2019-09-05T18:30:04+03:00
Наука

Тюменские разработчики и дизайнеры соберутся на первом региональном хакатоне от «ВКонтакте»

IT-специалисты применят свои знания и навыки на практике
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменские разработчики и дизайнеры соберутся на первом региональном хакатоне от «ВКонтакте»Тюменские разработчики и дизайнеры соберутся на первом региональном хакатоне от «ВКонтакте»Фото: pixabay.com
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В Тюмени 7 и 8 сентября впервые пройдут соревнования по хакатону от «ВКонтакте» по пяти трекам: «Технологии», «Культура», «Образование», «Медиа» и «Кибербезопасность». Как сообщили в департаменте информатизации Тюменской области, VK Hackathon — это возможность для разработчиков, дизайнеров и других участников применить знания и навыки, решить социально значимые задачи и завести полезные знакомства.

Участники в течение 28 часов будут решать кейсы от федеральных и региональных компаний, а затем представят свои проекты экспертам. При этом проект должен быть актуальным и соответствовать поставленной задаче, он должен быть применим на практике и качественно реализован. В конкурсном кейсе программисты могут использовать любой язык программирования и создать отдельный сайт или приложение.

Кроме того, пройдут открытые лекции от команды «ВКонтакте» и IT-специалистов международного уровня.

Хакатон в Тюмени проведёт команда центра развития региональных медиа и кино «Медиаполис». Как отметил организатор Иван Расторгуев, за темой IT он следит давно. По его мнению, в России сильные команды разработчиков среди студентов и школьников, однако для них ограничены условия нетворкинга и возможности реализовать проекты в полном объёме.

— Мы надеемся, что это станет первым шагом по сплочению большого IT-комьюнити в нашем регионе. Планируется задать этому формату новый вектор развития и размах, объединив всех, кто любит своё дело и так или иначе связан с разработкой, - отметил Иван.

Участники, которые займут призовые места, получат денежные призы, а команда-победитель — квоту и трансфер на посещение большого VK Hackaton, который пройдет в Петербурге с 27 по 29 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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