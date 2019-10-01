С заботой об экологии: в тюменском сквере высадили молодые деревья

Свой вклад в озеленение Тюмени решили внести журналисты «Комсомольской правды» совместно с партнерами. 27 сентября в Сквере Гимназистов были высажены молодые деревья в пустых местах и там, где зеленые насаждения погибли.

Отметим, что партнерами акции, которая проходила при поддержке Управы Ленинского административного округа Администрации города Тюмени, стали крупные компании города: АО «УСТЭК» - единая теплоснабжающая организация Тюмени, ООО «Фармасинтез-Тюмень», Агентство недвижимости «СОВА», «АМД Лаборатории» - клиника №1 в Тюмени по лечению волос и кожи, ООО «ИНКО и К» - самый надежный застройщик в Тюмени. Помощь в организации мероприятия оказали ДК «Водник», ООО «Железный мастер», сервис доставки еды «НЯМ-НЯМ.онлайн» и фитнес-центр «CrossfitGudron».

- Наших партнеров и коллег хочу от всей души поблагодарить за то, что находите время и средства для участия в мероприятиях, направленных на озеленение города, - отметил в приветственном слове заместитель руководителя Управы Ленинского административного округа Евгений Триль. - Одна из основных задач, стоящих перед администрацией города на ближайшее время, - сделать Тюмень еще красивее и зеленее. По нашему округу за весенне-осенний период 2019 года было высажено более трехсот деревьев в рамках социальных акций, субботников и иных мероприятий. Помимо этого есть комплексные объекты - парки и скверы, которые засаживаются в рамках отдельных проектов.

Заместитель руководителя Управы Ленинского административного округа Евгений ТрильФото: Дмитрий Терентьев

Заместитель главного редактора «Комсомольской правды - Тюмень» Кира Санникова напомнила участникам акции и отдыхающим в сквере жителям о том, что в этом году Тюменская область празднует 75-летие с момента образования, и проходящая экологическая акция посвящена этому юбилею.

- Уважаемые коллеги, партнеры, единомышленники! Сегодня мы немного преобразим Сквер Гимназистов. Желаю нам всем продуктивной работы, чтобы посаженные деревца успешно перезимовали и распустились весной! - пожелала Кира Санникова.

Заместитель главного редактора «Комсомольской правды - Тюмень» Кира Санникова

После открытия мероприятия специалисты, менеджеры и руководители компаний, взяв в руки садовый инвентарь, стали единой эко-командой, заботливо определяющей деревца на новое место жительства.

Андрей Гурьев - директор по общим вопросам и закупочной деятельности АО Урало-Сибирской Теплоэнергетической компании - подчеркнул, что специалисты предприятия не впервые участвуют в экологических мероприятиях:

- В октябре этого года нашей организации исполняется два года, и за это время мы участвуем уже в третьей подобной акции: прошлой осенью высаживали большую аллею в Антипино, этим летом чистили от мусора берег реки Кармак в деревне Малиновка, сейчас занимаемся озеленением этого сквера. Сажать деревья и улучшать экологию - очень важная задача, поэтому мы целиком и полностью поддерживаем проведение подобных мероприятий. К тому же одним из направлений работы компании является сохранение зеленых насаждений.

Директор по общим вопросам и закупочной деятельности АО «УСТЭК» Андрей ГурьевФото: Дмитрий Терентьев

Специалисты АО «УСТЭК» с энтузиазмом высаживали деревьяФото: Дмитрий Терентьев

Успешный риелтор не может быть равнодушным ни к нуждам своих клиентов, ни к своему городу. Как отметил заместитель генерального директора по работе с клиентами Агентства недвижимости «СОВА» Николай Бураков, они с энтузиазмом поддерживают инициативы по улучшению экологии города.

- Безусловно нас, как лидеров в своей отрасли, оказывающих весь спектр услуг в сфере недвижимости, и как жителей города, радует то, что на придомовых территориях, где проходит благоустройство, а также в парках, скверах и вдоль дорог появляются новые зеленые зоны. Отрадно, что в твоем родном городе этому вопросу уделяется особое внимание, - сказал Николай Бураков.

