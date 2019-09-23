Отличников ИТ-диктанта наградят на «ИНФОТЕХе-2019»

Цифровая грамотность сегодня так же важна, как знание правил пунктуации и орфографии. На компьютерах завязано всё, поэтому знать основы из мира информационных технологий – необходимо. Для повышения уровня цифровой грамотности населения, по инициативе регионального департамента информатизации, на прошлой неделе прошла Всероссийская образовательная акция «ИТ-диктант». Если в 2018 году её участниками были только жители Тюменской области, то в 2019-м к ним присоединились и «айтишники» из 30 регионов России.

ЗАЧЕМ НУЖЕН ДИКТАНТ?

Задачей ИТ-диктанта является привлечение общественности к мероприятиям по развитию цифровой экономики России, реализуемых в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

- ИТ-диктант стал для нас инструментом совершенствования образовательных курсов с учетом новых задач, а для жителей – возможностью соотнести свои цифровые знания с уровнем современных требований к ним. Приятно, что нашу инициативу проведения акции поддержали другие регионы, мы всегда готовы делиться успешными практиками, - отметила директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич.

Задания часового ИТ-диктанта включают в себя вопросы разных цифровых компетенций: работа с компьютерной техникой и устройствами, навыки использования интернет-ресурсов (совершение финансовых операций, знание цифровой гигиены), познания в современных цифровых трендах, (нейросети, искусственный интеллект и машинное обучение). Вопросы составлены в виде тестов. За каждый правильный ответ участник мог получить балл в соответствии со сложностью вопроса.

Например:

- Для чего используется расширение в имени файла?

- Как расшифровывается аббревиатура WWW?

- Для перевода дополнительного блока клавиатуры в цифровой режим нужно нажать клавишу или сочетание клавиш…

- Какая комбинация клавиш служит для блокировки компьютера в Windows?

- Какой знак служит для идентификации электронной почты?

С полным списком вопросов и ответов можно ознакомиться на официальном сайте диктанта (ит-диктант.рф) в разделе «Результаты».

ПРОВЕРКА ГРАМОТНОСТИ

Символично, что ИТ-диктант написали 13 сентября, в День программиста. Некоторые участники «сдали» его на шести очных площадках (центральная из которых – пространство коллективной работы «Точка кипения – Тюмень»), другие – на официальном сайте диктанта. Для участия в онлайн-тестировании нужно было пройти регистрацию на ресурсе.

По завершении тестирования каждый участник получил результаты и именной сертификат. Правильные ответы опубликовали вчера, 16 сентября, на сайте акции ИТ- диктант в разделе «Результаты». Если вам нужно узнать свой персональный результат – обратитесь к организатору очной площадки по запросу.

Впервые акция «ИТ-диктант» прошла в 2018 году – тогда участниками диктанта стали 1766 человек. Из них 336 человек написали диктант очно, на специально организованных площадках в Тюмени, Ишиме и Тобольске. По итогам прошлого года стало понятно, что населению интересно узнать свой уровень цифровой грамотности.

В 2019 году акция приобрела масштаб всероссийской. Теперь другие регионы смогут перенять успешный опыт Тюменской области по реализации мероприятий в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Отметим, что организаторами акции стало правительство Тюменской области и пространство коллективной работы «Точка кипения».

Награждение отличников пройдет в рамках XII Тюменского цифрового форума и выставки информационных технологий «ИНФОТЕХ-2019». Участникам вручат дипломы и памятные призы. Всего ИТ-диктант написали 48 тысяч россиян, из них на организованных площадках – более 3 тысяч человек.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в регионе впервые состоялись соревнования по хакатону от «ВКонтакте» по пяти трекам: «Технологии», «Культура», «Образование», «Медиа» и «Кибербезопасность». VK Hackathon — это возможность для разработчиков, дизайнеров и других участников применить знания и навыки, решить социально значимые задачи и завести полезные знакомства. Мероприятие также состоялось в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика».