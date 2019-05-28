Путь домой длиною в 42 тысячи километров: странник идет в Тюмень через всю страну

Наш звонок застал Андрея Шарашкина, когда тот сделал привал в районе деревеньки Водолазово. Впереди у него путь до Абатского, а дальше – дорога на Омск. Мужчина уже год путешествует по России. Это можно было бы считать обычным явлением, если бы не его способ передвижения. Андрей идет исключительно пешком, неся на себе 40-килограммовый рюкзак. Так он преодолел уже более 6,5 тысяч километров. Но впереди – гораздо более долгий путь длиной в четыре года.

ЛИШНЯЯ ТЫСЯЧА КИЛОМЕТРОВ - ПУСТЯК

Идею путешествия, мужчина вынашивал с 2002 года – он замыслил обойти Россию по кругу – от Москвы до Дальнего Востока и обратно, но с намерением вернуться домой в Тюмень. А это около 42 тысяч километров пути и почти пять лет пешком. С учетом того, что иногда Андрей отклоняется от первоначального маршрута, заходит в те населенные пункты, которых не было в плане, путешествие может затянуться на более длительный срок.

- Не удивлюсь, если путешествие затянется. Например, в Дагестан я не должен был идти, Северный Кавказ вообще не стоял у меня в маршруте - чтобы обойти его весь, надо потратить год, - поделился он.

Но так случилось, что, когда Андрей был в Ставрополе, ему написал товарищ с Махачкалы.

- Говорит мне: «Как так? Ко всем заходишь, а ко мне нет». Ну я и решил – ладно, подумаешь еще несколько сотен километров, схожу. Пришел в Махачкалу, побыл у него четыре дня и решил – быть в Дагестане и не попасть в Дербент, самый старый город России, – это грех. Ну и пусть еще 250 километров. Направился в Дербент, в итоге всю равнинную часть Дагестана обошел, - сообщил путешественник.

А после Дербента, надо и в Сулакский каньон зайти, куда только по горам попасть можно. Вот и исследовал Андрей Шарашкин невзначай Дагестан, потратив на путешествие полтора месяца и намотав лишнюю тысячу километров, которой не было в маршруте.

- Так что я не знаю, где могу свернуть. Вот сейчас пойду на Алтай, и сколько я там пробуду, не знаю. Просто иду там, где интересно. Мне говорят – а почему ты в Крым не пошел? А зачем мне туда идти, если я его вдоль и поперек исходил. Жена у меня оттуда и сын там родился, родственники живут. Мне не было смысла идти. Так что в те населенные пункты, где был, я не иду, - отметил Андрей.

Такой минимальный набор несет на своих печах путешественник. Фото Андрея Шарашкина

БЕЗ НЕГАТИВА

Началось же путешествие из города Жуковского, что рядом с Москвой. Хотя дом у мужчины уже 20 лет как в Тюмени, в Московской области он два года жил у брата, а потом решил – хватит больших городов, пора домой. Вот только нужно еще мечту осуществить – посмотреть Россию. И 2 июня прошлого года он начал свой пеший подвиг. Шел до самого декабря, а зиму провел в Саратове у друга. В марте двинулся дальше.

К слову, друзей и знакомых у Андрея много. Да и вообще люди, которых он встречает на своем пути, более чем доброжелательны.

- Негатива не было нигде. И очень многие помогают, практически везде. Кто чем – кто-то продуктами, кто-то крышей над головой. Я не отказываюсь, потому что понимаю - они от души это делают. Я чувствую их искренность, - отметил путешественник.

Хотя в Интернете, а Андрей ведет блог о странствиях «Пешком по России» почти во всех соцсетях, встречаются «тролли», которые в комментариях пишут всякое.

- Люди разные бывают и не все понимают, зачем мне нужно это путешествие. Один даже умудрился написать, что я скрываюсь, потому что в розыске нахожусь. Я на такие комментарии даже не отвечаю, да и вообще с негативными людьми предпочитаю не общаться, - сказал Андрей.

Поддерживает замысел путешественника и его сын.

- Когда был в Ишиме, с сыном виделся. Он у меня в Тюмени живет, но приехал ко мне, привез всякого. Он ведь такой же - горазд сорваться куда-нибудь. Тоже путешествует, по горам, в основном. Так что нормально к моей задумке относится, - улыбнулся мужчина.