Заместитель генерального директора по работе с клиентами Агентства недвижимости «СОВА» Николай БураковФото: Дмитрий Терентьев

Сотрудники агентства недвижимости «СОВА» в делеФото: Дмитрий Терентьев

- Мы, создавая лекарства, способствуем сохранению здоровья людей. А сегодня рады внести свой небольшой вклад в улучшение экологии любимого города, - поделилась технолог ООО «Фармасинтез-Тюмень» Анна Удолдина. - По сравнению с другими городами, схожими по численности населения, у нас много парковых зон и прямо в черте города находится роща. Большого опыта в посадке деревьев у нас нет, но сегодня мы обязательно его приобретем.

Технолог ООО «Фармасинтез-Тюмень» Анна УдолдинаФото: Дмитрий Терентьев

К слову сказать, главный механик этого предприятия Виктор Бухаров оказался опытным садоводом.

- С детства неоднократно садил деревья. Сады были, опыт есть: родители научили, - заявил специалист.

«Фармасинтез-Тюмень» готовы к высадке деревьевФото: Дмитрий Терентьев

Директор клиники «АМД Лаборатории» Алёна Пономарева отметила, что садить деревья в компании журналистов стало хорошей традицией:

- Благодарна «Комсомольской правде» за возможность поучаствовать в благом деле, за то, что выдернули из повседневной суеты ради высоких целей. Здесь теперь будут расти мои елочка, рябинка и яблоня. Надеюсь, что все деревца приживутся. Садим дружно и с большой любовью, пусть деревья растут, как и социальная ответственность жителей города.

Директор клиники «АМД Лаборатории» Алёна ПономареваФото: Дмитрий Терентьев

ООО «ИНКО и К» на протяжении 20 лет преобразует не только инфраструктуру Тюмени и создает новую городскую среду, но с радостью принимает участие в улучшении экологической обстановки города. По мнению заместителя руководителя отдела продаж компании-застройщика Владимира Алешина, городские власти уделяют достаточно большое внимание озеленению:

- Регулярно открываются новые зоны отдыха, появляются новые зеленые районы и скверы. Несомненно, подобные акции, хоть и не столь масштабные, идут только на пользу городу, который находится в стадии экономического и территориального роста.

Заместитель руководителя отдела продаж ООО «ИНКО и К» Владимир АлешинФото: Дмитрий Терентьев

ООО «ИНКО и К» создает новую городскую средуФото: Дмитрий Терентьев

Добавим, что деревья для посадки были привезены с полей Тюменской Озеленительной Компании – одного из лидирующих в этом направлении предприятий с опытом работы более 20 лет. «ТОК» имеет свой питомник и садовый центр на Червишевском тракте, где тюменцы могут приобрести семена, саженцы, товары для сада и огорода.

Пока в сквере шла посадка, юных тюменцев на детской площадке развлекала Мышка - аниматор из ДК «Водник». Дети поделились, что весело провели время: играли, отгадывали загадки и получали за это призы и конфетки.

- Довольна, что наш сквер пополняется новыми деревьями и становится все красивее. Мы, жители, поддерживаем такие акции. Сама бы поучаствовала, но пока не могу - ребятишки маленькие, - посожалела мама троих детей Вера.

Юных тюменцев на детской площадке развлекала МышкаФото: Дмитрий Терентьев

- Садите, мы только «за»! Заходишь, как в лес: воздух совсем другой, - добавила стоящая рядом женщина с коляской. - Мы сперва не поняли, что за акция, «загуглили» и узнали. Пусть все деревья приживутся, а мы будем за детьми следить, чтобы они трепетно к ним относились.

Завершающим аккордом мероприятия стало торжественное открытие памятной таблички.

Торжественное открытие памятной табличкиФото: Дмитрий Терентьев

Общее фото на памятьФото: Дмитрий Терентьев

Партнеры акции:

АО «Урало-Сибирская Теплоэнергетическая компания» - единая теплоснабжающая организация Тюмени.

АО «УСТЭК» - единая теплоснабжающая организация Тюмени

ООО «Фармасинтез-Тюмень» - фармацевтический завод по выпуску различных форм лекарственных препаратов, в том числе сахароснижающих препаратов третьего поколения.

ООО «Фармасинтез-Тюмень»

Агентство недвижимости Сова - один из лидеров в своей отрасли и оказывает весь спектр услуг в сфере недвижимости.

Агентство недвижимости "СОВА"

АМД Лаборатории - клиника №1 в Тюмени по лечению волос и кожи.

АМД Лаборатории

ООО «Инко и К» - один из самых надёжных застройщиков в Тюмени.