2019-10-08T06:57:32+03:00
Экономика

Стало известно, кто в Тюмени может рассчитывать на зарплату от 400 тысяч рублей

Соискатель должен быть высокопрофессиональным и опытным
Алексей КОСЕНЧУК
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Стало известно, кто в Тюмени может рассчитывать на зарплату в 400 тысяч рублейСтало известно, кто в Тюмени может рассчитывать на зарплату в 400 тысяч рублейФото: pixabay.com
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Четыреста тысяч рублей на руки обещают платить в Тюмени коммерческому директору нефтесервисной компании – такие данные приводит сервис по поиску работы HeadHunter. Вакансия находится на третьем месте среди всех предложений по зарплате в России, уступив вакансии гендиректора компании в УФО (ему будут платить от 400 до 750 тысяч рублей) и специалисту, который займётся проектом создания экспедиционно-курьерского бизнеса в Москве (от 10 тысяч долларов на руки).

В Тюмени соискатель, который может претендовать на зарплату в 400 тысяч рублей, должен быть «высокопрофессиональным, опытным и достойным руководителем самого важного в компании подразделения». Опыт работы на руководящих должностях в нефтяных компаниях – более 6 лет. Он должен обладать специальными техническими знаниями по профилю «Геология/Геофизика/Разработка НГМ», иметь опыт работы управления продажами, ведения переговоров в нетфдедобывающих компаниях и высокий уровень лидерских качеств и коммуникативных навыков.

Корпеть счастливчику предстоит над разработкой и реализацией существующих и новых договоров, следить за контролем исполнения бюджета компании и управлять коммерческим отделом на 10 человек. Между тем, по-видимому, 400 тысяч рублей – это максимальный доход, который может получить соискатель. В анкете написано:

- Больше продаж - больше денег. Совокупный доход состоит из оклада и стимулирующей части.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что Тюмень заняла 8-ю строчку в рейтинге городов России по уровню зарплат в 2019 году. Согласно исследованию, которое провело РИА Новости, среднемесячная чистая зарплата в первом полугодии 2019 года составила 53,6 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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