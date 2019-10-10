«Грета, которую мы заслужили»: Шишкова в каске и робе призвала россиян беречь воду

Бывшая подруга Тимати, тюменская модель Алёна Шишкова обратилась к россиянам с призывом беречь воду. Экологический призыв с «одиночного эко-пикета» российская "Грета Тунберг" выложила на своей страничке в социальной сети. На кадре красавица-блондинка стоит на берегу водохранилища в рабочей одежде и каске. В руках – бумага, как будто подсчитывает причинённый ущерб людьми природе.

- Давайте беречь воду: хотя бы для начала закрывать кран, когда чистим зубы! Кстати, как вы относитесь к Грете Тунберг? Климатический воин или пиар-продукт лоббистов «чистых» технологий, после принятия которых они заработают много? – написала Алёна.

Подписчики Алёны удивились неожиданной заботе девушки к природе и даже спросили, собирала ли она мусор на берегу.

- На этом побережье не было мусора, это закрытая территория, куда не просто попасть, а тем более намусорить там, - поделилась новоиспечённая эко-активистка.

Алёна Шишкова в рабочей одежде и каскеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Впрочем, пользователи не слишком поверили внезапной любви Алёны к экологии, назвав кадр голимым пиаром и попыткой «хайпануть» на имени Греты Тунберг.

- Вышла, сфоткалась и ушла. Угу, пикет.

- Грета, которую мы заслужили.

- Это не пикет, а одиночная фотосессия. В чём пикет заключается?

- Алёна, это все понятно. Но Вы же сами понимаете: мы платим за воду смысл нам её беречь? Это ровным счетом то же самое, что заправлять машину и глушить её всякий раз, когда встал в пробке. А Грета Тунберг – это вообще отдельная история. С ней хайпанули все во всем мире.

- Алена, вы абсолютно правы! Надо беречь нашу природу! И каждый должен начать с себя, даже с самого элементраного: как экономить воду, сортировать мусор и не бросать его, где попало.

missalena.92 Когда Гелик уже не мощно

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что Алёна Шишкова стала свидетельницей ограбления банка.