Путешественник из Тюмени пешком добрался до Кемеровской области

Путешественник из Тюмени Андрей Шарашкин, который с одним рюкзаком пешком шагает по России, добрался до Кемеровской области. Только на дорогу от Тюмени ему потребовалось чуть больше четырех месяцев, а до этого он потратил почти год на путь из Подмосковья до Урала и Сибири. За время путешествия Андрей успел лишиться всех своих дневников, повредил ногу, но зато обрел много поклонников.

О 54-летнем страннике, рискнувшем отправиться в путь длиной 40 тысяч километров, «Комсомолка» писала в конце мая этого года. Тогда Андрей уже успел пройти полстраны от Москвы, откуда он начал путь, до Тюменской области. Дальше его дорога лежала в Восточную Сибирь и Дальний Восток. Всего за один год и три с половиной месяца путешественник прошел порядка девяти тысяч километров и сейчас достиг поселка Инского. В ближайших планах у него добраться до Ленинск-Кузнецкого.

За один год и три с половиной месяца Андрей успел пройти девять тысяч километровФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ПОТЕРИ

Приключения Андрея сопровождаются не только новыми знаниями и находками, но и потерями. В июле путешественника обокрали, когда он посещал город Камень-на-Оби в Алтайском крае. Украли все, кроме документов и телефона: палатку, рюкзак, всю одежду, посуду, горелку. И самое страшное - все дневники с путевыми заметками, необходимыми для будущей книги. Ее Андрей Шарашкин планирует написать по итогам путешествия. Украденное до сих пор не нашли, так что мужчина завел новые дневники и по памяти пытается восстановить события годовой давности. Благо, он держит связь со многими людьми, с кем его сводила судьба.

- Думаю, что вместе мы восстановим дневники и тем самым спасем историю малых населенных пунктов и историю многих семей и людей, - уверен Андрей.

А еще месяцем раньше, когда странник шел через Омскую область, он вывихнул ногу. Нога до сих пор периодически побаливает, но неприятности мужчину не останавливают. Он продолжает путь дальше.

ПРИОБРЕТЕНИЯ

Главное богатство Андрея Шарашкина – это полученные знания и новые знакомства. Ведь в каждом населенном пункте он посещает памятные места, узнает их историю, встречается с местными жителями, общается. И собирает историческую информацию для своей будущей книги.

Растет и популярность путешественника. Только с мая по октябрь количество подписчиков в его группе «Пешком по России» выросла с трех тысяч до шести. Почти везде его встречают журналисты, чтобы сделать о нем сюжет. Да и простые люди ищут встречи с ним. Одни - чтобы просто пожать руку и сфотографироваться, а другие - чтобы поддержать его в пути добрым словом и делом. Например, совсем недавно его нашел житель Новокузнецка, да не один, а с сыном Михаилом, и подарил ему удобную походную обувь.

- Главное богатство, как и по всей стране в целом, - это жители обеих регионов. На всем пути мне встречались добродушные, гостеприимные и всегда готовые прийти на помощь люди. Несмотря на трудности и проблемы, они не разучились радоваться и относится с уважением ко всему. Возможно я и не прав, но пишу то что видел сам. Я разговаривал со многими людьми, разных возрастов, национальностей и вероисповедания, но всех их объединяло одно - это Вера, Надежда, Любовь. Уверен, что так и будет всегда, - написал Андрей Шарашкин в своих заметках по итогам путешествия по Алтайскому краю и Республике Алтай.

Путешественник нашел в заброшенном доме чудом сохранившуюся старинную икону и отдал ее в музейФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Были в пути и неожиданные находки. Так, в небольшой деревеньке Алтамаш Кемеровской области путешественник нашел в заброшенном доме чудом сохранившуюся старинную икону. Он взял ее с собой и отдал в краеведческий музей в Новокузнецке. Там-то Андрей и узнал, что икона, которую он подарил, - икона Казанской Божьей Матери, написанная в начале 20 века.

- Буду стараться показать как можно больше мест, где буду проходить. Рад, что я все делаю не зря. Что наши жители России познают ее вместе со мной, - объясняет Андрей Шарашкин цель своего путешествия.

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