А вообще сильно помогает Андрею боевое братство – тюменское отделение Российского союза ветеранов Афганистана и казачество. Например, бывшие военные связывают путешественника с афганцами в местах, куда он держит путь, и те искренне поддерживают целеустремленного странника.

Пока Андрей был в Ишиме, к нему приехал сын, привез снаряжение. Фото Андрея Шарашкина

ОДИНОЧЕСТВО НЕ СТРАШНО

Все же большую часть времени Андрей находится наедине с самим собой. И частый вопрос, который ему задают – не одиноко ли, не скучно ли в пути.

- Нет, не скучно, ведь нас трое идет – я, оптимист и пессимист. Они спорят между собой, а я мирю. Первую неделю путешествия было действительно скучно. Стали зарождаться мысли – а не бросить ли все, надо ли мне это и так далее. Тогда начал бороться с пессимизмом, вот так до сих пор и продолжаю путь. Плюс Интернет помогает – что-то читаю, что-то сам пишу, - признался Андрей Шарашкин.

С собой в рюкзаке у мужчины палатка, спальник, коврик, газовая горелка с баллоном, теплая и легкая одежда, продукты. Вроде бы кажется немного, но рюкзак тяжелый. Тем не менее, за сутки Андрей умудряется с ним проделывать по 25-30 километров. Порой бывает и больше, но так происходит редко – зачем себя выматывать, считает путник.

Остановки в основном делает у населенных пунктов, где-нибудь возле трассы, но не на открытом месте, а в лесочке. Там разбивает лагерь, чтоб с дороги не особо видно было, а то мало ли. Что касается еды, то часть Андрей несет с собой, а что-то доброжелатели привозят.

- Бывает, и рыбу ловлю, хотя не любитель рыбалки. Грибы, ягоды собираю, а еще травы. Пью только травяной чай. В прошлом году сам собирал, но закончились травки, пришлось в аптеке брать. Сейчас пойдут наши лекарственные, опять запасы буду делать. А уж на Алтае их и подавно много, - рассказал Андрей о своем рационе.

Этот этап своего пути Андрей проходит сейчас. Фото Андрея Шарашкина

ОТКУДА НОГИ РАСТУТ

Такое масштабное, длительное путешествие Андрей совершает впервые. Но в былые времена он занимался пешим туризмом, когда преподавал в кадетской школе.

- С кадетами постоянно выходили в походы на месяц, на два. Да и сам не раз путешествовал, самый длинный маршрут у меня был 940 километров. Так что с палаткой мне привычно, - вспомнил путешественник и добавил, что, несмотря на опыт, и сейчас учится у других, ведь люди порой дают очень полезные советы.

ВСЕ ДЕЛО – В ИСТОРИИ

Цель путешествия у мужчины благородная. Историк по образованию, кроме того, бывший военный психолог, он изучает глубинку России, знакомится с бытом и нравами людей, чтобы потом написать книгу. Материала у него уже и сейчас предостаточно, можно даже сказать, что часть книги написана. Но до ощутимого результата, конечно, далеко - впереди еще минимум четыре года.

- Я давно хотел пойти по всей России. Иду потому, что изучаю историю, причем каждого населенного пункта, в который попадаю. Смотрю, где и как живут люди, что делают, - подчеркнул путешественник.

А дальше будет дорога на Алтай. Фото Андрея Шарашкина

СОХРАНИТЬ ДЛЯ ДРУГИХ

Все свои впечатления Андрей фиксирует в фото и видеоформате. Но перед тем, как зайти в ту или иную деревню, село или город, собирает по крупицам, что о них уже известно.

- Музеи я посещаю в последнюю очередь. Сначала собираю всю доступную информацию о населенном пункте, потом осматриваю достопримечательности. И только тогда в музей, он дополняет знания. Но экскурсовода не беру, смотрю только то, что мне надо, - отметил историк.

Не везде получается информацию получить. Например, в Водолазово люди не знают, когда и как появилась их деревня.

- Кого ни спроси, никто ничего не знает, даже древние старики. Хотя дома там стоят середины 19 века. Но я дотошный, все равно найду хоть что-то о ней, - убежден Андрей.

Это-то и важно для него – сохранить для потомков то, что может быть навсегда утеряно.