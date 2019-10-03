Аллея в честь юбилея Тюменской области появится на Площади Памяти

В рамках акции «Посади 75 деревьев к 75-летию Тюменской области» журналисты «Комсомольской правды» вместе с партнерами посадят яблони и рябины. В акции примут участие коллективы компании строительной отрасли АО «Мостострой-11», стеклотарного завода «Стеклотех», Агентства недвижимости в Тюмени «Этажи», городского центра коррекции зрения «GAZ оптика» и «АМД Лаборатории». Внося хоть и небольшой, но личный вклад в озеленение города, компании способствуют улучшению экологической обстановке в городе и создают для потомков памятные «зеленые места».

Отметим, что начало октября экологи называют лучшим временем для посадки, так как осенняя прохлада и дожди обеспечат саженцу необходимую влажность почвы и комфорт. К тому же, несмотря на наступивший период покоя, корни деревьев будут продолжать расти до наступления прохладной погоды. Весной же эти саженцы, которые для проведения акции предоставит Тюменская Озеленительная Компания, «проснутся» на несколько недель раньше и начнут расти, укрепляя свою корневую систему.

Начало экологической акции, проводимой при поддержке Управы Ленинского административного округа Тюмени, запланировано на три часа дня 4 октября.

Ранее мы писали о том, что подобная акция состоялась в сквере Гимназистов.

СПРАВКА «КП»

Площадь Памяти находится в Ленинском административном округе. С юго-запада и с востока она ограничивается улицами Таймырская и Мельникайте, а на севере она граничит с Текутьевским кладбищем и Яблоневой рощей.

Партнеры акции:

АО «Мостострой-11»

АО «Мостострой-11» - одно из крупнейших предприятий строительной отрасли России

Акционерное Общество «Мостострой-11» - одно из крупнейших предприятий строительной отрасли России. Получило известность и заслужило доверие тюменцев строя мосты, путепроводы, автодороги и дорожные развязки, объекты промышленно-гражданского и культурно-социального назначения. Объекты, возводимые компанией, имеют высокую значимость в социальной жизни, рисуют современный облик города и становятся узнаваемыми символами Тюмени и любимым местом отдыха горожан: это мост Влюбленных, Набережная, Дворец Бракосочетания, Свеча Памяти, Площадь 400-летия Тюмени и другие.

ООО «Стеклотех»

«Стеклотех» - единственное высокотехнологичное предприятие по производству стеклотары в УФО

ООО «Стеклотех» - единственное высокотехнологичное предприятие по производству стеклотары в Уральском Федеральном округе. Завод оснащен самым современным автоматизированным оборудованием мирового класса. Все компоненты, входящие в состав стеклотары «Стеклотех» являются экологически чистыми и подвергаются тщательному отбору, анализу и контролю в лабораториях завода.

Компания «Этажи»

Представительства компания «Этажи»работают более чем в 100 городах России и за рубежом

Компания «Этажи» основана в 2000 году в Тюмени, сегодня ее представительства работают более чем в 100 городах России и за рубежом. 5 лет подряд ипотечный сервис компании признается лучшим по мнению ведущих банков страны. Компания сотрудничает с крупными застройщиками и банками во всех городах присутствия, всего более 1000 партнеров.

Городской центр коррекции зрения «GAZ оптика»

«GAZ оптика» почти 29 лет заботится о здоровье глаз своих клиентов

«GAZ оптика» представляет собой сеть оптических салонов комплексного обслуживания в городах региона и уже почти 29 лет заботится о здоровье глаз своих клиентов. В салонах центра приём ведут только высококвалифицированные специалисты. После посещения врача клиенты могут сразу же выбрать из широкого ассортимента оптики новую оправу и линзы любого дизайна от мировых производителей.

«АМД Лаборатории»

«АМД Лаборатории» - единственная узкоспециализированная клиника по проблемам волос и кожи в Тюмен

«АМД Лаборатории» - единственная узкоспециализированная клиника по проблемам волос и кожи в городе Тюмени. В клинике используются современные, научно-обоснованные методы для диагностики и лечения заболеваний волос и кожи головы, применяются проверенные препараты от надежных поставщиков. Специалисты составляют индивидуальный комплекс лечебных мер для каждого клиента. Все оказываемые услуги лицензированы.