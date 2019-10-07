Тюмень – в десятке городов России по уровню зарплат в 2019 году

Тюмень заняла 8-ю строчку в рейтинге российских городов по уровню зарплат в 2019 году. Согласно исследованию, которое провело РИА Новости, среднемесячная чистая зарплата в первом полугодии 2019 года составила 53,6 тысячи рублей. Соотношение зарплаты и стоимости стандартного потребительского набора – 2,75.

Строчками выше оказались две российских столицы (первое место у Москвы, седьмое – у Санкт-Петербурга), Магадан (6-я позиция), Южно_Сахалинск (2-я строчка) и наши братья по большой Тюменской области – Салехард, Сургут и Ханты-Мансийск. В столице Ямала средняя зарплата составила 88 тысяч рублей, в столице Югры – 71,6 тысяч рублей, в Сургуте – 75,8 тысяч рублей. В десятку входит также Нижневартовск (средняя зарплата – 64,6 тысяч рублей) и Петропавловск-Камчатский (80,4 тысячи рублей).

При исследовании социологи рассчитывали соотношение средней зарплаты в городе и стоимость стандартного потребительского набора, куда вошли 112 товаров (продукты, одежда, электроника, расходы на транспорт, мебель, промтовары и т.д.). Социологи проанализировали все данные и сделали вывод, что в городах с высокими зарплатами цены чаще всего выше среднероссийских.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда», больше всего на свою зарплату могут купить москвичи и жители Южно-Сахалинска, а вот люди, живущие на юге страны, напротив — меньше всего.