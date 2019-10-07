2019-10-07T14:49:13+03:00
Экономика

Тюмень – в десятке городов России по уровню зарплат в 2019 году

К такому выводу пришли социологи
Алексей КОСЕНЧУК
Поделиться:
Комментарии: comments1
Тюмень – в десятке городов России по уровню зарплат в 2019 годуТюмень – в десятке городов России по уровню зарплат в 2019 годуФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Тюмень заняла 8-ю строчку в рейтинге российских городов по уровню зарплат в 2019 году. Согласно исследованию, которое провело РИА Новости, среднемесячная чистая зарплата в первом полугодии 2019 года составила 53,6 тысячи рублей. Соотношение зарплаты и стоимости стандартного потребительского набора – 2,75.

Строчками выше оказались две российских столицы (первое место у Москвы, седьмое – у Санкт-Петербурга), Магадан (6-я позиция), Южно_Сахалинск (2-я строчка) и наши братья по большой Тюменской области – Салехард, Сургут и Ханты-Мансийск. В столице Ямала средняя зарплата составила 88 тысяч рублей, в столице Югры – 71,6 тысяч рублей, в Сургуте – 75,8 тысяч рублей. В десятку входит также Нижневартовск (средняя зарплата – 64,6 тысяч рублей) и Петропавловск-Камчатский (80,4 тысячи рублей).

При исследовании социологи рассчитывали соотношение средней зарплаты в городе и стоимость стандартного потребительского набора, куда вошли 112 товаров (продукты, одежда, электроника, расходы на транспорт, мебель, промтовары и т.д.). Социологи проанализировали все данные и сделали вывод, что в городах с высокими зарплатами цены чаще всего выше среднероссийских.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда», больше всего на свою зарплату могут купить москвичи и жители Южно-Сахалинска, а вот люди, живущие на юге страны, напротив — меньше всего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Тюменские педагоги станут навигаторами для своих учеников
Тюменский врач стала лауреатом премии за выдающийся вклад в развитие российской перинатальной медицины
Программа переселения граждан из аварийного жилья в Тюменской области идёт с опережением сроков
В Тюменской области состоялась экологическая акция «Чистый лес»
В шести муниципалитетах Тюменской области завершена уборка урожая
В Исетском районе отремонтируют старый детский сад и построят новый
«Серебряный» волонтёр из Тюмени выиграла грант на развитие социального проекта
В Тюменской области выберут лучшую постановку по патриотическому воспитанию молодёжи
Молодые учёные и специалисты могут получить субсидии на развитие научно-инновационных проектов
В Тюмени вновь пройдёт федеральный образовательный проект по поддержке женского предпринимательства
Заместитель хокима Ташкентской области выразил заинтересованность в сотрудничестве с Тюменской областью
В Тюмени впервые запустили образовательный акселератор «Предпринимательство в действии»
Владимир Чейметов: возможности для расширения торговли между Тюменской областью и Узбекистаном высоки
Корейские и тюменские предприниматели обсудили перспективы взаимовыгодного партнёрства
Более шестидесяти пожаров произошло в Тюменской области за минувшую неделю
Молодой тюменской паре грозит до 20 лет тюрьмы за распространение «соли»
В Тюмени дети разнесли иномарку, оставленную на парковке
В Тюмени осудят стажерку, из-за неверного диагноза которой умер мальчик
Труп мужчины обнаружили тюменцы в канаве на улице Березняковской
Пожилой тюменец чуть не лишился части ноги во время работы с мотоблоком
Бесправная девочка устроила ДТП на родительской машине в центре Тюмени
Тюменским подросткам расскажут, как раскрыть свой талант
Более шестисот тюменцев эвакуированы из школы из-за замкнувшего светильника
В Тюмени юноша сбил 13-летнего пешехода и скрылся с места ДТП
В середине недели в Тюмени значительно похолодает
Пенсионерка вылетела на автомобиле в тюменскую реку
Следователи разберутся в смерти маленькой тюменки, выпавшей из окна высотки