месте. О том, что творится у них под носом, работники соседних предприятий якобы не знают, хотя на самом деле просто молчат.

В этом здании и заперты кошкиФото: Алексей КОСЕНЧУК

- У нас есть информация, что где-то на этом пятачке заперты несколько кошек, - обращаюсь я к одному из них, - не подскажете, где мне их найти?

- Ничего не знаю, первый раз слышу, - отрезает мужчина.

Сама хибара закрыта на замокФото: Алексей КОСЕНЧУК

Главный ориентир, по которому можно найти застройку, - мешок с мусором, который стоит прямо возле неё. Полиэтиленовый баул под завязку забит различными банками из-под корма, какими-то пластиковыми бутылками, рядом – мешок с «отслужившим» наполнителем. Казалось бы, хозяйка навещает животных и старается убирать хибару, но не тут-то было.

Рядом - пакеты с мусором и банки из-под кормаФото: Алексей КОСЕНЧУК

НЕСЧАСТНЫЕ КОМОЧКИ

Стоит подойти ближе к окну, поражаешься человеческой безалаберности и наплевательскому отношению к братьям нашим меньшим. Несчастные кошки подходят к окну и орут: хотят не столько есть, сколько выбраться из адского кошачьего концлагеря.

Через грязные окна с решётками удаётся разглядеть немногоеФото: Алексей КОСЕНЧУК

После этого начинаешь чувствовать жуткий запах, видеть летающих мух, а сердце разрывается от боли к этим «сиротам».

Некоторые сидят прямо между створками оконФото: Алексей КОСЕНЧУК

Трое сидят на обшарпанной когтеточке, двое поменьше – между оконными рамами, третий беспомощно смотрит сквозь мутное окно, а четвёртый истошно кричит сквозь щель от вентилятора.

Единственная щелка, где кошки могут вдохнуть воздухаФото: Алексей КОСЕНЧУК

То, что у каждого из них по букету болезней – не поддаётся сомнению: закисшие глаза (у одного вообще он отсутствует), обветренные носы, и явное обезвоживание.

Кошки прижимаются к окну, прося помощиФото: Алексей КОСЕНЧУК

- Хозяйка несколько месяцев не платила аренду, в итоге владелец этого помещения дал команду поменять замок на дверь и ещё второй повесить, - рассказал «Комсомольской правде – Тюмень» один из арендаторов соседнего здания. – Знаю, что охранник носил кошкам воду и говорит, что там просто нечем дышать, всё засрано! Потом она вроде какого-то спонсора нашла, заплатили аренду, но кошек так и не убрали. Я ни разу не видел, чтобы там чистили помещение! Большинство из животных целыми днями сидят одни, их даже не видно: забиваются по углам и всё. Ходил к охранникам узнать её фамилию, они мне и признались, т.к. относят ведь квитки на оплату.

Кошки жалобно мяукаютФото: Алексей КОСЕНЧУК

По словам мужчины, проходила информация, что женщина работает в нефтегазовой отрасли, а породистых кошек разводит на продажу. Правда, когда она приходит к животным (и приходит ли вообще) – не известно.

Пустая миска и пустые пакетики из-под кормаФото: Алексей КОСЕНЧУК

КТО ОНА?

Арендатор рассказал, что живодёрка – не кто иная, как 44-летняя Наталья К. Пару лет назад женщина «прославилась» на всю Россию тем, что на окне её квартиры на ул. Мельникайте, 133 «повесилась» кошка.

Погибшая два года назад кошка. Фото: соцсети

Пользователи соцсетей сфотографировали труп животного, выложили в Интернет, а спустя какое-то время появилось и фото останков – сородичи обглодали тело. После широкого общественного резонанса в 2016-м зоозащитники наведались в квартиру и ужаснулись: в доме жили десятки голодных, грязных, больных кошек. Одна из них даже прокусила руку девушке-волонтеру.

Прокуратура Ленинского округа Тюмени утвердила обвинительный акт по уголовному делу – женщину обвинили в жестоком обращении с животными, повлекшее их гибель. По версии следователей, для продажи кошек женщина специально арендовала квартиру на Мельникайте, где почти 2,5 года содержала животных. Впрочем, слово «содержала» в данном случае неуместно: женщина их не кормила, не поила, не ухаживала за ними: в результате почти все из них оказались больны, а одна, застрявшая между створками окон, погибла.

Тем не менее, как рассказали «Комсомолке» присутствующие на суде тюменцы, никакого наказания за свои действия женщина не понесла, т.к. воспитывает несовершеннолетнюю дочь.

- В суде она стала говорить: «Это не мои кошки, как вы докажете, что это мои? Я могу вам в интернете таких много выложить», - рассказывает зоозащитница Ирина Козлова. – Я судье фото показала каких кошек вытащили из ее квартиры, но свидетельствовать лучше было «Потеряшкам», у них официальный приют, и они же забирали тяжёлых кошек.

Даже после такого случая Наталья К. – кстати, юрист по образованию – должных выводов для себя не сделала. Кошек перевезла на другое место, а отношение к животным осталось прежним. Мы честно пытались связаться с хозяйкой кошек, но все попытки пока оказались тщетными. Мы призываем её выйти на связь и подтвердить или опровергнуть обвинения в свой адрес.